Марк Эйдельштейн и Юра Борисов попали в лонг-лист номинантов премии BAFTA

Их конкурентами будут Кларенс Маклин («Синг-Синг»), Дензел Вашингтон («Гладиатор-2»), Эдвард Нортон («Совершенный незнакомец»), Гай Пирс («Бруталист»), Харрис Дикинсон («Плохая девочка»), Джереми Стронг («Ученик»), Киран Калкин («Настоящая боль») и Стэнли Туччи («Конклав»).

Фильм «Анора» попал в лонг-лист номинантов в категориях «Лучший фильм», «Оригинальный сценарий», «Актерский состав», «Операторская работа» и «Монтаж». Постановщик фильма Шон Бейкер претендует на награду как лучший режиссер.

Также на один из призов претендует Майки Мэдисон, сыгравшая главную роль в «Аноре». Актриса конкурирует в борьбе за премию с Эми Адамс («Ночная сучка»), Синтией Эриво («Злая»), Деми Мур («Субстанция»), Карлой Софией Гаскон («Эмилия Перес»), Кейт Уинслет («Ли»), Марианной Жан-Баптист («Суровая правда»), Марисой Абелой («Обратно во мрак»), Николь Кидман («Плозая девочка») и Сиршей Ронан («Выгон»).

Вот полный список главных номинаций:

Лучший фильм

«Анора»

«Ученик»

«Бруталист»

«Совершенный незнакомец»

«Конклав»

«Дюна: Часть вторая»

«Эмилия Перес»

«Kneecup»

«Субстанция»

«Злая»

Анимационный фильм

«Гадкий я 4»

«Поток»

«Головоломка 2»

«Мемуары улитки»

«Моана 2»

«Тем Рождеством»

«Уоллис и Громит: Самая дикая месть»

«Дикий робот»

Лучший режиссер

Пайал Кападиа — «Все, что нам кажется светом»

Шон Бейкер — «Анора»

Брэди Корбет — «Бруталист»

Эдвард Бергер — «Конклав»

Дени Вильнев — «Дюна: Часть вторая»

Жак Одийар — «Эмилия Перес»

Элис Рохрвахер — «Химера»

Эллен Курас — «Ли»

Нора Фингшайдт — «Выгон»

Корали Фаржа — «Субстанция»

Оригинальный сценарий

«Все, что нам кажется светом»

«Анора»

«Ученик»

«Бруталист»

«Претенденты»

«Падение империи»

«Еретик»

«Kneecap»

«Настоящая боль»

«Субстанция»

Адаптированный сценарий

«Совершенный незнакомец»

«Конклав»

«Дюна: Часть вторая»

«Эмилия Перес»

«Ли»

«Мальчишки из «Никеля»»

«Ночная сучка»

«Выгон»

«Синг-Синг»

«Злая»

Главная женская роль

Эми Адамс — «Ночная сучка»

Синтия Эриво — «Злая»

Деми Мур — «Субстанция»

Карла София Гаскон — «Эмилия Перес»

Кейт Уинслет — «Ли»

Марианна Жан-Баптист — «Суровая правда»

Мариса Абела — «Обратно во мрак»

Майки Мэдисон — «Анора»

Николь Кидман — «Плохая девочка»

Сирша Ронан — «Выгон»

Главная мужская роль

Эдриен Броди — «Бруталист»

Колман Доминго — «Синг-Синг»

Дэниел Крэйг — «Квир»

Дев Патель — «Манкимэн»

Хью Грант — «Еретик»

Джуд Лоу — «Игра королевы»

Кингсли Бен Адир — «Боб Марли: Одна любовь»

Рэйф Файнс — «Конклав»

Себастьян Стэн — «Ученик»

Тимоте Шаламе — «Совершенный незнакомец»

Мы желаем победы нашим ребятам и предлагаем вспомнить интервью и фотосессии герев обложек Собака.ru — Юры Борисова и Марка Эйдельштейна.



Длинные праздники — отличный шанс посмотреть все главные фильмы и сериалы, которые вы пропустили в 2024-м (о них мы уже вам рассказали здесь, здесь, здесь и здесь!). А для тех, кто видел вообще все, стриминги и каналы продолжат выпускать киноконтент и на каникулах. Мы собрали многочисленные новогодние спешелы и прочие проекты, выходящие на этой и следующей неделе.