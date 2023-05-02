Виктор Сухоруков: «Я отказывал и Герману-старшему, и Рязанову. Жалею ли? Нет. Всех этих режиссеров я боготворил»

Как это «задушить любовью» и почему 1990-е не были «эпохой»

Вы ведь нечасто снимаетесь в сери­алах. Чем сценарий «Мир! Дружба! Жвачка!» привлек такого разборчи­вого артиста? Есть ли в вашем герое что-то, чего вы раньше не играли?

Здесь три компонента. Сначала я отнес­ся к предложению скептически: «Ну-у-у, сериал, тем более третий сезон…» Но ка­стинг-директор Евгений Феоктистов стал меня уговаривать, что все будет по-новому и сложилась такая команда, которая соби­рается разрушить старый формат, поменять сам жанр этой молодежной истории: авто­ры повернулись в сторону драматизма, а не развлечения. Когда мне прислали сценарий, я понял, что здесь есть очень содержатель­ная драматургия роли, предполагающая не просто присутствие в кадре. Мой герой — человек полувоенный, полузакрытый, по­лупенсионный, полуотживший. Я подчер­киваю: именно полуотживший. И вдруг он оказывается в ситуации, когда ему надо спасти дочь. А дочь в нем не нуждается. Вот эта коллизия — любовь отца к дочери и отсутствие любви дочери к отцу — меня очень заинтересовала. Я стал думать, как это можно сделать, и вспомнил одно старое выражение: «задушить любовью». Своеобразная игра в «удушение любовью» — первое, что меня подкупило в рисунке этой роли.

Второе. Команда сценаристов, продю­серов, вся съемочная группа — они как путешественники, как альпинисты. Когда я с ними встретился, мне показалось, как будто они собрались в большое, трудное, но очень лихое путешествие. Этот азарт они внушили и мне — своим поведени­ем во время проб, фотосессий, разговоров. Они зарядили меня энергией и как будто подмигнули: «Витька, интересно будет! По­жалеешь, если откажешься».

Третий, очень важный фактор — режис­сер Антон Федоров. Один руководитель театра, с которым я расстался, на вопрос «А чего от вас Сухоруков ушел?» вдруг предположил: «Наверное, устал». С чего он взял, что я устал? Я ушел в поисках ра­дости, в поисках нового себя. Есть хоро­шее выражение «перемена участи» — мне показалось, с этим руководителем не бу­дет ничего для меня хорошего, мне будет с ним скучно. Я обнаружил, что мне нужен режиссер, с которым мне будет интересно. Таким человеком и оказался Антон Федо­ров. Я на него еще раньше обратил внима­ние, видел его спектакли, очень авторские, необычные — например, потрясающий спектакль «Ревизор» в театре «Около дома Станиславского» у Юрия Погребничко.

Ну и последняя причина, по которой я согласился на эту роль: когда вокруг тебя молодежь, поди плохо? И сам омоло­дишься. Мне работалось легко — в пла­не взаимопонимания, замечательных вза­имоотношений между актерами, в плане дисциплины на площадке — это очень важ­но, и результат, думаю, будет неплохой.