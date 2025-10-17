Что смотреть дома на этой неделе: «Тогда. Сейчас. Потом» с Томом Хэнксом, второй сезон «Кибердеревни» и мелодрама «Большое смелое красивое путешествие» с Марго Робби

Фильм «Тогда. Сейчас. Потом» / Here (18+)

Экспериментальная драма Роберта Земекиса (трилогия «Назад в будущее») с Томом Хэнксом и Робин Райт, снятая в одной гостиной обычной семьи из Новой Англии статичной камерой — локация всегда остается той же, но ее обитатели меняются на протяжении нескольких десятилетий.

Чтобы показать возрастные метаморфозы героев, команда фильма использовала не грим, а дипфейк-технологии в реальном времени.

С 18 октября, Okko