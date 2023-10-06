Как комик Илья Куруч стал лучшим наставником по фэшн-бизнесу и главной постироничной иконой стиля?

На старт, внимание, стиль!

Да, скорее раздавайте! Откуда в вас такая остромодная постпровинциальность и фэшн-жеманность нулевых и десятых? Вы же юный. Это скрупулезное исследование глубинного народа? Или кировский университет жизни?

Я просто мужчина, заключенный в тело мальчика, ведь мне уже 30 лет. И университет жизни я окончил даже не кировский, а кукисвумчоррский. Дело происходит в Хибинах, на Кольском полуострове. Жители моего родного Кукисвумчорра — люди, у которых кожаный верх и спортивный низ. Это город горняков, шахтеров, и все занимаются горнолыжным спортом. Я, например, тоже занимался, но у родителей не было пакета с наличными, чтобы покупать мне какое‑то красивое обмундирование. Зато у нас были гаражи с финским винтажом — старые костюмы спортсменов, которые наверняка уже были на тот момент на пенсии. Яркие комбезы, клешеные болоньевые штаны: в рамках Кукисвумчорра казалось, что я выгляжу very cool. А когда мы ездили в другие города на соревнования, нам давали понять, что это не совсем amazing, скажем так.

Часто возвращаетесь на малую родину собирать фольклор?

7 лет не был, но фольклор меня с горочкой переполнил, пока я там жил до конца 11‑го класса. В Кукисвумчорре и сейчас, я слышал, можно ужинать в заведении и внезапно выйти поговорить за прическу. И не то что тебя спросят, чем ты челку укладываешь, а будет какой‑то разговор на грани, где, возможно, придется достать из кобуры свою рукопашную.

А где вы напитываетесь художественной словесностью? Откуда все эти «привет, хризантемки», «твоя масть — миньон», «сдобного дня, крепыши»?

Собирательный опыт: жизнь, книги, фильмы. Мне нравятся боевички. Вот недавно смотрел фильм про непростой русский бильярд, он называется «Классик» 1998 года с Будрайтисом и Панкратовым-Черным.Там прекрасная фонетика. Я не беру какие‑то прямо цитаты из фильмов, я так не делаю, но это может меня побудить что‑то придумать. Теперь книги: в моем листе ожидания биографии «Бодров», «Шварценеггер» и «Майкл Джордан». Моя любимая книжка (и я не стесняюсь своего попсового выбора) — это «Маленький принц» Экзюпери. После нее ты понимаешь, что чудеса питаются верой, она вдохновляющая. У меня эта книжка просто в рюкзаке лежит, чтобы я ее в любой момент мог почитать.