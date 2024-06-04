«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Кино»

Заходим с козырей! Объявление лауреатов премиии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 продолжаем одной из самых звездных номинаций. Актеры, актрисы, режиссеры — вы (и мы!) их знаете и любите.
Елизавета Боярская
Актриса
Никита Волков
Актер
Леон Кемстач
Актер
Роман Михайлов
Режиссер
Аглая Тарасова
Актриса
Сергей Горошко
Актер
Надежда Васильева-Балабанова
Художник по костюмам
Коллекционный выпуск июньского номера «Собака.ru» с интервью и съемками всех лауреатов премии «ТОП50» этого года выйдет 6 июня. Не пропустите!
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024:
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