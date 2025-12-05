Что смотреть дома на этой неделе: «Трон: Арес» с Джаредом Лето, Джордж Клуни в «Джейке Келли» и «Попутчики» с Сашей Бортич

Сериал «Тоннель», премьера (18+)

Криминальный триллер с Елизаветой Боярской (кавер-герл декабрьского номера Собака.ru!) в роли честной таможенницы Светланы, у которой финская мафия похищает мужа (Сергей Гилев) — теперь ради его спасения ей предстоит сделать сложный моральный выбор.

Также в касте — Таисья Калинина, Даниил Страхов, Александр Семчев и другие. Режиссером выступила Флюза Фархшатова («Спроси Марту»), а ведущим сценаристом — Настя Кузнецова («Чики»).

С 1 декабря, «Кион», позже — на НТВ