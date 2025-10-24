Что смотреть дома на этой неделе: драма Кэтрин Бигелоу «Дом динамита», проект Крыжовникова «Санкционер» с Нагиевым и камбэк Дэниэла Дэй-Льюса в «Анемоне»

Сериал «Санкционер», премьера (16+)

Дмитрий Нагиев вновь солирует в комедийном сериале — в роли миллиардера Василия Баранова, которому и-за санкций заморозили счета за границей. Теперь ему предстоит вернуться в родной провинциальный город Семиболотск, где он не был 30 лет. Здесь, впрочем, никто не рад его приезду, в том числе родственники. Поэтому Баранов решает вернуть себе авторитет и снова разбогатеть с нуля.

В касте проекта — Борис Дергачев, Любовь Толкалина, Марат Башаров, Аглая Тарасова и другие, а шоураннером стал Жора Крыжовников.

С 20 октября, СТС, «Кинопоиск», Wink, «Иви», Okko