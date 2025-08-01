«28 лет спустя» Дэнни Бойла, «Три сестры» с Ларисой Гузеевой и Джейсон Момоа в «Вожде войны»: что смотреть дома на этой неделе

А также — комедия «Циники» с Аскаром Ильясовым и Светланой Ивановой, новый сезон экшена «Скрежет металла», анимационный хит «Царь царей», экранизация Франсуазы Саган «Здравствуй, грусть» и «Очи Ваканды» из вселенной Marvel. Рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.
ГЛАВНОЕ
Фильм «28 лет спустя» / 28 Years Later (18+)
Дэнни Бойл и Алекс Гарленд воссоединились ради продолжения своего совместного хита об эпидемии вируса ярости, захлестнувшего Великобританию. В триквеле Альбион находится в полной изоляции от всего остального мира, зомби эволюционировали, а немногочисленные выжившие создали архаичные поселения. История разворачивается вокруг отца и сына (Аарон Тейлор-Джонсон из «Стать Джоном Ленноном» и Элфи Уильямс из «Темных начал»). Чтобы помочь тяжелобольной маме (Джоди Комер, «Убивая Еву») мальчик вместе с ней отправляется к загадочному доктору-отшельнику (Рэйф Файнс).
С 29 июля, Apple TV
Сериал «Три сестры», премьера (18+)
Современная интерпретация по (очень отдаленным) мотивам чеховской классики: сестры Ирина, Ольга и Мария (Юлия Александрова, Маруся Климова и Полина Гухман) хотят выбраться в Москву из провинции и рассчитывают на поддержку матери-бизнесвумен (Лариса Гузеева, кавер-герл нашего августовского номера!). Однако та якобы увлечена массажистом намного младше себя (Павел Деревянко) с вайбом брачного афериста.
Сериал поставила Маруся Трубникова, сценаристка сериалов «Блеск» и «The Телки».
С 1 августа, Kion
«Вождь войны» / Chief of War, премьера (18+)
Проект Джейсона Момоа («Аквамен», «Minecraft в кино»), в котором он выступил одним из авторов сценария и сыграл главную роль — гавайского воина Каиана, сражающегося с колонизаторами. Также в сериале появятся Клифф Кертис («Аватар»), Тэмуэра Моррисон («Книга Бобы Фетта») и Люсиан Бьюкенен («Ночной агент»). Режиссер — Джастин Чон («Голубой байу»).
С 1 августа, Apple TV+
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Циники», премьера (18+)
Харизматичный авантюрист и бонвиван Джамал (Аскар Ильясов, «Нулевой пациент») перебирается из Казани в Москву и устраивается в школу отношений «Эгоисты»: директор Валерия в исполнении Виктории Исаковой явно на его стороне, а вот ведущий психолог Елена (Светлана Иванова) откровенно в бешенстве от его методов.
Также в сериале снялись Кирилл Кяро, Евгений Стычкин и Денис Власенко, а за режиссуру ответственна Ирина Бас («Детка»).
С 28 июля, Okko
Фильм «Жизнь Чака» / The Life of Chuck (18+)
Экранизация одноименного рассказа Стивена Кинга о трех эпизодах из жизни обычного мужчины по имени Чак (Том Хиддлстон, «Локи»), в чью реальность начинают проникать таинственные послания с намеками на его особое предназначение.
Хотя режиссером выступил хоррормейкер Майк Флэнаган («Призрак дома на холме», «Доктор Сон»), это не фильм ужасов, а драма с элементами фантастики — картину оценило жюри фестиваля в Торонто, вручив ей главный приз. Среди партнеров Хиддлстона — звезда «Звездных войн» Марк Хэмилл, Чиветель Эджиофор («12 лет рабства»), Давид Дастмалчян («Оппенгеймер») и другие.
В России фильм пока идет в кинотеатрах и не вышел на цифровых платформах.
C 29 июля, Apple TV
Фильм «Джейн Остин испортила мне жизнь» /Jane Austen a gâché ma vie (18+)
Литературная комедия дебютантки Лауры Пиани о начинающей писательнице Агате (Камилль Рутерфорд, «Анатомия падения»). Та приезжает из Франции в британскую резиденцию Джейн Остин и попадает в любовный капкан: ей приходится выбирать между старым другом (Пабло Поли, «Французский вестник») и потомком самой Остин — его сыграл Чарли Энсон («Смерть на Ниле»).
С 29 июля, Okko, «Иви», «Кинопоиск», Kion, Wink, «Кино1ТВ»
Сериал «Скрежет металла» / Twisted Metal, 2 сезон (18+)
Продолжение комедийного боевика, основанного на серии игр Twisted Metal компании PlayStation Studios. Его главный герой Джон Доу (Энтони Маки) в компании девушки по прозвищу Тихоня (Стефани Беатрис, «Ты не ты») доставляет посылки в постапокалиптическом мире, стараясь избегать встречи с многочисленными мародерами. В новом сезоне ему предстоит поучаствовать в турнире на выживание, который устраивает полубезумный злодей Калипсо (Энтони Кэрриган из сериалов «Флэш» и «Готэм»). Шоураннер прежний — Майкл Смит («Кобра Кай»).
С 30 июля, Peacock
Сериал «Хирург», премьера (18+)
Ложно обвиненный в убийстве журналистки хирург элитной клиники трансплантологии Сергей (Сергей Гилев) бежит из заключения ради мести своим партнерам по сомнительному бизнесу: крупным дельцам на черном рынке органов. Также в касте — Марина Ворожищева, Вильма Кутавичюте, Анна Завтур, Евгений Санников, Маша Мацель, Федор Федотов и другие. Режиссер проекта — Илья Ермолов («Золотое дно», «13 клиническая. Начало»), а сценарий написал Стас Иванов («Высокий сезон», «ЮЗЗЗ», «Немцы»). Проект стал «Самым ожидаемым игровым сериалом» по версии фестиваля «Пилот».
С 31 июля, Start, «Иви»
Фильм «Царь царей» / The King of Kings (6+)
Южнокорейский мультфильм на библейскую тематику по рассказу Чарльза Диккенса — по сюжету писатель рассказывает своему маленькому сыну историю жизни Христа. Картина дебютанта Чан Сон-хо буквально сокрушила американский прокат, при заявленном бюджете 5 миллионов долларов собрав почти 60, и стала самым кассовым фильмом из Кореи в истории США.
В англоязычной озвучке приняли участие голливудские звезды: Оскар Айзек, Пирс Броснан, Ума Турман, Марк Хэммил, Форест Уитакер и Бен Кингсли.
С 31 июля, Okko, «Кинопоиск», «Иви»
Фильм «Здравствуй, грусть» / Bonjour Tristesse (18+)
Новая экранизации романа Франсуазы Саган: девушка по имени Сесиль (Лили Макинерни, «Соври мне») отдыхает на юге Франции вместе с отцом и оказывается в эпицентре переплетения романтических отношений, как его, так и своих собственных.
Режиссером выступила дебютантка Дурга Чю-Бозе, в касте — Хлоя Севиньи, Клас Банг («Мастер и Маргарита»), Наиля Арзун («Загадочные убийства Агаты Кристи») и другие.
С 31 июля, Okko, «Кинопоиск»
Фильм «Мистер К» / Mr. K (18+)
Криспин Гловер («Назад в будущее», «Американские боги») играет заезжего фокусника, оказавшегося в очень странной гостинице с не менее удивительными соседями. Попытка сбежать из нее приводит к встрече с персонажем по прозвищу Оракул — и загадки стремительно множатся.
В мистической драме Таллулы Хазекамп Шваб также снялись Сунньи Меллес («Треугольник печали») и Финола Флэнаган («Остаться в живых»).
С 1 августа, Wink
Сериал «Очи Ваканды» / Eyes of Wakanda, премьера (18+)
Анимационный проект Marvel о судьбе воинов страны Ваканды, веками путешествующих по миру ради ценных артефактов из вибраниума — одного из самых прочных материалов во Вселенной. За постановку мини-сериала из четырех эпизодов отвечает Райан Куглер, режиссер дилогии «Черная пантера» и недавнего хита «Грешники».
С 1 августа, Disney+
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