50 лучших сериалов первой половины 2023-го, которые вы могли пропустить

В Голливуде продолжается забастовка сценаристов и актеров. На практике это означает, что качественного контента станет меньше, а новых сезонов любимых шоу ждать придется дольше. Поэтому самое время начать заводить других фаворитов. Рассказываем о главных иностранных и российских сериалах полугодия, которые вы могли пропустить!
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
ИНОСТРАННЫЕ
«Покерфейс» / Poker Face, премьера (Peacock) (18+)
Если вы удивлялись, почему в сиквеле фильма «Достать ножи» сыщик Бенуа Блан, герой Дэниэла Крэйга, участвует в зум-звонке с актерами, игравшими в детективах, и Наташей Лионн в том числе, то этот сериал — ответ. Лионн снялась в главной роли в «Покерфейсе» — новом проекте режиссера «Ножей» Райана Джонсона. Она играет женщину по имени Чарли, которая отлично распознает ложь других людей. Эта способность помогает ей расследовать преступления. У отличнейшего сериала еще и звездный актерский состав. Помимо Лионн, в нем играют Эдриан Броуди, Джозеф Гордон-Левитт, Бенджамин Брэтт, Рон Перлман, Хлоя Севиньи, Саймон Хелберг и многие другие.
Вышел полностью, Peacock
«Одни из нас» / The Last Of Us, премьера (HBO Max) (18+)
Сериал HBO Max основан на компьютерной игре The Last Of Us, придуманной Нилом Дракманном (он же помогал ее адаптировать сценаристу «Чернобыля» Крэйгу Мэйзину). Всего у проекта было шесть постановщиков, среди которых — британец Джереми Уэбб, работавший над «Доктором Кто» и «Аббатством Даунтон», победитель каннской программы «Особый взгляд» Али Аббаси и Лиза Джонсон («Чем мы заняты в тени»). Оператором четырех эпизодов из девяти стала Ксения Середа.
Мрачный и молчаливый Джоэл и 14-летняя сирота Элли пытаются выбраться из карантинной зоны. Чтобы выжить, им нужно найти общий язык друг с другом и сражаться с другими людьми и монстрами. Главные роли играют актеры из «Игры престолов» Педро Паскаль и Белла Рэмси. Нашу рецензию на шоу читайте здесь.
Вышел полностью, HBO Max
«Грызня» / Beef, премьера (Netflix) (18+)
Американские критики уже называют совместный сериал студии A24 и Netflix главным шоу всего 2023 года. (И мы в своей рецензии с ними согласились!)
Автомобили Эми (стендап-комедиантка Али Вонг) и Дэнни (Стивен Ян из «Минари» и «Пылающего»), переживающих не лучшие периоды жизни, сталкиваются на дороге. Авария становится началом не большой дружбы, а огромной ненависти. И вот уже герои готовы на все, чтобы уничтожить друг друга. Драмеди придумал Ли Сон-джин (сценарист «Силиконовой долины» и «Двух девиц на мели»), он же стал и одним из режиссеров проекта.
Вышел полностью, Netflix
«Терапия» / Shrinking, премьера (Apple TV+) (18+)
Обаятельная драмеди с Джейсоном Сигелом из «Как я встретил вашу маму» в главной роли. Это история про психотерапевта, который, забыв о профессиональной этике, начинает говорить пациентам, что он думает о них на самом деле.
Сигел стал одним из авторов сценария вместе с командой хитового «Теда Лассо» — Бреттом Голдстином и Биллом Лоуренсом. В «Терапии» также снялся Харрисон Форд, впервые за свою карьеру играющий в комедийном сериале.
Вышел полностью, Apple TV+
«Ковбой из Копенгагена» / Copenhagen Cowboy (Netflix) (18+)
Премьера шестисерийного проекта Николаса Виндинга Рефна («Драйв», «Неоновый демон»), как и третьего сезона «Королевства» Ларса фон Триера, была на Венецианском кинофестивале в 2022-м. Не снимавший в родной Дании почти 20 лет Рефн вернулся в Копенгаген, чтобы показать его в фирменной манере: как залитый неоновым светом город неонуара с активным криминальным миром. По сюжету Миу (Анжела Бундалович) сбегает из рабства: долгие года она исполняя роль талисмана. Девушка намерена отомстить Ракель (дочь Рефна Лола Корфиксен), которая ее когда-то предала.
Вышел полностью, Netflix
«Сантехники Белого дома» / White House Plumbers, премьера (HBO) (18+)
Мини-сериал (в нем всего 5 частей) от создателей «Вице-президента» рассказывает историю, как агенты Э. Ховард Хант (Вуди Харрельсон) и Дж. Гордон Лидди (Джастин Теру) должны были защищать президента Никсона, но случайно спровоцировали Уотергейтский скандал и его громкую отставку. В сериале также снялись Лина Хиди, Донал Глисон и Кирнан Шипка.
Вышел полностью, HBO
«Здравствуй, будущее!» / Hello Tomorrow!, премьера (Apple TV+) (18+)
Драмеди со звездой «Утреннего шоу» и обладателем «Эмми» Билли Крудапом. В мире ретрофутуристического будущего (тут одеваются, как в 1950-х, но среди технологий — летающие автомобили) коммивояжер Джек Биллингс продает таймшеры на Луне. Режиссером сериала стал Джонатан Энтвистл, снявший «Конца *** мира» и «Меня это не устраивает!».
Вышел полностью, Apple TV+
«Связанные насмерть» / Dead Ringers, премьера (Prime Video) (18+)
В основе триллера — одноименный фильм Дэвида Кроненберга 1988 года. Как и в оригинале, в сериале речь идет о близнецах, но теперь о женщинах, а не мужчинах. Обеих сестер Эллиот и Беверли Мэнтл, делящих на двоих все радости, горести и медицинские открытия, играет Рэйчел Вайс. Шоураннером сериала стала Элис Бирч («Нормальные люди»), а режиссером трех эпизодов из шести — Шон Дуркин, снявший драму «Гнездо» с Джудом Лоу и фильм «Марта, Марси Мэй, Марлен» с Элизабет Олсен.
Вышел полностью, Prime Video
«Рой» / Swarm, премьера (Amazon Prime Video)
В проекте Дональда Гловера («Атланта») свою первую роль в художественном кино сыграла певица Билли Айлиш — гипнотерапевтки, который манипулирует людьми. Впрочем, главная героиня сериала не она, а девушка по имени Дре в исполнении Доминик Фишбэк («Иуда и черный мессия»). Та как раз и становится пациенткой персонажа Айлиш.
Вышел полностью, Amazon Prime Video
«Счастливчик Хэнк» / Lucky Hank, премьера (AMC) (18+)
Драмеди для фанатов звезды «Лучше звоните Солу» Боба Оденкерка. Здесь он вновь выступает в фирменном амплуа амбивалентного героя с непростым характером. Правда, его персонаж не юрист, а заведующий кафедрой английского языка в разгаре личностного кризиса, чей нрав влияет не только на подчиненных и студентов, но и родную дочь. Адаптировал одноименный роман лауреата Пулитцеровской премии Ричарда Руссо в сериал один из создателей «Офиса» Пол Либерштейн, а в числе режиссеров проекта — Питер Фаррелли («Зеленая книга»).
Вышел полностью, AMC
«Экстраполяции» / Extrapolations, премьера (Apple TV+) (18+)
Сериал-антология про мир будущего, столкнувшегося с экологической катастрофой и ее последствиями, с невероятно звездным актерским составом. Судите сами, в касте — Мэрил Стрип, Тоби Магуайр, Марион Котийяр, Форест Уитакер, Эдвард Нортон, Кит Харингтон, Сиенна Миллер, Дэвид Швиммер и многие другие. Режиссерами проекта стали Скотт З. Бернс («Блудливая Калифорния») и Майкл Моррис («Лучше звоните Солу», «Миллиарды»).
Вышел полностью, Apple TV+
«Миссис Дэвис» / Mrs. Davis, премьера (Peacock) (18+)
В сатирической драмеди Дэймона Линделофа («Остаться в живых») и Тары Эрнандес («Теория большого взрыва») бесстрашная монахиня Симона (Бетти Гилпин) спасает мир от искусственного интеллекта, который зовут (нет, не ChatGPT!) миссис Дэвис. Чтобы все живое не начало подчиняться ИИ, ей вместе с повстанцами предстоит найти ни много ни мало Святой Грааль. В постановочной команде проекта — Оуэн Харрис, работавший над «Черным зеркалом», и один из режиссеров «Хранителей» и «Пацанов» Фред Туа.
Вышел полностью, Peacock
«Захваченный рейс» / Hijack, премьера (AppleTV+) (18+)
Драматический триллер с Идрисом Эльбой про переговорщика, пытающегося остановить захвативших самолет преступников. Это пассажир рейса Дубай-Лондон Сэм Нельсон, оказавшийся среди заложников. Обычно он выступает медиатором между крупными компаниями, но в критический момент пытается распространить свои знания психологии и на криминал, чтобы всех спасти. Среди сценаристов проекта — Джордж Кэй и Джим Филд Смит, работавшие вместе над антологией «Преступник» и «Охотой на оленей».
Вышло 4 серии из 7, AppleTV+
«Любовь и смерть» / Love & Death, премьера (HBO Max) (18+)
Хотя новый сериал шоураннера «Большой маленькой лжи» Дэвида Э. Келли называется точно, как комедия Вуди Аллена (кстати, отличная!), это драма, к тому же основанная на реальных событиях.
В 1980 году в Техасе тихая домохозяйка начала встречаться с мужем лучшей подруги, а позже убила ее топором. Главные роли в сериале сыграли Элизабет Олсен, Лили Рэйб, Джесси Племонс и Патрик Фьюджит. Это уже второе за последнее время обращение к этой трагической истории. В прошлом году вышел сериал «Кэнди» с Джессикой Бил, рассказывающий о тех же событиях.
Вышел полностью, HBO Max
«Последнее, что он мне сказал» / The Last Thing He Told Me, премьера (Apple TV+) (18+)
Спродюсированная компанией Риз Уизерспун экранизация одноименного бестселлера Лоры Дейв. Писательница сама занималась адаптацией сценария вместе со своим мужем — обладателем «Оскара» за «В центре внимания» Джошем Сингером.
Это история про Ханну, чей супруг Оуэн внезапно исчезает, оставив записку со словами «Защити ее!» и огромную сумму денег. Вместе с падчерицей, дочерью Оуэна, ей предстоит узнать множество семейных тайн, раскрывать которые, возможно, и не стоило бы. Главные роли в сериале сыграли Дженнифер Гарнер, Николай Костер-Вальдау и Энгаури Райс.
Вышел полностью, Apple TV+
«Переполненная комната» / The Crowded Room, премьера (Apple TV+) (18+)
Триллер с Томом Холландом и Амандой Сайфред, вдохновленный книгой Дэниела Киза «Множественные умы Билли Миллигана». Дэнни Салливана задерживают по обвинению в убийстве. В ходе расследования полицейская Риа начинает подозревать, что у юноши психические проблемы — диссоциативное расстройство идентичности. Шоураннером проекта стал сценарист Акива Голдсман, обладатель «Оскара» за «Игры разума».
Вышло 8 серий из 10, Apple TV+
«Королева Шарлотта: История Бриджертонов» / Queen Charlotte: A Bridgerton Story, премьера (Netflix) (18+)
Пока прямое продолжение костюмного гилти плеже только готовится (третий сезон будет посвящен отношениям Пенелопы Фезеринтон и Колина Бриджертона), вышел спин-офф — он же приквел — основной истории: о юности королевы Шарлотты. Вернее, тогда еще принцессы: она прибывает из Германии в Британию, чтобы выйти замуж за короля Георга III против своей воли. Но молодой монарх неожиданно вызывает у нее симпатию. Королевских особ играют Индия Амартейфио и Кори Милкрист. Шоураннером сериала, как оригинала, стала неутомимая Шонда Раймс.
Вышел полностью, Netflix
«Бункер» / Silo, премьера (Apple TV+) (18+)
Сай-фай с Ребеккой Фергюсон о постапокалиптическом мире будущего основан на романах Хью Хоуи. В будущем поверхность Земли становится токсичной, а человечество переселяется в бункер глубиной в 144 этажа. Выходить из него строго запрещено. Новый шериф Джулия начинает сомневаться, что людям говорят правду. Режиссерами проекта стали Дэвид Семел («Хранители», «Родина») и Мортен Тильдум («Охотники за головами», «Игра в имитацию»).
Вышел полностью, Apple TV+
«Я — Дева» / I'm a Virgo, премьера (Amazon Prime Video) (18+)
Главный герой этой абсурдистской драмеди о взрослении — тинейджер Кути (Джаррель Джером) ростом четыре метра. Родители стараются не выпускать его из дома из-за страха травли и буллинга, но однажды он все же сбегает. Премьера первых трех эпизодов проекта состоялась на кинофестивале South by Southwest.
Вышел полностью, Prime Video
«Секретное вторжение» / Secret Invasion, премьера (Disney+) (18+)
Первый сериал киновселенной Marvel в 2023 году — история о стареющем шпионе Нике Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон), который пытается спасти Землю от скруллов. Пока все были слишком заняты противостоянием с Таносом, те заменили политиков и влиятельных супергероев на двойников. А значит зрителей ожидает не только аттракцион из спецэффектов, но и детективная интрига: кто же на самом деле пришелец. В касте шоу также Оливия Колман, Эмилия Кларк, Мартин Фриман, Коби Смолдерс и другие. Нашу рецензию читайте здесь.
Вышло 4 серий из 6, Disney+
«Детектив под кайфом» / High Desert, премьера (Apple TV+) (18+)
Комедийный детектив с Патришей Аркетт в главной роли. Она играет Пегги, борющуюся со многочисленными зависимостями (прежде всего, от запрещенных веществ). После смерти матери та решается круто изменить жизнь, став частным сыщиком. В роли бывшего парня Пегги в сериале снялся Мэтт Дилон. Режиссером проекта стал Джей Роуч, режиссер «Знакомства с Факерами» и «Трамбо».
Вышел полностью, Apple TV+
«Кумир» / The Idol, премьер (HBO) (18+)
Конечно, многострадальный сериал автора «Эйфории» Сэма Левинсона с Лили-Роуз Депп и The Weeknd в главных ролях — это главный провал полугодия (и вообще 2023-го). Но так ли это, все же стоит оценить лично. В шоу также снялись Дженни из девичей K-pop-группы Blackpink, Рэйчел Сеннотт («Тела, тела, тела») и Дэн Леви («Шиттс Крик»). Это история о странных абьюзивных отношениях владельца клуба и лидера загадочного культа Тедроса и начинающей поп-певицы Джоселин. Подробнее о проекте читайте в нашей рецензии.
Вышел полностью, HBO
РОССИЙСКИЕ
«Вика-ураган», премьера (ТНТ) (16+)
Народную комедию с Аглаей Тарасовой делала та же команда, что и «Ольгу», поэтому проект получился по-настоящему смешным и обаятельным. Это история Вики, которая случайно выбивает глаз пьяному соседу и попадает в колонию. Освободившись, она хочет начать новую жизнь, но мама (Ирина Розанова) превратила квартиру в секс-шоп, муж (Атон Филипенко) ей изменил с подругой, а сын (Иса Новиков) попал в интернат для детей с особенностями развития.
Вышел полностью, ТНТ, Premier
«Балет», премьера (Wink ) (16+)
Новости, что режиссер Happy End Евгений Сангаджиев снимет проект про балет появились еще на этапе выхода его хитового сериала про вебкам. Тогда планировалось, что экс-приму Руту Майерс, ставшую хореографом с мировым именем, сыграет Ингеборга Дапкунайте, а в касте также появится Джон Малкович. В итоге главная роль досталась педагогу сценического танца в ГИТИСе и школе-студии МХАТ Алле Сигаловой, а в «Балете» снялись Игорь Гордин, Федор Бондарчук, Маруся Фомина, Ирина Апексимова, Лиза Янковская и Евгения Добровольская и настоящие танцовщики Владимир Варнава, Мария Хорева и другие.
Вышел полностью, Wink
«Плейлист волонтера», премьера (Okko) (16+)
Триумфатор фестиваля Original+ — проект с Иваном Янковским о том, как (не)легко помогать. Основанный на автофикшене Мршавко Штапича (псевдоним Артема Ляшенко) сериал рассказывает историю разочарованного в жизни героя, который становится добровольцем в поисковом отряде. В касте, помимо Янковского, Шамиль Хаматов («Обоюдное согласие», «Бихэппи») и Мила Ершова («Трудные подростки», «Фандорин. Азазель»).
Вышел полностью, Okko
«Фандорин. Азазель», премьера («Кинопоиск») (16+)
У каждого времени должен быть свой Фандорин. В сериальной версии, основанной на первой книге «Азазель», им стал Владислав Тирон из «Детективного синдрома» и «Триггера». Действие проекта перенесли в альтернативную, но современную Россию 2023 года, в которой якобы так и не произошли революции. Поэтому у власти по-прежнему император (Максим Матвеев), хотя все пользуются гаджетами. В касте также Мила Ершова («Трудные подростки»), Милена Радулович («Балканский синдром») и Сергей Горошко («Майор Гром: Чумной Доктор»). Режиссером снятого в Петербурге сериала стал Нурбек Эген («Шерлок в России»).
Вышел полностью, «Кинопоиск»
«Библиотекарь», премьера (more.tv и Wink) (18+)
Долгожданная экранизация романа Михаила Елизарова — 15 лет назад фэнтези о книголюбах (и где они обитают) получила «Русский Букер». Это история про актера-неудачника Алексея (Никита Ефремов). Он возвращается в Широнино, родной город отца, которого убили при странных обстоятельствах. Там он оказывается втянут в противостояние библиотек (да-да!) — оказывается, что труды советского фантаста Дмитрия Громова обладают магической силой. В сериал историю превратил Игорь Твердохлебов — режиссер «Мажора», «Территории» и «Триггера». В касте, помимо Ефремова, — Евгения Дмитриева, Михаил Трухин, Михаил Тройник, Мариам Псутури, Марина Ворожищева и многие другие.
Вышло 3 серии из 8, more.tv, Wink
«Фишер», премьера (more.tv, Wink) (18+)
Ученики Петра Фоменко и создатели «Черной весны», одного из лучших российских сериалов прошлого года, Сергей Тарамаев и Любовь Львова на этот раз сняли историю про поимку маньяка. Трое следователей (их играют изображающий ростовский акцент Иван Янковский, Александр Яценко и Александра Бортич) в СССР конца 1980-х пытаются выяснить, кто убивает мальчиков-подростков, оставляя их тела возле правительственных дач на Рублевке. В расследовании им может помочь тинейджер Игорь (Станислав Соломатин), возможно, видевший преступника. Сценарий проекта основан на реальном деле — маньяка Сергея Головкина по прозвищу «Фишер». Тот стал последним человеком, получившим высшую меру наказания в нашей стране (кстати, уже в демократической России — в 1996 году).
Вышел полностью, more.tv, Wink
«Король и Шут», премьера («Кинопоиск») (18+)
Байопик культовой петербургской рок-группы миксует реальность и фантасмагорию, жанр волшебной панк-сказки и скрупулезного биографического фильма. Референсами для режиссера Рустама Мосафира («Скиф») были картины «Принцесса-невеста», «Бесконечная история» и работы Терри Гиллиама. На экране образ погибшего фронтмена «КиШа» Михаила Горшенева воплотил актер театра «Цехъ» Константин Плотников, Князя играет Влад Коноплев («Тибра»). Кстати, сам музыкант Андрей Князев стал одним из продюсеров сериала, хотя главный шоураннер — Дмитрий Нелидов («Пищеблок»). Также в касте проекта — Евгений Ткачук, Александр Адабашьян, Валери Зоидова, Васса Бокова, Данила Рассомахин. Нашу подробную рецензию читайте здесь.
Вышел полностью, «Кинопоиск»
«Кафе "Куба"», премьера (ТНТ) (16+)
Создательница «Реальных пацанов» и «Бедных людей» Жанна Кадникова вновь сняла комедию, но на этот раз ностальгическую — про начало нулевых. Владелица придорожного кафе Тамара (Марина Федункив) узнает, что ее бывший муж и партнер по бизнесу умер, а теперь его вдова Наталья (театральная звезда Мария Смольникова) тоже претендует на управление общепитом.
Вышел полностью, ТНТ, Premier
«Бэби-тур», премьер (Kion) (16+)
Написанная Василием Сигаревым («Страна ОЗ», «Волчок») и снятая Федором Стуковым («Физрук», «Дылды») комедия получила на фестивале Original+ приз за лучший сценарий и женскую роль: награда досталась сразу всем актрисам-главным героиням. Это Анастасия Попова, Лина Миримская, Анна Котова и Мария Осипова. Они играют четырех подруг, работающих на птицефабрике. Чтобы перебраться в США из поселка Ливни, те придумывают план: забеременеть и родить уже в Америке. Это означает автоматическое гражданство для младенца. Дело осталось за малым — заработать на «бэби-тур» и найти отцов будущим детям.
Вышел полностью, Kion
«Актрисы», премьера («Кинопоиск», Wink) (18+)
Второй — после «Психа» — опыт совместного кино Федора Бондарчука (как режиссера) и Паулины Андреевой (как сценаристки). Это история про трех актрис, которых играют Светлана Ходченкова, Елена Николаева и Полина Пушкарук, чьи карьеры переживают то взлеты, то падения. Действие происходит в трех временных отрезках: в 2014, 2017 и 2020 годах. В драмеди также снялись Сергей Гилев, Алексей Макаров, Роман Евдокимов, Анна Невская, Ольга Макеева, Павел Попов и певица Лолита Милявская.
Вышел полностью, «Кинопоиск», Wink
«Жить жизнь», премьера (Start) (18+)
Психологический триллер с элементами детектива от команды «Содержанок» — практикум без дидактики о том, как распознать манипуляции и не поддаваться им. Аня (Любовь Аксенова), пережив трагическую смерть мужа, решается на новые отношения. Ее избранник — хирург Матвей (Роман Васильев) — похож на идеального партнера. Но постепенно Аня понимает, что он использует специальные техники, чтобы контролировать ее чувства. В касте сериала также Александра Ребенок, Дарья Екамасова, Евгений Шварц, Юрий Чурсин и Дарья Мороз, которая также выступила шоураннером проекта.
Вышел полностью, Start
«Райцентр», премьера («Иви») (18+)
По-хорошему дикий проект дебютанта Данила Чащина — настоящий микс из жанров. Это и детектив, и комедия, и фантастика, и триллер с мелодрамой. Бывшие одноклассники, среди которых персонажи Кристины Асмус и Дмитрия Чеботарева, встречаются в райцентре Вармалей на двадцатилетие окончания школы. Параллельно в местном пруду всплывает автомобиль с трупом и метеоритом в салоне. В сериале также снялись Карина Разумовская, Иван Добронравов, Игорь Грабузов, Агриппина Стеклова и другие.
Вышел полностью, «Иви»
ВОЗВРАЩЕНИЯ
ИНОСТРАННЫЕ
«Тед Лассо» / Ted Lasso, 3 сезон (Apple TV+) (18+)
Продолжение невероятно обаятельного и духоподъемного комедийного сериала про просто хорошего человека — тренера по американскому футболу Теда (Джейсон Судейкис), который пытается добиться успеха в футболе же, но европейском, переехав из США в Великобританию. Как бы грустно ни было расставаться с любимыми героями, но, несмотря на успех, третий сезон стал для проекта последним. Удержаться от слез, смотря его и зная, что это время прощания, кажется, невозможно.
Вышел полностью, Apple TV+
«Великая» / The Great, 3 сезон (Hulu) (16+)
Сатирическая и далекая от исторической правда комедия с Эль Фаннинг зашла уже на третий сезон. В нем Екатерина II пытается наладить отношения с нелюбимым мужем Петром III (Николас Холт), пока за стенами дворца народ готов решиться на восстание. Все это — вновь в умопомрачительной красоты костюмах и с диалогами от соавтора сценариев «Фаворитки» и «Круэллы» Тони МакНамары.
Вышел полностью, Hulu
«Кто-то где-то» / Somebody Somewhere, 2 сезон (HBO) (18+)
Жизнеутверждающая драмеди про утрату и способы с ней смириться. Это история одинокой Сэм (певица и комик Бриджет Эверетт), которая после смерти сестры пытается вернуться на сцену — когда-то она мечтала заниматься только музыкой. Режиссерами проекта стали Роберт Коэн (сценарист «Симпсонов» и «Бетти»), Джей Дюпласс («В поиске») и Даниэль Вебер. Во втором сезоне Сэм станет поддержкой для своих родственников.
Вышел полностью, HBO, «Амедиатека»
«Черное зеркало» / Black Mirror, 6 сезон (Netflix) (18+)
Четыре года сценарный дуэт Чарли Брукера и Аннабель Джонс копил идеи для новых эпизодов культовой антологии в жанре антиутопии. На этот раз в проекте снялись Сальма Хайек, Джош Хартнетт, Аарон Пол, Химеш Патель и многие другие. О том, каким шоу вышло на этот раз, читайте в нашей рецензии.
Вышел полностью, Netflix
«И просто так» / And Just Like That..., 2 сезон (Max) (18+)
Во втором сезоне продолжения культового «Секса в большом городе», который приняли не все фанаты оригинальной истории, в небольшом эпизоде все же снимется Ким Кэтролл, игравшая Саманту. В первом — ее героиня появлялась только через сообщения на экране и цветы, присланные на похороны Мистеру Бигу (Крис Нот). Зато арки персонажей трех подруг Кэрри (Сара Джессика Паркер), Миранды (Синтия Никсон) и Шарлотты (Кристин Дэвис) вновь крутит (и перекручивает) шоураннер Майкл Патрик Кинг. А камео на этот раз досталось певцу Сэму Смиту. Здесь мы рассказывали, каким нам показался второй сезон.
Вышло 5 серий из 11, Max, «Амедиатека»
«Медведь» / The Bear, 2 сезон (FX) (18+)
Комедия режиссера «Рами» Кристофера Сторера с симпатичным кастом, знакомым зрителям по другим сериалам: от получившего за эту роль «Золотой глобус» Джереми Аллена Уайта («Бесстыжие») и Эбона Мосс-Бакрака («Девочки») до Эбби Эллиотт («Как я встретил вашу маму»). Это история про молодого шеф-повара, который возвращается в родной Чикаго, чтобы возглавить семейный ресторан. Во втором сезоне к актерскому также присоединился Боб Оденкерк.
Вышел полностью, FX, Hulu
«Барри» / Barry, 4 сезон (HBO) (18+)
Черная комедия о киллере, решившем стать актером. Но это не история про перевоспитание — главный герой Барри Беркман успевает и играть в театре, и убивать людей. Полюбившийся американским критикам проект (номинации на «Эмми» и «Золотой глобус» тому доказательство) помог перезапустить карьеру и режиссеру Алеку Бергу («Евротур»), и играющему заглавную роль Билл Хейдеру — комику из команды SNL. Четвертый сезон стал для проекта финальным и поднял шоу на новую драматическую высоту.
Вышел полностью, HBO, «Амедиатека»
«Удивительная миссис Мейзел» / The Marvelous Mrs. Maisel, 5 сезон (Prime Video) (18+)
Финальный сезон обаятельного сериала о начинающей стендап-артистке миссис Мейзел (Рэйчел Броснахэн). В нем Мидж вместе с менеджером Сюзи (Алекс Борштейн) вновь пытается покорить комедийную сцену Америки 1960-х, чтобы убедиться, как непросто это сделать женщине в патриархальном обществе. Финал шоу вышел по-настоящему трогательным, а сам он построен так, чтобы у зрителей не осталось вопросов, что же случилось с главной героиней дальше.
Вышел полностью, Prime Video
«Мандалорец» / The Mandalorian, 3 сезон (Disney+) (14+)
Продолжение самого успешного сериала из франшизы «Звездных войн». В новом сезоне, подробности которого традиционно держатся в секрете, Дин Джарин (Педро Паскаль) будет, видимо, расплачиваться за нарушение одного из главных правил мандалорцев — он снял шлем. Известно, что в проект вернутся охотник за головами Гриф Карга (Карл Уэзерс), механик Пелли Мотто (Эми Седарис) и любимец зрителей Грогу. Среди режиссеров на этот раз — Брайс Даллас Ховард, работовашая и над «Книгой Бобы Фетта», Ли Айзек Чун («Минари») и Питер Рэмзи («Человек-паук: Через вселенные»). Шоураннером третьего сезона вновь стал Джон Фавро.
Вышел полностью, Disney+
«Наследники» / Succession, 4 сезон (Max) (18+)
Финал междоусобных войн, а также шекспировских и корпоративных страсти в семействе Логана Роя (Брайан Кокс). В нем вернулся присоединившийся к касту в третьем сезоне Александр Скарсгард — в роли бизнесмена Лукаса Матссона, который может купить компанию Роя.
Вышел полностью, HBO
«Перри Мейсон» / Perry Mason, 2 сезон (HBO) (18+)
Продолжение новой версии адаптации романов Эрла Гарднера про адвоката-посттравматика из Лос-Анджелеса, который практикует нестандартные способы защиты обвиняемых. Играет его звезда «Американцев» Мэттью Риз, а шоураннером проекта стал работавший над сценарием «Подпольной империи» Ролин Джонс. В новом сезоне к касту присоединилась Кэтрин Уотерстон («Фантастические твари и где они обитают»).
Вышел полностью, HBO, «Амедиатека»
«Шершни» / Yellowjackets, 2 сезон (Showtime) (18+)
Продолжение лихо закрученного мрачного шоу, соединяющего хоррор, детектив и триллер. По сюжету самолет со школьной женской футбольной командой на борту терпит крушение в дикой местности. Но повествование развивается нелинейно — оно то прыгает на 25 лет спустя, показывая, кто же тогда уцелел и как справляется сейчас, то возвращается к борьбе тинейджеров за выживание много лет назад. Параллельно зрителей дразнят таинственными сценами, намекающими на каннибализм, и пугают таинственным культом. В новых сериях к своим ролям вернулись Мелани Лински, Кристина Риччи, Джульетт Льюис, а среди новичков каста — Элайджа Вуд. Проект уже продлен на третий сезон.
Вышел полностью, Showtime
«Слепые пятна» / Blindspotting, 2 сезон (Starz)
Криминальная драмеди выросла из одноименного полнометражного хита фестиваля «Сандэнс». В сериальной версии история о полицейском произволе сосредоточилась на Эшли (Жасмин Сифас Джонс) — после ареста бойфренда та вынуждена переехать с ребенком к его матери (Хелен Хант). Во втором сезоне она будет продолжать стараться оставаться хорошим родителем, несмотря на хаос вокруг.
Вышел полностью, Starz
«Ты» / You, 4 сезон (Netflix) (18+)
Продолжение сатирического триллера про маньяка-сталкера из книжного магазина Джона Голдберга (Пенн Бэджли, сыгравший Дэна Хамфри в оригинальной «Сплетнице»), готового на все, чтобы быть рядом с любимой (впрочем, они меняются). В четвертом сезоне забуксовавшую, казалось бы, историю удалось оживить.
Вышел полностью, Netflix
РОССИЙСКИЕ
«Мир! Дружба! Жвачка!», 3 сезон (Premier) (18+)
Продолжение обаятельного сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», в котором 1990-е показаны глазами подростков — с резинками турбо, лосинами и схронами от взрослых то на крыше, то в гараже. В третьем сезоне в проекте появилось сразу несколько новых героев, которых играют Виктор Сухоруков, Евгений Ткачук и Федор Федотов. Но, к радости фанатов, вся любимая четверка экранных тинейджеров тоже по-прежнему в касте: Валентина Ляпина, Егор Губарев, Егор Абрамов и Федор Рощин.
Вышел полностью, Premier
«Почка», 2 сезон (Kion) (18+)
Продолжение бодрой и циничной драмеди с Любовью Аксеновой в главной роли о том, что такое настоящая воля к жизни. Напомним, это история коррумпированной пожарной инспекторши Наташи, которая узнает, что ей нужна срочная пересадка почки. Например, от кровных родственников, с которыми она уже много лет не общается. В конце первого сезона Наташа все же получила почку — ее согласилась отдать мама ее нового знакомого: музыканта Миши (Григорий Чабан). Но теперь ей надо найти еще 70 органов, чтобы сдержать обещание, которая она дала своему донору. Помимо Аксеновой, в касте — Николай Фоменко, Дмитрий Лысенков и Ирина Розанова, а шоураннером сериала стала Авдотья Смирнова. В режиссерском кресле по-прежнему Мария Шульгина (сценаристка «Я "любила" мужа» и «Страны Саша»).
Вышел полностью, Kion
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