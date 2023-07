50 лучших сериалов первой половины 2023-го, которые вы могли пропустить

«Одни из нас» / The Last Of Us, премьера (HBO Max) (18+)

Сериал HBO Max основан на компьютерной игре The Last Of Us, придуманной Нилом Дракманном (он же помогал ее адаптировать сценаристу «Чернобыля» Крэйгу Мэйзину). Всего у проекта было шесть постановщиков, среди которых — британец Джереми Уэбб, работавший над «Доктором Кто» и «Аббатством Даунтон», победитель каннской программы «Особый взгляд» Али Аббаси и Лиза Джонсон («Чем мы заняты в тени»). Оператором четырех эпизодов из девяти стала Ксения Середа.

Мрачный и молчаливый Джоэл и 14-летняя сирота Элли пытаются выбраться из карантинной зоны. Чтобы выжить, им нужно найти общий язык друг с другом и сражаться с другими людьми и монстрами. Главные роли играют актеры из «Игры престолов» Педро Паскаль и Белла Рэмси. Нашу рецензию на шоу читайте здесь.

Вышел полностью, HBO Max