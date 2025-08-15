Где смотреть кино под открытым небом в Петербурге летом 2025-го?

ЦПКиО им. Кирова

Где: Елагин остров, 4

Сколько: бесплатно

В центре главного городского парка продолжает работать, как и в прошлом году, площадка T2 Art Space&Co, где в том числе показывают кино. При этом, в отличие от других летних проектов, не только для взрослых, но и подростков и детей. Например, на этой неделе здесь можно увидеть мультфильмы вселенной «Рики» (0+), полнометражное аниме Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» (12+), хит нулевых «Питер FM» (12+), фильм-ограбление с Деми Мур «Без изъяна» (16+), бенефис Джейсона Стейтема в боевике Гая Ричи «Гнев человеческий» (18+), мелодраму с Риз Уизерспун «Ложь во спасение» (18+) и комедию с Жаном Рено «Отпуск не по-детски» (18+).

