Что смотреть дома на этой неделе: «Тогда. Сейчас. Потом» с Томом Хэнксом, второй сезон «Кибердеревни» и мелодрама «Большое смелое красивое путешествие» с Марго Робби

А также — анимационная экранизация видеоигры Splinter Cell, новые сезоны «Призраков», «Обратной стороны земли» и «Ватсона», комедия «Что знает Мариэль», хоррор «Другой» с Ольгой Куриленко и драмеди с «Сандэнса» «Хэл и Харпер». Рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Тогда. Сейчас. Потом» / Here (18+)
Экспериментальная драма Роберта Земекиса (трилогия «Назад в будущее») с Томом Хэнксом и Робин Райт, снятая в одной гостиной обычной семьи из Новой Англии статичной камерой — локация всегда остается той же, но ее обитатели меняются на протяжении нескольких десятилетий.
Чтобы показать возрастные метаморфозы героев, команда фильма использовала не грим, а дипфейк-технологии в реальном времени.
С 18 октября, Okko
Сериал «Кибердеревня», 2 сезон (16+)
Спродюсированный Валерием Федоровичем и Евгением Никишовым («Эпидемия», «Перевал Дятлова») комедийный сай-фай про мир недалекого будущего, в котором «Звездные войны» встречают «Любовь и голуби».
Во втором сезоне марсианского фермера Николая (Сергей Чихачев) отправляют в космическую тюрьму, а его друга Робогозина везут на свалку — теперь парочке нужно придумать, как выбраться из этой ситуации, справиться с могущественной голограммой Галей и вернуть из ее рук захваченную корпорацию «Ижевск Дайнамикс».
С 18 октября, «Кинопоиск», «Иви»
Фильм «Колбаса» (16+)
Классический мажор Глеб (Александр Метелкин из «Царевны-лягушки»), чтобы показать отцу, крупному бизнесмену Копытову в исполнении Дмитрия Нагиева, свои управленческие навыки, едет в деревню спасать полумертвый колбасный завод. Новому лицу там явно не рады — особенно, местный директор Грудинкин (Анатолий Журавлев), который вместе с другими сельскими обитателями устраивает тому изобретательный моральный террор.
Режиссер комедии — Андрей Пантелеев («Завербованный»).
С 16 октября, Okko, «Кинопоиск», «Иви»
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Ватсон» / Watson, 2 сезон (18+)
Очередной нетривиальный взгляд на наследие Артура Конан Дойля. В сериале Клары Аранович и Ларри Тенга («Нэнси Дрю») доктора Ватсона играет темнокожий артист Моррис Честнат («Ординатор»): тот работает в частной клинике и занимается редкими медицинскими случаями.
В финале первого сезона ему удалось победить профессора Мориарти — в новых сериях у него появится не менее могущественный противник.
С 13 октября, CBS
Сериал «Обратная сторона Земли» / Solar Opposites, 6 сезон (18+)
Продолжение анимационного проекта от одного из создателей «Рика и Морти» Джастина Ройланда с парадоксальным юмором и разноцветными пришельцами, мимикрирующими под обычных американцев. Поскольку к четвертому сезону Ройланд шоу покинул, далее главного героя Корво начал озвучивать Дэн Стивенс («Аббатство Даунтон», «Легион»). Он же будет делать это и в шестом.
С 13 октября, Hulu
«Splinter Cell: Караул смерти» / Splinter Cell: Deathwatch, премьера (18+)
Ожидаемая многими геймерами анимационная экранизация легендарной видеоигры об агенте Сэме Фишере, раскрывающем международный заговор. Главного героя озвучил Лив Шрайбер, а сценарий написал Дерек Колстад (один из основных авторов «Джона Уика» и дилогии «Никто»).
C 14 октября, Netflix
Фильм «Большое смелое красивое путешествие» / A Big Bold Beautiful Journey (18+)
Фантастическая мелодрама о парочке незнакомцев и волшебном GPS-навигаторе в машине, который выполняет роль свахи — он ведет до этого незнакомых друг с другом Сару и Дэвида (Марго Робби и Колин Фаррелл) по специальным локациям, где хранятся их воспоминания.
Режиссером выступил кореец Когонада, автор «Колумбуса» и «После Янга».
C 14 октября, iTunes, Prime Video
Фильм «Что знает Мариэль» / Was Marielle weiß (18+)
Участник основного конкурса Берлинского кинофестиваля-2025: режиссер Фредерик Хамбалек снял комедию о доверии в отношениях детей и родителей. По сюжету девушка-подросток Мариэль (Лаэни Гайзелер) после нелепого эпизода в школе вдруг начинает читать (и даже видеть) мысли старших — теперь ни папа (Феликс Крамер, «Меч короля»), ни мама (Юлия Йенч, «Последние дни Софии Шолль») не могут воспитывать ее с прежней авторитетностью.
С 14 октября, «Кинопоиск», «Иви»
Фильм «Одни из нас» / Please Don't Feed the Children (18+)
В постапокалиптическом хорроре, не имеющем отношения к видеоигре и сериалу The Last of Us — в оригинале картина называется «Пожалуйста, не кормите детей», смертельный вирус избирательно выкашивает взрослых, но игнорирует молодое поколение. Отряд подростков отправляется на поиски помощи и натыкается на очень странную даму (Мишель Докери, «Аббатства Даунтон»), у которой на их счет явно недобрые намерения. Среди заметных фигур в касте — Джанкарло Эспозито из «Во все тяжкие», а режиссером выступила Дестри Эллин Спилберг, дочь Стивена Спилберга.
С 15 октября, «Кинопоиск», Wink
Сериал «Женщина при деньгах» / Loot, 3 сезон (18+)
Комедия со звездой Saturday Night Live Майей Рудольф в главной роли о том, как никогда не поздно начать творить добро (по всей земле). Напомним, по сюжету после 20 лет брака миллиардерша Молли разводится с мужем, который ей изменил. Чтобы справиться с личностным кризисом, она по-настоящему включается в работу своего благотворительного фонда, который номинально возглавляла уже долгие годы.
C 15 октября, Apple TV+
Сериал «Мердо: Смерть в семье» / Murdaugh: Death in the Family (18+)
Триллер, основанный на реальных событиях. Сын авторитетного адвоката Алекса Мердо (Джейсон Кларк, «Самый пьяный округ в мире») насмерть сбивает человека, катаясь на лодке — вслед за этим начинают выясняться и другие сомнительные тайны влиятельного семейства. Также в касте — Патриша Аркетт («Разделение»), Бриттани Сноу («Идеальный голос») и Джонни Берхтольд («Джек Ричер»). Шоураннерами выступили Эрин Ли Карр и Майкл Д. Фуллер.
C 15 октября, Hulu
Сериал «Чудо» (18+)
Комедийный сериал об оперативнике Денисе Орлове (Данил Стеклов, «Аутсорс»), работающем под прикрытием в группе анонимных алкоголиков — ее курирует криминальный авторитет по кличке Сапог (Филипп Янковский, «Лихие»). Когда-то давно его банда украла царский кубок — теперь Денису предстоит найти и вернуть артефакт. Режиссер шоу — Антон Богданов («Нормальный только я»).
С 15 октября, Premier
Сериал «Линкольн для адвоката» / The Lincoln Lawyer, 4 сезон (18+)
Продолжение экранизации детективных романов Майкла Коннелли про адвоката Микки Холлера. В сериале его играет Мануэль Рульфо. Главный герой разбирается с личной жизнью — двумя бывшими женами — и попутно решает юридические кейсы. Среди создателей проекта — работавший над «Почему женщины убивают» Дэвид Гроссман.
Четвертый сезон шоу основан на романе «Закон невиновности» — оказавшись в роли подозреваемого в убийстве, Микки с коллегами сам выстраивает линию защиты и пытается найти преступника.
С 16 октября, Netflix
Сериал «Первый брак Джорджи и Мэнди» / Georgie and Mandy's First Marriage, 2 сезон (18+)
Спин-офф «Детства Шелдона», ответвления «Теории большого взрыва». В нем повествование сосредоточено на Джордже Купере (Монтана Джордан), старшем брате аутичного вундеркинда, и его жене Мэнди Маккаллистер (Эмили Осмент). Комедийный сериал содержит сюжетный спойлер не только в названии — фанаты «Теории» знают, что брак героев все же закончился разводом. Что не мешает создать множество ситкомных гэгов о сложностях совместного быта и родительства.
С 16 октября, CBS
Сериал «Призраки» / Ghosts, 5 сезон (18+)
Продолжение ремейка одноименного британского сериала с завязкой, как в первом сезоне «Американской истории ужасов», но в жанре комедии, а не хоррора. Что логично — как известно, одну и ту же фабулу легко можно рассказать и как трагическую, и как юмористическую.
Напомним, журналистка Саманта (Роуз Макивер) и повар Джей (Уткарш Амбудкар) решают превратить унаследованное поместье в мини-отель. После несчастного случая Сэм начинает видеть и слышать обитающих в доме призраков, и они даже становятся друзьями. В четвертом сезоне такой же дар ненадолго появился и у Джея. Также ситуацию осложняет то, что он случайно заключил сделку с дьяволом — в пятом герои будут пытаться спасти его от попадания прямиком в ад.
C 16 октября, CBS
Фильм «Другой» / Other (18+)
Хоррор-драма режиссера Давида Моро («Глаз») с Ольгой Куриленко («Обливион»): ее героиня Элис после смерти матери, с которой у нее были сложные отношения, возвращается в родной дом, чтобы уладить имущественные дела. Но застревает в зловещей локации — во-первых, фамильное гнездо напичкано камерами наблюдения. Во-вторых, есть полное ощущение, что в пустом особняке есть кто-то еще. Также в касте — Филип Шурер («Крушение мира»), Джули Маес («Отверженные») и Жан Шац («Одержимые»).
С 17 октября, Okko
Фильм «Девушка Миллера» / Miller's Girl (18+)
Триллер дебютантки Джейд Бартлет о специфических отношениях учителя и ученицы. Порядочно уставший от жизни писатель Джонатан Миллер (Мартин Фриман, «Шерлок») вступает в хитрую манипулятивную игру с талантливой студенткой Кайро (Дженна Ортега, «Уэнсдей»). Все это постепенно переходит грани разумного, в том числе и в сексуальном плане.
С 17 октября, «Кинопоиск», Okko, Kion
Сериал «Мистер Скорсезе» / Mr. Scorsese (18+)
Очень подробный пятисерийный док о легендарном кинорежиссере: его автор, Ребекка Миллер («Иди ко мне, детка»), основательно изучила семейный архив и собрала несколько десятков интервью: как с самим классиком, так и с его друзьями, родственниками и коллегами. Диапазон спикеров — от Роберта Де Ниро и Леонардо ДиКаприо до Стивена Спилберга и Мика Джаггера.
C 17 октября, Apple TV
Фильм «Свинтусы» / The Twits (18+)
Мультфильм по сказке автора «Бесподобного мистера Фокса» и «Чарли и шоколадной фабрики» Роальда Даля. По сюжету мистер и миссис Твит, зловредная парочка, владеющая парком развлечений, собирается прибрать к рукам целый городок — мешать им в этом будут сироты Биша и Бусби и их друзья. Персонажей озвучивали звезды: Натали Портман, Алан Тьюдик, Эмилия Кларк и Марго Мартиндейл, а режиссером выступил Фил Джонстон («Ральф против интернета»).
C 17 октября, Netflix
Фильм «Идеальная соседка» / The Perfect Neighbor (18+)
Тру-крайм режиссера-документалиста Гиты Гандбир об инциденте двухлетней давности. Тогда во Флориде из-за бытового конфликта белая американка Сьюзан Лоринц застрелила темнокожую соседку Аджику Оуэнс — история получила широкий резонанс.
C 17 октября, Netflix
Сериал «Хэл и Харпер» / Hal & Harper (18+)
Драмеди-сериал участвовал в фестивале «Сандэнс» в 2025 году. Это история о студенте Хэле (Купер Рэф, автор «В ритме ча-ча-ча», выступивший также режиссером и сценаристом) и его сложных отношениях с девушкой, друзьями и семьей.
В касте также Марк Руффало, Лили Рейнхарт, Бетти Гилпин и другие.
C 19 октября, Mubi
