Как комик Илья Куруч стал лучшим наставником по фэшн-бизнесу и главной постироничной иконой стиля?

Илья Куруч Kuruchbro — первый российский стритстайл-комик: в своих скетчах раздает фирменный кукисвумчоррский стилек, опережающий обоих Гвасалий на три сезона. А еще изящно мэтчит отборный винтаж с Апрашкой, попутно отправляя малый бизнес из спальных районов Петербурга в финансовый космос в своем ютьюб-шоу «Наставник по бизнесу». Мы устроили Илье (и его комик-субличностям) чума-вечеринку в особняке Брусницына, сняли кампейны Prada, Ferragamo и Balenciaga у нас дома и выяснили, как сначала носить скандинавский винтаж с пеленок, а потом излучать лучший (и максимально юмористический) русский стиль из всех возможных.
На Илье: рубашка KARINAKRAPIVA
Кукисвумчорр и постпровинциальность
Скетчи Kuruchbro — постироничный (и экологичный!) фэшн-пранк, где персонажи вроде наставника по бизнесу (из одноименного ютьюб-шоу) Ильи Рублева, эксперта по олдскульному стрит-флирту Русика, искусного программиста-волосатика Ильи Троянова, эффективного экстрасенса Ильи Ворона и фитнес-модели Арчи разгуливают по Петербургу в своих лучших луках. Их гардеробы (от лайкровых бодиков до лонгслива с плейбоевским зайчиком в обтягон) — микрокапсулы времени: они балансируют на грани олдскульного кринжа и модного тренда на 2010-е, лихо набирающего фэшн-обороты.
На Илье: рубашка LIME
На старт, внимание, стиль!
Да, скорее раздавайте! Откуда в вас такая остромодная постпровинциальность и фэшн-жеманность нулевых и десятых? Вы же юный. Это скрупулезное исследование глубинного народа? Или кировский университет жизни?
Я просто мужчина, заключенный в тело мальчика, ведь мне уже 30 лет. И университет жизни я окончил даже не кировский, а кукисвумчоррский. Дело происходит в Хибинах, на Кольском полуострове. Жители моего родного Кукисвумчорра — люди, у которых кожаный верх и спортивный низ. Это город горняков, шахтеров, и все занимаются горнолыжным спортом. Я, например, тоже занимался, но у родителей не было пакета с наличными, чтобы покупать мне какое‑то красивое обмундирование. Зато у нас были гаражи с финским винтажом — старые костюмы спортсменов, которые наверняка уже были на тот момент на пенсии. Яркие комбезы, клешеные болоньевые штаны: в рамках Кукисвумчорра казалось, что я выгляжу very cool. А когда мы ездили в другие города на соревнования, нам давали понять, что это не совсем amazing, скажем так.
Часто возвращаетесь на малую родину собирать фольклор?
7 лет не был, но фольклор меня с горочкой переполнил, пока я там жил до конца 11‑го класса. В Кукисвумчорре и сейчас, я слышал, можно ужинать в заведении и внезапно выйти поговорить за прическу. И не то что тебя спросят, чем ты челку укладываешь, а будет какой‑то разговор на грани, где, возможно, придется достать из кобуры свою рукопашную.
А где вы напитываетесь художественной словесностью? Откуда все эти «привет, хризантемки», «твоя масть — миньон», «сдобного дня, крепыши»?
Собирательный опыт: жизнь, книги, фильмы. Мне нравятся боевички. Вот недавно смотрел фильм про непростой русский бильярд, он называется «Классик» 1998 года с Будрайтисом и Панкратовым-Черным.Там прекрасная фонетика. Я не беру какие‑то прямо цитаты из фильмов, я так не делаю, но это может меня побудить что‑то придумать. Теперь книги: в моем листе ожидания биографии «Бодров», «Шварценеггер» и «Майкл Джордан». Моя любимая книжка (и я не стесняюсь своего попсового выбора) — это «Маленький принц» Экзюпери. После нее ты понимаешь, что чудеса питаются верой, она вдохновляющая. У меня эта книжка просто в рюкзаке лежит, чтобы я ее в любой момент мог почитать.
На Илье: комбинезон MAPEI, блуза KARINAKRAPIVA, обувь GEOX, серьга DARA SABITOVA
Дедушка, прожарка и первозданный Саша Барон Коэн
А вы с детства такой веселый? Когда вы осознали, что вы гомерически смешной?
Я не знаю, когда я это понял. Такого переломного момента не было. Видимо, эту точку G мы с вами даже с фонариком сегодня не найдем. От дедушки много пошло и юмора, и стиля. На нем часто было надето что‑то такое яркое, обжигающее роговицу. И с дедушкой вообще невозможно серьезно разговаривать, то есть на любом семейном празднике этот человек по всем родственникам делает прожарку. Папа тоже веселый, но более душевный. Дедушка не щадит в юморе, может достаточно остро говорить и хлестко. А от папы, наверное, доброта пошла, и поэтому у меня юмор все‑таки ближе к доброму.
С дедушкиным юморком все как будто ясно. Теперь обратимся к вашему реальному наставнику по комеди-бизнесу — Саше Барону Коэну.
Да, как только я о Саше узнал, это просто сверкающее вау было.
Саша Барон Коэн — это супер от слова «первозданный», все шоу, которые он делал в начале своей карьеры, его фильмы, которые перевернули мое отношение к мокьюментари или к лжемокьюментари, — все это повлияло на меня не меньше дедушки! Еще, конечно, стендапы Джима Керри, Эдди Мерфи. Попсовые американские комедии в стиле «Американского пирога». Советская классика: Жванецкий, Ширвиндт, Задорнов. И уже в институте в моем чарте появились комик комиков Билли Бер и отмененный, но не побежденный Луи Си Кей.
На Илье: берет H&M, очки RIOTA, галстук KARINAKRAPIVA, пиджак WOOL RICH BLEND, брюки GEFENG, лоферы LABRIOT
Когда нам ждать от вас полнометражного киноуспеха, как у вашего lol-праотца Саши Барона Коэна? Будете ломать русскую комедию?
Это словосочетание — «русская комедия» — как будто выбивает немного престиж, но все равно это очень хорошая цель. Да, я хочу быть на экране пошире. Круто сделать что‑то народное, потому что народных фильмов, которые имеют межгалактический респект, не так много появляется.
Над чем нельзя смеяться?
Мне кажется, как ты сможешь это сделать — вот в чем вопрос. Элегантно посмеяться над чем‑то спорным или провокационным — это же мастерство. Задача комика — сделать оболочку шутки такой, чтобы всем было хорошо и весело. У меня обычно это все как в джакузи происходит, тепло и с пузыриками. Достаю свой сценический русский и так потихонечку кириллицей насыпаю, чтобы всем улыбка была какая‑то.
На Илье: рубашка KARINAKRAPIVA, брюки МАША МАБО, очки ADIDAS, обувь DINGO
Стиль по шок-цене
Где одеться, как вы? Чтобы обувь с длинными носиками-курносиками, а штаны — с искрой?
Я покупаю в магазинах «Смешные цены» или «Шок-цена» — мой самый любимый формат. Там всегда есть интересное, плюс мне нравятся названия на этикетках — фирмы из разряда Sexy lounge, брюки «Виктор». Допустим, у меня вот эти туфли — Bygatti, почти Bugatti.
Потом, мне нравится Удельный рынок. Там есть одна женщина, она как только меня видит, сразу кричит: «Он в моей куртке! Это он ходит в моей куртке!» Такой маркетинг-подход. Я брожу там, прямо снимаю ножки с ручника, часов по пять иногда, потому что найти прекрасное тоже тяжело. Это кажется, что там много всего, но чтобы тебе попало в размер, чтобы с другими вещами выстроилось это в единый красивый калейдоскоп…
Это вы сейчас включили еще одного вашего персонажа — фэшн-обозревателя в красном берете?
Да-да. Вот, например, шляпа охотника за нечистью как раз с Уделки. У меня есть персонаж Илья Ворон. У него такая старинная кожаная шляпа, там внутри карта Австралии с отметками сокровищ с золотым тиснением. Комбинезон, который ярче циркония, помните мой стробящий велосипедный комбез с декольте? Он тоже оттуда (как и лыжная куртка Арчи). Русик одет с Уделки в основном. Да, вот только его футболку с «Плейбоем» я просто заказал в типографии. У меня сразу в голове все началось с футболки «Плейбой», потому что она на таком человеке просто обязана быть.
На Илье: костюм WOOL RICH BLEND, галстуки — собственность героя, серьга DARA SABITOVA
А по каким сусекам вы наскребли мою любимую копилку-колобка из одного из скетчей?
Есть на Садовой такое место, я в него случайно зашел во время съемки распечатать листочек, и оказалось, что это просто какая‑то драгоценная россыпь маленьких магазинов. «Тысяча мелочей», секонд-хенды: снаружи нет вывесок, а такая жизнь внутри кипит. Купил компас, песочные часы и петушиные шейки. Теперь прихожу регулярно с самыми дикими запросами, и мы вместе с продавцом ныряем в эту груду всего. Так вот, это ретро-гончарное чудо, этого колобка с румянцем и щелочкой я нашел именно там.
А вот эти замечательные брюки с отливом из «Наставника по бизнесу» где можно купить? Они же вылитый Heliot Emil.
О, это был очень классный магазин, но он сейчас закрылся, назывался «Магазин костюмов “Бутузофф”» с двумя «ф». Спаренное «ф» — это всегда что‑то солидное. Брючки эти оттуда. У меня сейчас еще один персонаж новый — Шато, такой как бы цыган, это в «Бутузофф» был целиком собран образ. Как мне там объяснили, брюки турецкие, сами понимаете, качество!
Еще есть костюм целиком серебряный. Под образ Николая Праздникова, это когда я появляюсь на каких‑то мероприятиях или веду их. Он такой, прямо как говорящий дельфин, он весь переливается.
Вас можно на праздник заказать? Сколько стоит?
Да, можно. Но дорого.
На Илье: рубашка LIME, очки ноунейм, кольца SOLUTIONS, брюки МАША МАБО, казаки ETOR, подвеска PRIVATE PERSONS
А как вы в жизни одеваетесь? Когда отключены все камеры и персонажи? Вот вы собрались на Уделку, что на вас?
Туда я хожу очень безлико, я бы сказал, под фильтром сепия. Просто одеваюсь во все черное обычно, худи какое‑нибудь. На Уделке, мне кажется, не надо быть приметным. Если ты яркий пиксель на их мониторе, то к тебе будет слишком много внимания и со стороны продавцов, и со стороны посетителей. Поэтому я консервативно передвигаюсь там. В жизни в чем я хожу? Да по-разному. Мне нравится то, что делает команда Глеба Костина. Петербургская марка Gleb Kostin Solutions, мы друзья, и поэтому они меня одевают периодически. Глебу выражаю свое крафтовое вау. Еще мы дружим с Денисом Шевченко, я ношу его Gate31 и еще уважаю воронежскую марку «Заряд» — ZRD.
Комик-субличность Ильи Куруча
А ваши фирменные баленсиагообразные очки с наклейкой все время с вами?
Очки — это мой фетиш, у меня очень много очков. Это, наверное, единственная вещь, на которую я могу прямо потратить. Винтажные Oakley — это узенькие капельки такие обтекаемые у баскетболистов вроде Денниса Родмана или Майкла Джордана. У меня таких несколько, а остальные — это все дешевые очки в районе 200–300 рублей.
А ваш элегантный черный пакет? Он только для съемок?
Так как я в нем носил ноутбук, он немножко потерпел крушение. Кстати говоря, в Петербурге есть магазин пакетов. И там я нахожу себе интересные экземпляры. Находится на Фонтанке и так и называется — «Пакеты». Мой черный солидный, который для наличных, он оттуда. Просто у меня на балконе скапливается много наличных. Их либо на дачу вывозить, либо дарить друзьям. На электричке тяжело большие пакеты везти с деньгами, поэтому частично я дарю здесь, в городе.
На Илье: берет GRIN, очки ADIDAS, кольца SOLUTIONS, футболка и джинсовая рубашка FINN FLARE, рубашка на поясе LIME, джинсовый пиджак CLEVER, джинсы ROCAWEAR, джинсовые казаки DINGO
Ароматные женщины, толкалки и кастомный косплей
Можете разложить Петербург и петербуржцев на любимые фэшн-типажи?
Вообще Петербург — это вызов повседневности. В центре мне нравятся мужчины, которые летом ходят в льняных брюках с пакетиком «Бристоль» или какого‑нибудь еще алкогольного магазина. Еще мне нравятся мужчины, у которых ноги чуть-чуть опережают тапки, то есть когда пальцы ног архитектурно дополняют тапок как козырек. Мне нравятся люди, которые косплеят, но делают это недостаточно фирменно. В метро иногда можно встретить человека, он, допустим, в кожаном плаще с мечом едет — такая доставка еды для Кипелова. Куда‑то мчится с рюкзаком. Они еще, когда идут, обычно руками режут воздух очень быстро.
А случается, что девушки тоже нравятся?
Меня будоражат такие ароматные женщины, у которых бусы, с ярким макияжем и челка завита, потому что вся сила в челке. Чтоб такой шлейф духов тяжелый, аж паховая грыжа сейчас как будто выскочит от того, что ты его вдыхаешь. Мне нравится, как выглядят продавщицы локальных пивных магазинов типа «Империя пива». У них такие длинные ногти, что они тебя, эти ногти, уже прямо на входе встречают. Завораживают сочетания вроде камуфляжного топика и ящерицы на плече. Это, скажем так, топит мой пломбир просто.
Вдохновляют женщины с пакетами, сумками на колесиках с надписями «Париж» или например, «Колизей». Люблю и сам такое: у меня есть костюм жениха — белый, переливающийся, он в магазине, где я его покупал, назывался «цвет благородный шампань». Вот такие названия тоже подкупают. Поэтому и живу еще в Петербурге и не уезжаю в Москву.
На Илье: костюм WOOL RICH BLEND, галстуки — собственность героя, серьга DARA SABITOVA
А что же, в Москве нет своих супергероев стиля?
Я езжу в основном в ночных поездах, и это отдельная комедия наблюдений. У меня обычно соседи попадаются нетипичные. Недавно ехал с гитаристом рок-группы «Калинов мост». Если я вижу человека в бандане, я даже какое‑то время могу за ним идти, настолько меня это впечатляет, потому что банданы — их уже ЮНЕСКО должно охранять, их почти нет в нашей экосистеме. А вчера я был в маленьком парке в Москве, там собрались люди, они все были в банданах, в майках, и они как бы немного толкали друг друга, как будто к какому‑то умеренному конфликту готовились. Я спросил, что это, они сказали, это спорт, называется «толкалки». Я даже какое‑то время побыл там с ними, но меня их сенсей победил сразу в спарринге.
В целом все равно в Петербурге люди более отзывчиво реагируют: ты прохожего остановил, и если он даже куда‑то торопится, все равно говорит: «Да, что?» В Москве никто не хочет на тебя время тратить. Кроме приезжих: это очень отзывчивые и добрые люди, которые еще не обросли столичной броней, так сказать.
А вы обросли?
Не думаю, нет. Если я чем‑то полезен и могу помочь, в большинстве случаев я это делаю.
На Илье: рубашка LIME, очки ноунейм, кольца SOLUTIONS, брюки МАША МАБО, казаки ETOR, подвеска PRIVATE PERSONS
Роза и харизма
Шоу Куруча «Наставник по бизнесу» устроено так: в глубине спальных районов среди петербургских панелек и хрущевок Илья отыскивает предпринимателей старой волны (от владелицы салона красоты на проспекте Ветеранов до хозяина бильярдного клуба на Байконурской) и представляется бизнес-коучем (с пакетом и хэндсфри). Затем Куруч привлекает к бизнес-консалтингу профселебрити: супершеф Константин Ивлев разрабатывает соус для микрошавермы, а стилист всея Руси Александр Рогов дает экспертную оценку рекламным роликам локальной парикмахерской. Итог: Куруч поддерживает малый бизнес, селебрити делают добро, сотням тысяч зрителей в Youtube смешно.
Вы сейчас посвящаете свою жизнь и целое шоу, чтобы бильярдная «Лео», магазин «Все для рыбалки» и салон красоты «Маковка» жили свою лучшую жизнь.
Да, я активно доснимаю первый сезон ютьюб-шоу «Наставника по бизнесу». А самый первый выпуск делали вместе с телеканалом «Пятница!». Было так: я принес идею, мы обсудили это с моими, так скажем, творческими друзьями — это «Чикенкарри продакшн». Они сказали: «Да, это классная идея». Мы сделали первый выпуск совместно с телеканалом «Пятница!». Но по выходе эту постиронию очень многие вообще не считали, были комментарии из разряда «Почему у вас ведущий выглядит как в 1990‑х?». То есть зрители вообще не понимали, что происходит. Они думали, что люди, которым мы помогали, — это актеры, а не реальные люди. Они говорят: «Вы взяли каких‑то странных актеров». Оказалось, это не совсем наша аудитория. Поэтому дальше мы делали уже «Наставника по бизнесу» сами и на Youtube.
На Илье: костюм VALENTI, футболка FINN FLARE, рубашки LIME, COS, &OTHER STORIES, пояс из галстуков KARINAKRAPIVA, очки — собственность героя
А как вы, кстати, это делаете? Находите малого бизнесмена, которому не сообщаете, кто вы на самом деле? Или все‑таки сообщаете? И как эта пранк-прокачка сказывается на оборотах предпринимателя с условных Ветеранов?
Я прихожу и предлагаю услуги наставника, обещаю поднять обороты и всячески прокачать бизнес. На первоначальном этапе многие эмоционально закрываются и говорят, что «нам эта помощь не нужна». А кто‑то оценивает мою дубленку, брюки и, понимая, что вроде бы солидный человек, соглашается, собственно, как согласилась моя первая героиня Людмила из парикмахерской «Юлия». И не прогадала! Ее парикмахерская, насколько я знаю, сейчас на районе в «Яндекс.Картах» на первом месте. У них появилась стрижка «Доминик» — это то же самое, что налысо, но дороже, потому что это «Доминик».
С рыболовным магазином «Все для рыбалки» не могу сказать про обороты, потому что владелец постоянно находится на рыбалке, и с момента выпуска, я так понял, он все еще где‑то удит. Мы с ним не созванивались. Но это все были люди, к которым я реально пришел, рассказал о себе как об Илье Рублеве и попытался расстегнуть свою харизму так, чтобы они мне доверились.
На Илье: берет GRIN, очки ADIDAS, кольца SOLUTIONS, футболка и джинсовая рубашка FINN FLARE, рубашка на поясе LIME, джинсовый пиджак CLEVER, джинсы ROCAWEAR, джинсовые казаки DINGO
Как вы вообще нащупали этот жанр? Посмотрели шоу «Нейтан спешит на помощь»?
Вообще бизнес-тренер в качестве персонажа у меня появился, когда я первый раз спустился в метро людей взбодрить. Меня веселили различные инфоцыгане, которых было много в интернете, да их и сейчас, в принципе, много. И я оделся в костюм и подумал: где рассказать про успех, как не в метро? А дальше я хотел что‑то с этим делать и чтобы в этом был какой‑то еще социальный прикольный подтекст. И теперь бизнесы, которым мы помогаем, просто расцветают. Тогда мне казалось, что я придумал такую идею какую‑то невероятную, поделился ей с «Чикенкарри», и один из авторов «Чикенкарри» Вадим Селезнев говорит: «Слушай, а я вот нашел иностранное шоу, это примерно то, что ты хочешь делать. Называется "Нейтан спешит на помощь"». Автор — Нейтан Филдер. В принципе, механика схожая. Он тоже помогал бизнесам, но мое отличие в том, что я привлекаю звезд для бизнес-консультирования, и я немножко инфоцыганистый, и у меня с проекцией на русскую действительность это все сделано. Но в комментариях иногда люди сравнивают, пишут, что это похожий формат.
А вас эти комментарии беспокоят? Вы нежный? Переживаете потом?
Не помню, чтобы я прямо переживал, но бывает, когда вы очень постарались, а кто‑то что‑то такое неприятное написал, это всегда, наверное, прикладом бьет по сердечку. Хочется сначала агрессивным быть, а потом ты сам себе говоришь: «Роза, спрячь колючки, все будет нормально».
Текст ЮЛИЯ МАШНИЧ
Фото ВАЛЕНТИН БЛОХ
Идея ЯНА МИЛОРАДОВСКАЯ
Стиль КАРИНА КРАПИВА
Визаж и волосы АЛЕКСЕЙ РАДЧЕНКО
Свет ВЛАД СКОБЛЕВ, SKYPOINT
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