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Кино и сериалы

«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Кино»

Заходим с козырей! Объявление лауреатов премиии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 продолжаем одной из самых звездных номинаций. Актеры, актрисы, режиссеры — вы (и мы!) их знаете и любите.

Елизавета Боярская

Актриса

Полина Набока

Никита Волков

Актер

Валентин Блох

Леон Кемстач

Актер

Роман Михайлов

Режиссер

Алексей Костромин

Аглая Тарасова

Актриса

Алексей Дунаев

Сергей Горошко

Актер

Данил Ярощук

Надежда Васильева-Балабанова

Художник по костюмам

Светлана Энгель

Коллекционный выпуск июньского номера «Собака.ru» с интервью и съемками всех лауреатов премии «ТОП50» этого года выйдет 6 июня. Не пропустите!

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии

«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024:

Эксклюзивного партнера, производителя премиальных украшений с российскими бриллиантами — ювелирный дом MIUZ Diamonds

Газпромбанк  — Официальный банк премии

Торговый дом «Рятико» с брендом ReFa — роскошным уходом для вашей кожи

«Моменты. Repino» — клубный малоэтажный жилой комплекс от девелопера «Абсолют Строй Сервис»

ASKO — мировой премиум-бренд по производству бытовой и профессиональной  техники

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Теги:
ТОП 50 2024 СПБ

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