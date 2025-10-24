Что смотреть дома на этой неделе: драма Кэтрин Бигелоу «Дом динамита», проект Крыжовникова «Санкционер» с Нагиевым и камбэк Дэниэла Дэй-Льюса в «Анемоне»

А также — приквел «Оно» с Биллом Скарсгардом, Бенедикт Камбербэтч и Оливия Колман в ромкоме «Супруги Роуз», «Семейный призрак» с Никитой Кологривым и новые сезоны «Мэра Кингстауна», «Никто этого не хочет» и «Душегубов». Рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Дом динамита» / A House of Dynamite (18+)
Возвращение после восьмилетней паузы обладательницы режиссерского «Оскара» за «Повелителя бури» Кэтрин Бигелоу. На этот раз она сняла историю о летящей на США ядерной боеголовке, которая через 20 минут гарантированно уничтожит Чикаго. На этом фоне показывается поведение людей в катастрофической ситуации с разных точек зрения — как на это реагируют бойцы ПВО и президент.
Каст — максимально звездный: Идрис Эльба, Ребекка Фергюсон, Джаред Харрис и другие.
C 24 октября, Netflix
Сериал «Санкционер», премьера (16+)
Дмитрий Нагиев вновь солирует в комедийном сериале — в роли миллиардера Василия Баранова, которому и-за санкций заморозили счета за границей. Теперь ему предстоит вернуться в родной провинциальный город Семиболотск, где он не был 30 лет. Здесь, впрочем, никто не рад его приезду, в том числе родственники. Поэтому Баранов решает вернуть себе авторитет и снова разбогатеть с нуля.
В касте проекта — Борис Дергачев, Любовь Толкалина, Марат Башаров, Аглая Тарасова и другие, а шоураннером стал Жора Крыжовников.
С 20 октября, СТС, «Кинопоиск», Wink, «Иви», Okko
Фильм «Анемона» / Anemone (18+)
Трехкратный обладатель «Оскара» актер Дэниэл Дэй-Льюис вернулся в кино, чтобы сыграть в дебютной драме своего сына Ронана. По сюжету он бывший британский солдат Рэй, живущий, как отшельник, в лесу. Внезапно его навещает брат Джем (Шон Бин) — спустя десятилетия им предстоит вновь выяснить свои сложные отношения.
C 21 октября, iTunes, Prime Video
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Душегубы. 1989», 2 сезон (18+)
Продолжение детектива об охоте на серийных маньяков в СССР: следователь Ипатьев (Сергей Марин, «Огниво») на этот раз работает с новым напарником, которого сыграл Максим Стоянов из «Пришельца» и «Филателии».
Режиссер — Алексей Быстрицкий («Четвертая смена»).
С 20 октября, «Амедиатека»
Сериал «Постучись в мою дверь в Москве», 2 сезон (16+)
Российская адаптация хитового турецкого сериала о фейковых отношениях флористки и бизнесмена, которые становятся началом большого чувства. Спустя месяц после событий первого сезона и предательства Градского (в этой роли Никиту Волкова сменил Кирилл Дыцевич) Саша Гордеева (Лиана Гриба) возвращается в компанию «Стиллард» — на протяжении 60 серий (да-да) пара будет пытаться начать все заново.
С 20 октября, Premier, Okko
Фильм «Супруги Роуз» / The Roses (18+)
Черная комедия с Бенедиктом Камбербетчем и Оливией Колман. Они играют семейную пару, у которой из-за успешной карьеры жены отношения несутся под откос с нарастающим ускорением. Фильм по успешному роману Уоррена Эдлера «Война супругов Роуз» поставил Джей Роуч («Знакомство с родителями»). Кстати, эту же книгу 40 лет назад экранизировал Дэнни Де Вито.
C 21 октября, iTunes, Amazon Prime Video
Фильм «Рифеншталь» / Riefenstahl (18+)
Подробнейший документальный фильм о создательнице «Триумфа воли» и «Олимпии» основан на скрупулезном исследовании обширных архивов. Работа над портретом идеологической киномузы нацистской Германии шла более 10 лет — ей занимался Андрес Файель («Если не мы, то кто» и «Бойс»).
С 21 октября, iTunes, Prime Video
Фильм «Рука, качающая колыбель» / The Hand That Rocks the Cradle, премьера (18+)
Ремейк знаменитого триллера 1992 года снята автор хоррора «Дитя тьмы» Мишель Гарса Сервера. По сюжету обеспеченная семья нанимает с виду безобидную молодую няню. Через некоторое время выясняется, что та не так уж проста и на самом деле одержима местью.
В касте — Мэри Элизабет Уинстэд («Скотт Пилигрим против всех»), Майка Монро («Собиратель душ») и Рауль Кастильо («Достать ножи»).
C 22 октября, Hulu
Сериал «Дорогой Вилли», премьера (18+)
Исторический детектив о холодной войне, которая чуть было не превратилась в полномасштабную ядерную катастрофу. Брежнев пытается тайно договориться с канцлером ФРГ Вилли Брандтом — для этого сложнейшую операцию проводят лучшие советские разведчики.
В касте — Кирилл Кяро, Сергей Маковецкий, Сергей Марин и Алексей Розин, а режиссером выступил Владимир Щегольков («Натали и Александр»).
С 23 октября, Kion, Premier
Фильм «Семейный призрак» (6+)
Комедийная история об иллюзионисте-неудачнике Васе (Максим Лагашкин), который вместе с женой Светой (Оксана Акиньшина) переезжает в подозрительно недорогую квартиру. Здесь их тут же со всем умением начинает стращать местный обаятельный призрак Серега (Никита Кологривый).
Режиссером выступил Александр Бабаев («Сокровища гномов» со все тем же Кологривым в главной роли).
С 23 октября, «Кинопоиск», Okko, «Иви», Kion
Сериал «Никто этого не хочет» / Nobody Wants This, 2 сезон (18+)
Новый сезон романтической комедии об отношениях раввина Ноа (Адам Броди) и секс-блогерши Джоан (Кристен Белл), а также их друзей и родных. Шоураннерами продолжения стали Брюс Эрик Каплан и Дженнифер Коннер (известные по работе над сериалом «Девочки»), а в качестве приглашенной звезды анонсировали Сета Рогена.
C 23 октября, Netflix
Фильм «На высоте страха» / The Occupant (18+)
Геолог Эбби (Элла Балинска, мини-сериал «Обитель зла») выживает после крушения вертолета в заснеженных горах Грузии. Ее желание поскорее вернуться домой поддерживает в том числе и то, что найденный до этого на раскопках фрагмент метеорита, возможно, поможет оплатить лечение тяжелобольной сестре.
Режиссером нидерландского survival-триллера выступил дебютант в полнометражном кино Хьюго Кейзер, а в касте задействованы Стюарт Грэм («Колесо времени»), Ванесса Ифедиора («Основание») и Армин Карима («Сексуальное просвещение»).
С 24 октября, «Кинопоиск», Okko, Wink
Сериал «Чебурашка» (0+)
Новые истории о Гене и Чебурашке в формате мультсериала — по сюжету герои живут в маленьком уютном городке и в каждой семиминутной серии успевают попасть в разнообразные приключения. Режиссером выступила Анна Кузина, работавшая над перезапущенным «Простоквашино» и «Оранжевой коровой».
С 25 октября, Okko, Wink
Фильм «Семейное счастье» (18+)
Первая киноэкранизация одноименного произведения Льва Толстого. По сюжету девушка Маша (Евгения Леонова) после смерти родителей влюбляется в своего опекуна Сергея Михайловича (Евгений Цыганов, получивший за эту роль серебряного «Святого Георгия» на ММКФ-2025). В браке им со временем предстоит серьезная внутренняя трансформация: от обычной привязанности до глубокой душевной близости.
Также в касте — Ирина Розанова, Елена Морозова, Владислав Ценев, Мариэтта Цигаль-Полищук, Анвар Либабов, Юлия Снигирь и другие. Для петербурженки Стаси Толстой это вторая полнометражная картина. Как и в дебюте «Тайное влечение», она выступила и режиссером, и автором сценария.
С 25 октября, Kion
Фильм «Моди: Три дня на крыльях безумия» / Modi: Three Days on the Wing of Madness (18+)
Байопик художника Амадео Модильяни по пьесе Денниса Макинтайра — превратить этот текст в фильм с 1970-х хотели Аль Пачино, Фрэнсис Форд Коппола и Мартин Скорсезе, однако удалось это лишь в конце 2023 года Джонни Деппу. Это его второй полный метр после «Храбреца», вышедшего в 1997-м.
Роль Модильяни сыграл Риккардо Скамарчо («Тень Караваджо»). Также в касте — Антония Деспла («Шантарам»), Брюно Гуэри («Белый лотос») и все тот же Аль Пачино, который и передал Деппу все рычаги управления.
С 26 октября, «Кинопоиск», Wink
«Мэр Кингстауна» / Mayor of Kingstown, 4 сезон (18+)
Криминальная драма с Джереми Реннером в роли главы семейного клана Макласки, неофициально управляющего всем захолустным городом Кингстаун. У его героя даже прозвище «Мэр». Но это так себе владения — единственная градообразующая отрасль тут исправительная колония. В четвертом сезоне каст пополнят новые узнаваемые лица — Ленни Джеймс из «Ходячих мертвецов» и Иди Фалько из «Сопрано».
Сценарий сериала о безысходной жизни в провинции написал автор «Ветреной реки» и «Йеллоустоуна» Тейлор Шеридан, а помогал ему исполнитель одной из главных ролей — Хью Диллон.
С 26 октября, Paramount+
Сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» / IT: Welcome to Derry, премьера (18+)
Приквел культовой дилогии о демоническом клоуне (его снова играет Билл Скарсгард), основанный на романе Стивена Кинга. В начале 1960-х пара с сыном-подростком переезжает в маленький городок Дерри — здесь пропадают дети и вообще творятся очень странные дела.
Режиссер двух недавних полнометражных фильмов Андрес Мускетти продолжил работу над своим детищем и поставил также и сериал.
С 26 октября, Max
Комментарии (0)