Марк Эйдельштейн и Юра Борисов попали в лонг-лист номинантов премии BAFTA

Российские актеры выдвинуты на премию Британской академии кино и телевизионных искусств в категории «Лучшая роль второго плана».
Их конкурентами будут Кларенс Маклин («Синг-Синг»), Дензел Вашингтон («Гладиатор-2»), Эдвард Нортон («Совершенный незнакомец»), Гай Пирс («Бруталист»), Харрис Дикинсон («Плохая девочка»), Джереми Стронг («Ученик»), Киран Калкин («Настоящая боль») и Стэнли Туччи («Конклав»).
Фильм «Анора» попал в лонг-лист номинантов в категориях «Лучший фильм», «Оригинальный сценарий», «Актерский состав», «Операторская работа» и «Монтаж». Постановщик фильма Шон Бейкер претендует на награду как лучший режиссер.
Также на один из призов претендует Майки Мэдисон, сыгравшая главную роль в «Аноре». Актриса конкурирует в борьбе за премию с Эми Адамс («Ночная сучка»), Синтией Эриво («Злая»), Деми Мур («Субстанция»), Карлой Софией Гаскон («Эмилия Перес»), Кейт Уинслет («Ли»), Марианной Жан-Баптист («Суровая правда»), Марисой Абелой («Обратно во мрак»), Николь Кидман («Плозая девочка») и Сиршей Ронан («Выгон»).
Вот полный список главных номинаций:
Лучший фильм
- «Анора»
- «Ученик»
- «Бруталист»
- «Совершенный незнакомец»
- «Конклав»
- «Дюна: Часть вторая»
- «Эмилия Перес»
- «Kneecup»
- «Субстанция»
- «Злая»
Анимационный фильм
- «Гадкий я 4»
- «Поток»
- «Головоломка 2»
- «Мемуары улитки»
- «Моана 2»
- «Тем Рождеством»
- «Уоллис и Громит: Самая дикая месть»
- «Дикий робот»
Лучший режиссер
- Пайал Кападиа — «Все, что нам кажется светом»
- Шон Бейкер — «Анора»
- Брэди Корбет — «Бруталист»
- Эдвард Бергер — «Конклав»
- Дени Вильнев — «Дюна: Часть вторая»
- Жак Одийар — «Эмилия Перес»
- Элис Рохрвахер — «Химера»
- Эллен Курас — «Ли»
- Нора Фингшайдт — «Выгон»
- Корали Фаржа — «Субстанция»
Оригинальный сценарий
- «Все, что нам кажется светом»
- «Анора»
- «Ученик»
- «Бруталист»
- «Претенденты»
- «Падение империи»
- «Еретик»
- «Kneecap»
- «Настоящая боль»
- «Субстанция»
Адаптированный сценарий
- «Совершенный незнакомец»
- «Конклав»
- «Дюна: Часть вторая»
- «Эмилия Перес»
- «Ли»
- «Мальчишки из «Никеля»»
- «Ночная сучка»
- «Выгон»
- «Синг-Синг»
- «Злая»
Главная женская роль
- Эми Адамс — «Ночная сучка»
- Синтия Эриво — «Злая»
- Деми Мур — «Субстанция»
- Карла София Гаскон — «Эмилия Перес»
- Кейт Уинслет — «Ли»
- Марианна Жан-Баптист — «Суровая правда»
- Мариса Абела — «Обратно во мрак»
- Майки Мэдисон — «Анора»
- Николь Кидман — «Плохая девочка»
- Сирша Ронан — «Выгон»
Главная мужская роль
- Эдриен Броди — «Бруталист»
- Колман Доминго — «Синг-Синг»
- Дэниел Крэйг — «Квир»
- Дев Патель — «Манкимэн»
- Хью Грант — «Еретик»
- Джуд Лоу — «Игра королевы»
- Кингсли Бен Адир — «Боб Марли: Одна любовь»
- Рэйф Файнс — «Конклав»
- Себастьян Стэн — «Ученик»
- Тимоте Шаламе — «Совершенный незнакомец»
Мы желаем победы нашим ребятам и предлагаем вспомнить интервью и фотосессии герев обложек Собака.ru — Юры Борисова и Марка Эйдельштейна.
Длинные праздники — отличный шанс посмотреть все главные фильмы и сериалы, которые вы пропустили в 2024-м (о них мы уже вам рассказали здесь, здесь, здесь и здесь!). А для тех, кто видел вообще все, стриминги и каналы продолжат выпускать киноконтент и на каникулах. Мы собрали многочисленные новогодние спешелы и прочие проекты, выходящие на этой и следующей неделе.
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