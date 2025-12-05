Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

Что смотреть дома на этой неделе: «Трон: Арес» с Джаредом Лето, Джордж Клуни в «Джейке Келли» и «Попутчики» с Сашей Бортич

А также — рождественская комедия «Боже. Как. Смешно» с Мишель Пфайффер, камбэк Арми Хаммера в вестерне «Испытание на фронтире», сиквел норвежского фэнтези-боевика «Тролль», второй сезон «Золотого дна» и док о Пи Дидди «Шон Комбс: Время расплаты». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.

ГЛАВНОЕ

Walt Disney Pictures, Canadian Film or Video Production Tax Credit (CPTC), New Zealand Film Commission, Paradox, Sean Bailey Productions, 2025

Фильм «Трон: Арес» / Tron: Ares (16+)

Продолжение легендарной франшизы о виртуальной реальности — но на этот раз действие по большей части происходит в нашем мире. В центре внимания —противостояние глав двух корпораций: Джулиан Диллинджер (Эван Питерс) и Ева Ким (Грета Ли) сражаются за код, позволяющий стабильно переносить цифровых персонажей в физическое пространство. Главным героем в этой войне оказывается суперсолдат Арес (Джаред Лето). Сай-фай снял Йоаким Реннинг, автор «Малифисенты» и «Девушки и моря». 

Со 2 декабря, Apple TV

Кинокомпания «Фреш-Фильм», 2025

Фильм «Попутчики» (12+)

Авантюрная комедия об айтишнике Кирилле (Филипп Ершов) и его девушке Кате (Саша Бортич): попытка представить свой стартап бизнесмену старой школы Потапову (Виталий Хаев) заканчивается неожиданно — тот из-за редкой формы амнезии принимает парня за давнего партнера по кличке Сизый и находится в святой уверенности, что на дворе девяностые.

Режиссером проекта выступил Иван Глубоков (сериалы «Сальса» и «Потерянные»).

С 4 декабря, Okko, «Иви»

Heyday Films, NBGG Pictures, Pascal Pictures, 2025

Фильм «Джей Келли» / Jay Kelly (18+)

Драмеди о вымышленном голливудском актере Джее Келли (Джордж Клуни), который на фоне надвигающегося заката карьеры едет на ретроспективу собственных фильмов в Италию — чтобы подумать о жизни и наладить контакт с дочерью Дэйзи (Грейс Эдвардс, «Звоните Джейн»). Также в касте — Адам Сэндлер и Лора Дерн, а постановщиком стал Ноа Баумбак (режиссер «Истории о супружестве» и соавтор сценария «Барби»).

C 5 декабря, Netflix

KIONFILM, KION, МТС Медиа, Тим Филмз, Телекомпания НТВ, 2025

Сериал «Тоннель», премьера (18+)

Криминальный триллер с Елизаветой Боярской (кавер-герл декабрьского номера Собака.ru!) в роли честной таможенницы Светланы, у которой финская мафия похищает мужа (Сергей Гилев) — теперь ради его спасения ей предстоит сделать сложный моральный выбор.

Также в касте — Таисья Калинина, Даниил Страхов, Александр Семчев и другие. Режиссером выступила Флюза Фархшатова («Спроси Марту»), а ведущим сценаристом — Настя Кузнецова («Чики»).

С 1 декабря, «Кион», позже — на НТВ

1-2-3 Production, 2025

Сериал «Полярный», 5 сезон (16+)

Финальный сезон снежной комедии с Михаилом Пореченковым, Иваном Охлобыстиным и Екатериной Шпицей про застрявший в 1990-х поселок на Севере. Напомним, по сюжету бывший бандит Витя-Мясник (Пореченков) сбегает в него, потому что забыл пароль от счета, на котором хранится общак. В заключительных сериях к нему внезапно возвращается бывшая возлюбленная Марина (Инга Оболдина) вместе со взрослым сыном Максом (Олег Гаас). Этим дело не ограничивается — также на свободу выходит криминальный авторитет по кличке Барабуля (Кирилл Полухин), который сразу же становится конкурентом Вити в борьбе за горнолыжный курорт.

Режиссером новых серий выступил Авет Оганесян («Один день в Стамбуле»), а камео, «сверкающее вау», появится комик Илья Куруч

С 1 декабря, ТНТ, Premier

Медиаслово, ТНТ, 2025

Сериал «Склиф», премьера (18+)

Процедурал о работе в НИИ скорой помощи: по сюжету травматолог Евгения (Кристина Асмус) борется за повышение, но ее прямым конкурентом оказывается бойфренд Роман (Матвей Лыков). В роли харизматичного начальника — Иван Охлобыстин, также в касте — Семен Серзин, Борис Хвошнянский и Александр Тютин. Режиссер — Мария Агранович («Убить Риту»).

Со 2 декабря, «Кинопоиск», ТНТ, Premier, «Кион», «Иви»

G-Unit Film & Television, House of Nonfiction, Texas Crew Productions, 2025

Сериал «Шон Комбс: Время расплаты» / Sean Combs: The Reckoning, премьера (18+)

Документальный мини-сериал о скандальном рэпере и продюсере Шоне Комбсе (он же Пи Дидди), которого в 2024 году задержали по обвинению в сексуализированном насилии и торговле людьми, а в октябре 2025-го отправили за решетку на четыре года. Режиссером проекта выступила Александрия Степлтон, а продюсером — популярный артист 50 Cent.

Со 2 декабря, Netflix

Motion Blur Films, 2025

Фильм «Тролль 2» / Troll 2, премьера (18+)

Продолжение норвежского блокбастера о пробудившемся исполинском тролле и команде, которая ему противостоит — в сиквеле чудовищ станет больше, а действие переместится в город Тронхейм. К своим ролям вернулись Ине Марие Вильман, Ким Фальк и Мадс Сьегор Петтерсен, режиссер также остался прежним — это Роар Утхауг.

Со 2 декабря, Netflix

Amazon MGM Studios, Hurwitz Creative, Semi-Formal Productions, Tribeca Productions, 2025

Фильм «Боже. Как. Смешно» / Oh. What. Fun. (18+)

Мишель Пфайффер в рождественской комедии Майкла Шоуолтера («Любовь — болезнь»). Здесь она играет главу семьи по имени Клэр, которой надоело организовать веселье многочисленным родственникам — поэтому героиня просто сбегает от них и наслаждается жизнью, пока домочадцы мечутся в поисках. Среди других заметных лиц в касте — Хлоя Грейс Мориц, Денис Лири и Фелисити Джонс.

C 3 декабря, Prime Video

Онлайн-кинотеатр Иви, онлайн-кинотеатр START, продюсерская компания Team Films, 2025

Сериал «Золотое дно», 2 сезон (18+)

Продолжение драмы по сценарию Сергея Минаева о бремени больших денег и страстей. Между главными героями-родственниками разворачиваются настоящие голодные игры за наследство владельца крупного строительного холдинга, который во втором сезоне еще и попадает под санкции.

В касте — Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Игорь Гордин, Ангелина Пахомова, Юрий Насонов, Даниил Страхов и многие другие, за режиссуру по-прежнему отвечает Илья Ермолов («Разрешите обратиться», «Хирург»), а спродюсировали проект Инна Оркина-Сексте и Данила Ипполитов.

С 4 декабря, «Иви», Start

SutterInk, 2025

Сериал «Покинутые» / The Abandons, премьера (18+)

Вестерн одного из авторов «Сынов анархии» Курта Саттера: по сюжету многодетная ирландка Фиона (Лина Хиди из «Порохового коктейля») пытается отстоять свой дом в Орегоне, на который претендует богатое семейство во главе с властной Констанс (Джиллиан Андерсон).

Съемки проекта закончились скандалом — незадолго до финала Саттер поссорился с продюсерами и покинул сериал.

С 4 декабря, Netflix

«Кинопоиск», 2025

Сериал «Шанхайские Драконы: никаких оправданий», премьера (18+)

Документальный мини-сериал о китайском хоккейном клубе «Шанхайские Драконы», который в этом сезоне КХЛ базируется в Петербурге. Пять эпизодов расскажут о становлении команды, оказавшейся настоящей сенсацией на старте чемпионата-2025/26. Авторами проекта стали Никита Янушпольский и Вадим Набоков.

С 4 декабря, «Кинопоиск»

DeKnight Productions, Lionsgate Television, Starz Originals, Tapert, Donen, Raimi, 2025

Сериал «Спартак: Дом Ашура» / Spartacus: House of Ashur, премьера (18+)

Сериал «Спартак: Кровь и песок» получил спин-офф — в нем история разворачивается вокруг гладиатора Ашура, который возглавляет собственную бойцовскую школу. Главную роль сыграл Ник Е. Тарабэй, также в касте — Грэм Мактавиш («Дом Дракона»), Люси Лоулесс («Зена — королева воинов») и Теника Дэвис («Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»). Шоураннером выступил автор оригинала Стивен С. ДеНайт.

C 5 декабря, Starz

Bonfire Legend, Buffalo 8 Productions, Renegade Entertainment, Running Wild Films, 2025

Фильм «Испытание на фронтире» / Frontier Crucible, премьера (18+)

Вестерн по роману известного американского беллетриста Гарри Уиттингтона о солдате на Диком Западе. Ради выживания тот вынужден вступить в альянс с местными бандитами. Главную роль в фильме Трэвиса Миллса сыграл Майлз Клоэсси («Булл»), однако картина примечательна скорее возвращением на экраны Арми Хаммера, на протяжении нескольких лет не снимавшегося (после обвинений в сексуализированном насилии).

C 5 декабря, Apple TV

Kozak Films, Les Films Fauves, Dandy Projects, Tobina Film, Savage Film, 2025

Фильм «Отражение в мертвом бриллианте» / Reflection in a Dead Diamond (18+)

Причудливо снятый шпионский триллер в этом году участвовал в основном конкурсе Берлинале. Режиссеры Элен Катте и Бруно Форцани рассказывают историю о бывшем спецагенте Джоне (Фабио Тести), который во время заслуженного отдыха на Лазурном берегу погружается в воспоминания. Однако встреча с незнакомкой с бриллиантовой серьгой настойчиво сигнализирует: увлекательное прошлое может догнать и в настоящем.

С 5 декабря, Apple TV

Fantawild Animation, 2025

Фильм «Побег из будущего» / Boonie Bears: Future Return (6+)

Новый эпизод приключений обаятельных братьев-медведей Буни — Бриара и Брамбла. В этот раз они окажутся в далеком будущем, которое складывается для людей не слишком радужно. Человечество на грани исчезновения (причем к этому явно причастен их извечный противник Вик) — самое время всех спасти и придумать, как вернуться обратно.

Режиссером вновь выступил бессменный вдохновитель медвежьей франшизы Линь Юнчан.

С 5 декабря, Okko, «Иви», «Кинопоиск»

Bad Wolf, BBC Studios, Disney Branded Television, 2025

Сериал «Война между землей и морем» / The War Between the Land and the Sea, премьера (18+)

Расширение вселенной «Доктора Кто»: сюжет строится вокруг противостояния специальной организации ЮНИТ и Морских дьяволов — враждебного народа, серьезно настроенного уничтожить все человечество.

В главных ролях — Рассел Тови («Годы») и Гугу Эмбато-Ро («Сиротский Бруклин»). За режиссуру отвечает Дилан Холмс Уильямс («Дом с прислугой»).

С 7 декабря, BBC One

Фильм «Глаза незнакомца» / Mo shi lu (18+)

Участник основного конкурса Венецианского кинофестиваля-2024 наконец добрался до стримингов. Сингапурец Крис Ео («Воображаемая земля») снял любопытное рассуждение о стремительно растущей роли технологий в обществе через историю семейной пары, у которой бесследно пропала годовалая дочь — после чего некто подрбасывает родителям диски, на которых они сняты на видео скрытой камерой.

С 5 декабря, Prime Video

 

Что смотреть дома

