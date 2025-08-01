«28 лет спустя» Дэнни Бойла, «Три сестры» с Ларисой Гузеевой и Джейсон Момоа в «Вожде войны»: что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Циники», премьера (18+)

Харизматичный авантюрист и бонвиван Джамал (Аскар Ильясов, «Нулевой пациент») перебирается из Казани в Москву и устраивается в школу отношений «Эгоисты»: директор Валерия в исполнении Виктории Исаковой явно на его стороне, а вот ведущий психолог Елена (Светлана Иванова) откровенно в бешенстве от его методов.

Также в сериале снялись Кирилл Кяро, Евгений Стычкин и Денис Власенко, а за режиссуру ответственна Ирина Бас («Детка»).

С 28 июля, Okko