Как актриса и музыкант Евгения Борзых вернулась в кино и снялась в «Убить Риту» — главной черной комедии осени и метаироничном эротическом триллере года?

Почему тебя так сильно любят зрители, но так мало снимают режиссеры?

Честно — ​мне даже нечего ответить. Я вроде бы хорошая актриса, но плохо прохожу пробы. Пробы — ​странная штука: режиссер не знает тебя, ты — ​его, и ​даже если ты прочитала материал полностью, то не «прожила». Значит, именно сыграть не можешь, а чаще всего — ​просят сыграть. Может, проблема, что в русской актерской школе нет традиции хождения на пробы. Не учат искусству самопрезентации.

Получается, после «Большой секунды» Шамирова ты только сейчас возвращаешься на экраны в «Убить Риту».

Возможно, дело во мне. Если откровенно, большинство проектов, на кастинги которых зовут, мне не нравятся. Соответственно, толком и не готовлюсь к ним: иду, потому что надо хоть что‑то делать. Ну и итог: на пробах не классная. А значит, не утверждают!

С Шамировым как было?

Вообще смешно. Он не знал про меня ничего, что я пою, что у меня группа. Просто посмотрел в череде артистов. А надо сказать, перед кастингом в «Большую секунду» мне выслали всего одну сцену из сценария: два героя имитируют секс. Я подумала: «Что за бред?» Вне контекста это правда выглядело странно. Думала отказаться, но сказали, что режиссер очень хотел бы меня посмотреть. Дело было в разгар пандемии, я располнела, записала пробы «на отвали». И вдруг меня все‑таки пригласили к Виктору Шамирову. Мы встретились, поговорили, и он сразу начал выяснять про мою занятость. Позже, когда Шамирова спрашивали про меня, он отвечал: «Мне плевать, какие там у нее в музыке заслуги, важно, что она мне подходит».

Так же было с Константином Богомоловым. Наш педагог Ольга Барнет говорит: «Богомолов ищет девочку — ​сходи, покажись». Я прихожу, предлагаю что‑нибудь почитать, он отказывается: нет, давай поболтаем. И через десять минут утверждает меня в спектакль «Год, когда я не родился». Так и появляются именно мои роли.

Вот режиссер «Убить Риту» Маша Агранович — ​почему у нас с ней получилось? Пробы я так себе прошла, Маша сказала что‑то в духе: «Спасибо, мы вам позвоним». По ее глазам я поняла, что не понравилась. И тут, видимо, поняв, что терять уже нечего, я стала собой — стала непосредственно реагировать. Так, как реагирую я, Женя Борзых, а не персонаж. И Маша увидела, видимо, в этих реакциях потенциал, потому что ее взгляд изменился. И меня позвали на вторые пробы.

А вот послушай, что рассказывает про все это сама Маша: «У Жени были хорошие пробы, и, главное, они отличались от всех остальных — она все делала по-другому. Потом мы пообщались, и я поняла, что Женю очень хочется убить». Спокойно! Это Маша смеясь говорит. И еще добавляет: «Так я увидела, что вот это она. И “Убить Риту” надо смотреть обязательно — более дурацкой супергероини у нас на экране, наверное, не было».

Да, мне сразу понравилось, что «Убить Риту» — ​жанровый проект. Плюс я довольно спортивная девчонка: когда поняла, что вот тот редкий материал, где я могу побегать, подраться, попрыгать, то заинтересовалась. И кстати, первое впечатление от Маши тоже было: «О нет, мы точно не сработаемся». Но потом все это вылилось в мою готовность следовать каждому ее слову, делать все, что попросит. Прыгнуть головой вниз? Сделаю, Маш.