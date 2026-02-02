Что смотреть в кинотеатрах России в феврале 2026-го: «Здесь был Юра» с Хабенским, «Король и Шут. Навсегда» и Анджелина Джоли в «Кутюре»

«Здесь был Юра» (18+)

Фестивальный хит (на счету фильма — победа на «Маяке-2025»!) с Константином Хабенским, играющим мужчину с ментальными особенностями по имени Юра. Тот оказывается под присмотром трех непутевых музыкантов, что, как выяснится чуть позже, станет началом прекрасной дружбы.

В дебютном полном метре Сергея Малкина также снялись Кузьма Котрелев, Александр Прошин и Денис Парамонов.

C 5 февраля