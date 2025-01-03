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Марк Эйдельштейн и Юра Борисов попали в лонг-лист номинантов премии BAFTA

Российские актеры выдвинуты на премию Британской академии кино и телевизионных искусств в категории «Лучшая роль второго плана». 

Их конкурентами будут Кларенс Маклин («Синг-Синг»), Дензел Вашингтон («Гладиатор-2»), Эдвард Нортон («Совершенный незнакомец»), Гай Пирс («Бруталист»), Харрис Дикинсон («Плохая девочка»), Джереми Стронг («Ученик»), Киран Калкин («Настоящая боль») и Стэнли Туччи («Конклав»).

Фильм «Анора» попал в лонг-лист номинантов в категориях «Лучший фильм», «Оригинальный сценарий», «Актерский состав», «Операторская работа» и «Монтаж». Постановщик фильма Шон Бейкер претендует на награду как лучший режиссер.

Также на один из призов претендует Майки Мэдисон, сыгравшая главную роль в «Аноре». Актриса конкурирует в борьбе за премию с Эми Адамс («Ночная сучка»), Синтией Эриво («Злая»), Деми Мур («Субстанция»), Карлой Софией Гаскон («Эмилия Перес»), Кейт Уинслет («Ли»), Марианной Жан-Баптист («Суровая правда»), Марисой Абелой («Обратно во мрак»), Николь Кидман («Плозая девочка») и Сиршей Ронан («Выгон»).

Вот полный список главных номинаций:

Лучший фильм

  • «Анора»
  • «Ученик»
  • «Бруталист»
  • «Совершенный незнакомец»
  • «Конклав»
  • «Дюна: Часть вторая»
  • «Эмилия Перес»
  • «Kneecup»
  • «Субстанция»
  • «Злая»

Анимационный фильм

  • «Гадкий я 4»
  • «Поток»
  • «Головоломка 2»
  • «Мемуары улитки»
  • «Моана 2»
  • «Тем Рождеством»
  • «Уоллис и Громит: Самая дикая месть»
  • «Дикий робот»

Лучший режиссер

  • Пайал Кападиа — «Все, что нам кажется светом»
  • Шон Бейкер — «Анора»
  • Брэди Корбет — «Бруталист»
  • Эдвард Бергер — «Конклав»
  • Дени Вильнев — «Дюна: Часть вторая»
  • Жак Одийар — «Эмилия Перес»
  • Элис Рохрвахер — «Химера»
  • Эллен Курас — «Ли»
  • Нора Фингшайдт — «Выгон»
  • Корали Фаржа — «Субстанция»

Оригинальный сценарий

  • «Все, что нам кажется светом»
  • «Анора»
  • «Ученик»
  • «Бруталист»
  • «Претенденты»
  • «Падение империи»
  • «Еретик»
  • «Kneecap»
  • «Настоящая боль»
  • «Субстанция»

Адаптированный сценарий

  • «Совершенный незнакомец»
  • «Конклав»
  • «Дюна: Часть вторая»
  • «Эмилия Перес»
  • «Ли»
  • «Мальчишки из «Никеля»»
  • «Ночная сучка»
  • «Выгон»
  • «Синг-Синг»
  • «Злая»

Главная женская роль

  • Эми Адамс — «Ночная сучка»
  • Синтия Эриво — «Злая»
  • Деми Мур — «Субстанция»
  • Карла София Гаскон — «Эмилия Перес»
  • Кейт Уинслет — «Ли»
  • Марианна Жан-Баптист — «Суровая правда»
  • Мариса Абела — «Обратно во мрак»
  • Майки Мэдисон — «Анора»
  • Николь Кидман — «Плохая девочка»
  • Сирша Ронан — «Выгон»

Главная мужская роль

  • Эдриен Броди — «Бруталист»
  • Колман Доминго — «Синг-Синг»
  • Дэниел Крэйг — «Квир»
  • Дев Патель — «Манкимэн»
  • Хью Грант — «Еретик»
  • Джуд Лоу — «Игра королевы»
  • Кингсли Бен Адир — «Боб Марли: Одна любовь»
  • Рэйф Файнс — «Конклав»
  • Себастьян Стэн — «Ученик»
  • Тимоте Шаламе — «Совершенный незнакомец»

Мы желаем победы нашим ребятам и предлагаем вспомнить интервью и фотосессии герев обложек Собака.ru — Юры Борисова и Марка Эйдельштейна.

Длинные праздники — отличный шанс посмотреть все главные фильмы и сериалы, которые вы пропустили в 2024-м (о них мы уже вам рассказали здесь, здесь, здесь и здесь!). А для тех, кто видел вообще все, стриминги и каналы продолжат выпускать киноконтент и на каникулах. Мы собрали многочисленные новогодние спешелы и прочие проекты, выходящие на этой и следующей неделе.

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