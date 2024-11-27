Сто дней после детства: Чем важна инди-драма «Птица» с Барри Кеоганом?

Англия, наши дни: 12-летняя Бейли (Никия Адамс) живет в довольно депрессивной местности — побитые жизнью дома, неухоженные поля и промзоны, придавленные бытом соседи и совсем маргинальные персонажи вокруг. У нее есть обаятельный, но непутевый молодой отец с красноречивым прозвищем Баг (Барри Кеоган), сводный брат Хантер (Джейсон Буда) и отказавшаяся от дочери многодетная мать (Жасмин Джобсон).

Пока Бейли задумчиво фиксирует окружающую реальность на камеру телефона (будь то птицы, насекомые, лошадки или просто пейзажи), родственники явно делают со своей жизнью что-то не то. Баг собирается жениться на девушке, с которой знаком полгода (а еще грезит разбогатеть с помощью галлюциногенной жабы), Хантер играет в уличного гангстера и вляпывается в историю с незапланированной беременностью, мать никак не может устроить семейное счастье и терпит побои нового любовника. Грядущая дурацкая свадьба отца приводит к подростковому демаршу — девочка уходит из дома, ночует в поле, где встречает странного человека по имени Птица (Франц Роговский). Тот или городской сумасшедший в юбке, или настоящий пернатый, но в человеческом обличии. Их столкновение приводит к одному небольшому путешествию и огромным переменам.