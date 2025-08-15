Где смотреть кино под открытым небом в Петербурге летом 2025-го?

Ловим последние летние дни в опенэйр-кинотеатрах! Редакция Собака.ru сдает явки и пароли: где смотреть ретроспективу итальянского кино, работы главного аниме-визионера Хаяо Миядзаки, культовую «Ассу» Сергея Соловьева, а также хит нулевых «Питер FM» и даже немое кино в сопровождении тапера (пианиста-импровизатора!).
ГЛАВНОЕ
«Новая Голландия»
Где: Наб. Адмиралтейского канала, 2
Сколько: бесплатно
На зеленом газоне у сцены в центре острова вновь показывают мировые шедевры в проекте «Кино в парке». До конца августа здесь проходит ретроспектива итальянского кино. 19 августа — фильм-праздник «Сладкая жизнь» (16+) Федерико Феллини, 20 августа — его же история о режиссере в творческом кризисе «Восемь с половиной» (16+), а 21 августа — комедийную антологию «Вчера, сегодня, завтра» (18+) Витторио Де Сика.
Подробнее здесь.
«Севкабель Порт»
Где: Кожевенная линия, 40
Сколько: бесплатно по регистрации
Проект «Кинотеатр у моря» с видом на Неву и Финский залив организован культурным кластером совместно с платформой Okko. В программе на август — экспериментальный хоррор студии А24 с Дженной Ортегой «Смерть единорога» (18+), продолжение семейной франшизы о медвежонке-любителе мармелада «Приключения Паддингтона 3» (6+) и сай-фай-комедия с Никитой Ефремовым и Яном Цапником «Дорогая, я больше не перезвоню» (12+).
Подробнее здесь.
ЦПКиО им. Кирова
Где: Елагин остров, 4
Сколько: бесплатно
В центре главного городского парка продолжает работать, как и в прошлом году, площадка T2 Art Space&Co, где в том числе показывают кино. При этом, в отличие от других летних проектов, не только для взрослых, но и подростков и детей. Например, на этой неделе здесь можно увидеть мультфильмы вселенной «Рики» (0+), полнометражное аниме Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» (12+), хит нулевых «Питер FM» (12+), фильм-ограбление с Деми Мур «Без изъяна» (16+), бенефис Джейсона Стейтема в боевике Гая Ричи «Гнев человеческий» (18+), мелодраму с Риз Уизерспун «Ложь во спасение» (18+) и комедию с Жаном Рено «Отпуск не по-детски» (18+).
Подробнее здесь.
ГДЕ ЕЩЕ СМОТРЕТЬ КИНО
«Третье место»
Где: Литейный пр., 62
Сколько: 750 рублей — обычный билет, 950 рублей — билет с попкорном
Общественное пространство во дворе особняка Лопухиных-Нарышкиных XIX века стало традиционным местом для летних киносеансов на открытом воздухе. И этот год не стал исключением. На стульях-шезлонгах 17 августа смотрим немую авантюрную комедию «Наконец в безопасности» (18+) в сопровождении тапера (пианиста-импровизатора Дмитрия Кузнецова!). 20 августа покажут французское драмеди прямиком с Каннского фестиваля «Рецепт счастья» (18+), а 28-го — пацифистскую картину Хаяо Миядзаки «Ветер крепчает» (12+).
Подробнее здесь.
Василеостровский рынок
Где: Большой проспект В.О., 16 / 14б
Сколько: бесплатно по регистрации
Во дворе фуд-холла этим летом вновь показывают кино. На этой неделе ловим здесь фильм о почтальоне-архитекторе, основанный на реальной истории, «Идеальный дворец Фердинанда Шеваля» (18+). На следующей — сразу несколько драм: «Великое ограбление поезда» (18+) и «Гений математики» (18+).
Подробнее здесь.
«Винный склад»
Где: Инструментальная ул., 3в
Сколько: бесплатно
У винного гипермаркета с баром, салюмерией, библиотекой и лаунж-зоной есть и свой летний кинотеатр. До конца августа здесь покажут комедию об ограблении с Адамом Драйвером и Ченнингом Татумом «Удача Логана» (16+), психоделический фарс «Вечер с Беверли Лафф Линн» (18+), фильм-лауреат «Золотого глобуса» «Жена» (18+), мелодраму из программы Канн «Природа любви» (18+) и драмеди об афере в мире искусства «Шедевр» (18+).
Подробнее здесь.
Особняк Мясникова
Где: Восстания ул., 45
Сколько: 2700 рублей
В саду барочного особняка XIX века расставляют шезлонги и бесплатно предлагают попкорн. В программе на август: классическая диснеевская история в режиссуре Гая Ричи «Аладдин» (6+), фильм-обладатель «Оскара» со звездным кастом и той самй песней «Телохранитель» (18+), байопик с романтическим дуэтом Энн Хэтэуэй и Джеймса Макэвоя «Джейн Остин» (12+) и легендарная история о невозможной любви во время войны «Касабланка» (12+).
Подробнее здесь.
Фестиваль «Лето. Парк. Кино»
Где: Гатчина, Приоратский парк
Сколько: бесплатно
Каждую субботу в Приоратском парке проходит фестиваль «Лето. Парк. Кино», а перед киносмотром играет живая музыка и проводят квизы. 16 августа идем на легендарную драму Сергея Соловьева «Асса» (18+) и четвертую часть семейной франшизы «Три Богатыря и Шамаханская Царица» (0+). 23 августа — на фэнтези-хит «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (6+), военный фильм «Группа крови» (12+) и мюзикл-бенефис Юры Борисова «Пророк. История Александра Пушкина» (18+). В финале, 30 августа, покажут фэнтези «Он — дракон» (12+) и оттепельную картину Михаила Калатозова «Летят журавли» (12+).
Подробнее здесь.
«Кинопаркинг»
Где: Академика Павлова ул., 5
Сколько: 2000 рублей
Паркуем свои машины в единственном всесезонном автокинотеатре Петербурга. Из приятных бонусов — хот-доги, кофе, безалкогольное пиво и неограниченное количество пассажиров. 16 августа смотрим гоночный экшен с Брэдом Питтом и Хавьером Бардемом «F1» (18+), а 17-го — спортивную комедию с Эминемом и Адамом Сэндлером «Счастливчик Гилмор 2» (18+).
Подробнее здесь.
Комментарии (0)