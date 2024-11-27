Сто дней после детства: Чем важна инди-драма «Птица» с Барри Кеоганом?

В российском прокате с 28 ноября идет «Птица» — драма обладательницы «Оскара», автора «Аквариума» и «Американской милашки» Андреа Арнольд. Картина британской постановщицы в этом году участвовала в основной программе Каннского кинофестиваля. Рассказываем, в чем заключается скромное обаяние этого негромкого кино.
Англия, наши дни: 12-летняя Бейли (Никия Адамс) живет в довольно депрессивной местности — побитые жизнью дома, неухоженные поля и промзоны, придавленные бытом соседи и совсем маргинальные персонажи вокруг. У нее есть обаятельный, но непутевый молодой отец с красноречивым прозвищем Баг (Барри Кеоган), сводный брат Хантер (Джейсон Буда) и отказавшаяся от дочери многодетная мать (Жасмин Джобсон).
Пока Бейли задумчиво фиксирует окружающую реальность на камеру телефона (будь то птицы, насекомые, лошадки или просто пейзажи), родственники явно делают со своей жизнью что-то не то. Баг собирается жениться на девушке, с которой знаком полгода (а еще грезит разбогатеть с помощью галлюциногенной жабы), Хантер играет в уличного гангстера и вляпывается в историю с незапланированной беременностью, мать никак не может устроить семейное счастье и терпит побои нового любовника. Грядущая дурацкая свадьба отца приводит к подростковому демаршу — девочка уходит из дома, ночует в поле, где встречает странного человека по имени Птица (Франц Роговский). Тот или городской сумасшедший в юбке, или настоящий пернатый, но в человеческом обличии. Их столкновение приводит к одному небольшому путешествию и огромным переменам.
Постановщица Андреа Арнольд (как и ее героиня, она родом из графства Кент и росла в не самой благополучной многодетной семье) продолжает гнуть свою линию, снимая истории раннего взросления в не самых радужных обстоятельствах. Так было в «Осе» («Оскар» за лучшую короткометражку), «Аквариуме» и «Американской милашке». Часто такой заход на территорию социального дна оборачивается обвинениями автора в сгущении красок и желании сделать зрителю побольнее — но в случае Арнольд ее истории дают обратный эффект: терапевтический.
Это чувствуется даже на уровне киноязыка: никаких акцентов на упадничестве, только теплые цвета и пленочная ручная камера, неотступно следующая за героями и сокращающая дистанцию между ними и зрителям. К персонажам, какими противоречивыми и порой откровенно нелепыми они бы ни были, очень легко проникнуться. Каждый из них находится в поиске: Бейли буквально переживает последнее лето детства и ищет себя, Птица — потерянных родителей, Баг — свое место в жизни и связь с близкими, иногда исчезающую из-за его незрелости. Органика актеров работает на все сто: и у дебютантки Адамс, и у Роговского (образ которого можно интерпретировать как угодно — реальный человек, сказочный проводник между мирами, воображаемый друг), и у Кеогана, переживающего лучший период в карьере.
«Птица» — очень поэтичное кино о близости, надежде и самом темном часе, что бывает перед рассветом. Звучит, конечно, не так уж и оригинально, как и главная песня фильма —The Universal группы Blur. Но ее текст ложится в повествование, как влитой. Особенно, когда звучит в душераздирающе трогательном исполнении Бага-Кеогана: никто не одинок, вселенная всех любит, а у тебя будет удачный день. И кто мы такие, чтобы в этом сомневаться.
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