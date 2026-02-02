Что смотреть в кинотеатрах России в феврале 2026-го: «Здесь был Юра» с Хабенским, «Король и Шут. Навсегда» и Анджелина Джоли в «Кутюре»

А также — драма Кристиана Петцольда «Отражения №3», фестивальный хит «Счастлив, когда ты нет» с Сашей Бортич и повторный прокат «Апокалипсиса сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы и «Головы-ластика» Дэвида Линча. Собака.ru рассказывает о главных фильмах, которые покажут в кинотеатрах России в феврале.
С 5 ФЕВРАЛЯ
«Здесь был Юра» (18+)
Фестивальный хит (на счету фильма — победа на «Маяке-2025»!) с Константином Хабенским, играющим мужчину с ментальными особенностями по имени Юра. Тот оказывается под присмотром трех непутевых музыкантов, что, как выяснится чуть позже, станет началом прекрасной дружбы.
В дебютном полном метре Сергея Малкина также снялись Кузьма Котрелев, Александр Прошин и Денис Парамонов.
C 5 февраля
«Убежище» / Shelter (18+)
Очередной боевик с Джейсоном Стэйтемом, сделанный по всем жанровым канонам. Его герой по имени Мэйсон порвал со своим бурным прошлым и тихо живет как отшельник на уединенном шотландском острове. Однако во время шторма в его убежище попадает девочка Джесси (Боди Рэй Бритнах), которую преследует целая армия наемных убийц. Режиссером выступил Рик Роман Во (дилогия «Гренландия»).
C 5 февраля
«Апокалипсис сегодня» / Apocalypse Now (1979) (18+)
Эпическая военная драма Фрэнсиса Форда Копполы с Мартином Шином, Деннисом Хоппером и Робертом Дюваллем снова в кинотеатрах. Путешествие капитана Уилларда в сердце тьмы, запах напалма по утрам и вертолетная атака под «Полет валькирий» — в отреставрированном виде на большом экране.
C 5 февраля
«Отражения №3» / Mirrors No. 3 (18+)
Новая работа важного немецкого режиссера Кристиана Петцольда («Ундина»). По сюжету камерной драмы выжившую в автокатастрофе девушку Лауру (Паула Бер) приютила у себя в доме сердобольная женщина Бетти (Барбара Ауэр). Впрочем, вскоре становится понятно: добродетельница и ее семья хранят некую тайну, связанную с утратой близкого человека.
C 5 февраля
«Голова-ластик» / Eraserhead (1977) (18+)
Отреставрированная версия первого полнометражного фильма Дэвида Линча. Мрачную сюрреалистическую историю о несчастном молодом человеке Генри, постепенно сходящего с ума из-за младенца-мутанта, можно посмотреть в формате 4K.
C 5 февраля
«Рыбка Унывака. Подводное приключение» / The Pout-Pout Fish (12+)
Мистер Рыба — и без того самый грустный подводный обитатель на свете — окончательно расстраивается, когда у него рушится дом. На помощь приходит морской конек Пипа и зовет на поиски рыбки Мерцашки, которая может исполнить любое желание. В оригинале главного героя в мультфильме Рикарда Куссо («Ленивая семейка») озвучил Ник Офферман, а в российском дубляже — Юрий Стоянов.
C 5 февраля
С 12 ФЕВРАЛЯ
«Другие» / The Others (2001) (18+)
Атмосферный мистический триллер испанца Алехандро Аменабара о встрече миров живых и мертвых в локации зловещего дома в Нормандии возвращается в прокат спустя почти 25 лет. В касте блистают Николь Кидман и юные актеры Алакина Манн и Джеймс Бентли, а детективный перевертыш в конце, хотя и вычисляется опытным зрителем довольно быстро, все равно не оставляет равнодушным.
С 12 февраля
«Сказка о царе Салтане» (6+)
Знакомая с раннего детства сказка Пушкина в интерпретации Сарика Андреасяна. В новой версии царя Салтана сыграл Павел Прилучный, князя Гвидона — Алексей Онежен («Первый раз»), Царицу-мать — Лиза Моряк («Онегин»), а Царевну-Лебедь — Алиса Кот («Плевако»).
С 12 февраля
«Счастлив, когда ты нет» (18+)
Ромком режиссера-дебютанта Игоря Марченко, выигравший на фестивале «Короче»-2025 два приза — критиков и жюри. По сюжету Евгений (Гоша Токаев) и Евгения (Саша Бортич) знакомятся на вечеринке у друзей, сразу же начинают ненавидеть друг друга, но все равно проводят ночь вместе — что только усложняет отношения двух очень своенравных молодых людей.
С 12 февраля
«Уволить Жору» (18+)
Комедия Марюса Вайсберга («Вниз»), полностью соответствующая своему названию: дерзкому кадровику Максу (Данила Козловский) поручают уволить с виду безобидного айтишника Жору (Михаил Галустян), работающего ведущим программистом в крупной компании. Однако с виду простая задача на деле оказывается максимально нетривиальной.
С 12 февраля
«Первая» (18+)
Молодежная комедия о далеком от любовных переживаний Паше (Олег Савостюк, «Снегирь»), который в основном занят управлением доставшимся от родителей клубом и самокопанием. Внезапно все меняет знакомство с Алисой (дебютантка Ирина Новиченко): к огромному удивлению для самого себя и окружающих, юноша начинает испытывать и проявлять искренние чувства. Режиссером выступила Аня Харичева — это ее первый фильм в формате полного метра.
С 12 февраля
«Любовный переполох» / Love Fail Repeat (18+)
Голландский фэнтези-ромком в духе «Дня сурка»: приезд на дорогой курорт популярного актера Натана (Твэн Кюпер) оборачивается для местной сотрудницы Эми (Карре Альберс) попаданием во временную петлю. Чтобы выбраться из нее, девушке нужно придумать, как покорить сердце кинозвезды. Режиссер — Эрвин ван ден Эшоф (сериал «Хантер Стрит»).
C 12 февраля
С 19 ФЕВРАЛЯ
«Король и Шут. Навсегда» (18+)
Полнометражное фэнтези на основе популярного сериала: местом действия на этот раз оказывается сказочная вселенная Горшка и Князя, которой угрожает армия мертвецов, которую воскресил злодей Некромант.
К своим ролям вернулись Константин Плотников, Влад Коноплев, Дарья Мельникова и Вера Вольт, а режиссером по-прежнему выступает Рустам Мосафир.
C 19 февраля
«Кто-то должен умереть» (18+)
Камерный ироничный триллер Евгения Григорьева («Подельники»). По сюжету две семейные пары вместе проводят время в загородном доме. Это богатые, но переживающие кризис отношений Юлия и Михаил (Юлия Снигирь и Павел Деревянко) и с виду вполне счастливые Аня и Никита (Аглая Тарасова и Денис Прытков). Однако идиллические выходные прерываются — узнав, что Миша и Аня крутят роман под носом у своих половинок, Юлия решает отравить обоих и заставить играть в жестокую игру — противоядие получит только тот, кто сможет доказать искренность своих чувств.
С 19 февраля
«Ловушка для кролика» / Rabbit Trap (18+)
Музыканты Дарси (Дев Патель, «Лев») и Дафна (Рози Макьюэн, «Жатва») в поисках вдохновения отправляются в валлийскую глушь, где сталкиваются с загадочными явлениями — записывают странные звуки и попадают в магический круг. Кроме того, к ним приходит подружиться странная девочка без имени (Джейд Крут, «Ведьмак»), которая рассказывает легенды о местных верованиях. Режиссером инди-хоррора выступил дебютант Брин Чейни.
С 19 февраля
«Частная жизнь» / Vie privée (18+)
Французский детектив со звездой «Молчания ягнят» Джоди Фостер. Она играет психотерапевта по имени Лилиан, чья пациентка Паула (Виржини Эфира) якобы покончила с собой. Впрочем, доктор в это не верит и начинает собственное расследование. Режиссер — Ребекка Злотовски («Планетариум» и «Грани любви»).
C 19 февраля
«Красавица» (12+)
Драматичная история о жизни Ленинградского зоопарка в годы блокады: в центре внимания — история спасения бегемотихи по имени Красавица. В касте — Слава Копейкин, Юлия Пересильд, Стася Милославская, Виктор Сухоруков, Иван Добронравов и другие. Режиссером выступил Антон Богданов («Чудо»).
С 19 февраля
«Простая история» / The Straight Story (1999) (18+)
Самый понятный фильм Дэвида Линча возвращается на экраны — фермер Элвин (получивший за эту роль номинацию на «Оскар» Ричард Фарнсуорт) вновь через сотни километров отправится на газонокосилке к своему брату, с которым был в ссоре 10 лет.
C 19 февраля
С 26 ФЕВРАЛЯ
«Убойные каникулы» / Tucker and Dale vs Evil (2010) (18+)
Современная классика комедии режиссера Илая Крэйга в повторном прокате: в общем-то, безобидные фермеры Такер и Дэйл (Тайлер Лабин и Алан Тьюдик) сталкиваются с компанией отдыхающих студентов, которые принимают их за самых настоящих маньяков — в итоге все заканчивается нелепой, но изобретательной резней.
C 26 февраля
«Кутюр» / Couture (18+)
Драма о закулисье мира моды: режиссер из Нью-Йорка Максин (Анджелина Джоли) прилетает в Париж ради съемок фильма об индустрии. В процессе она знакомится с оператором Антоном (Луи Гаррель) — их совместная работа быстро перерастает в неконтролируемую страсть. Режиссером выступила Алис Винокур («Проксима»).
C 26 февраля
«Человек, который смеется» (16+)
Комедия с Евгением Цыгановым в роли звезды экшен-кино Дмитрия. Тот получает на съемках несерьезное ранение, но с очень серьезным побочным эффектом: теперь он постоянно улыбается и срывается на смех в самых неподходящих ситуациях. Главная проблема — в том, что прямо сейчас ему нужно играть сурового киллера в фильме, финансируемом сибирским криминальным авторитетом Сергеем (Сергей Гармаш). Также в касте — Степан Девонин, Ирина Пегова и Анастасия Красовская, а режиссером выступил Владимир Котт («Культурная комедия»).
С 26 февраля
«Наум. Предчувствия» (18+)
Документальный фильм-диалог с легендарным киноведом и историком Наумом Клейманом — рассказы о детстве миксуются с важными вехами в жизни глыбы отечественной культуры. Режиссером проекта стал Андрей Натоцинский (док-сериал «Гараж»).
С 26 февраля
«Цинга» (18+)
Победитель фестиваля «Зимний»-2025 — по сюжету триллера священнослужитель Петр (Дмитрий Поднозов) и послушник Федор (Никита Ефремов) в начале девяностых едут на Ямал, чтобы уговорить местных оленеводов принять православие. Однако в их миссию вмешивается страшная болезнь, которая в этих краях является в облике прекрасной девушки. Срежиссировал картину Владимир Головнев, ранее занимавшийся документалистикой.
С 26 февраля
«Однажды в Газе» / Once Upon a Time in Gaza (18+)
Обладатель приза за режиссуру конкурса «Особый взгляд» Каннского фестиваля в 2025 году. Араб и Тарзан Нассеры сняли криминальную драму о юноше Яхье из печально известного города Газа, втянутом в сомнительную историю с участием наркодилера по имени Осама. После гибели нового товарища парень оказывается в центре смертельно опасного круговорота событий.
C 26 февраля
