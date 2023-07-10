Каким получился шпионский сериал Mavel «Секретное вторжение» с Сэмюэл Л. Джексоном и Оливией Колман?

О чем сериал?

Действие шпионского триллера разворачивается после событий фильма «Человек-паук: Нет пути домой». В Москве убивают агента Эверетта Росса (Мартин Фриман), а точнее скрулла (инопланетянина, который умеет принимать человеческий вид) в обличие Росса. И верная соратница Ника Фьюри Мария Хилл (Коби Смолдерс) понимает, что пришельцы-шпионы пустили свои корни слишком глубоко в правительственные организации. Тут-то спецагенту и создателю Щ.И.Т.а и поступает призыв о помощи. Фьюри возвращается из космоса к своим обязанностям, чтобы попытаться предотвратить захват Земли инопланетными существами, попутно выясняя: кто — друг, а кто — враг.

Так почему же Нику Фьюри приходится взваливать на себя такую непосильную ношу? Ответ кроется в фильме «Капитан Марвел» с Бри Ларсон в главной роли. Там мы впервые узнали, что скурллы — существа, легко меняющие свою внешность. А еще познакомились с их командиром и генералом Талосом (Бен Мендельсон).

Фьюри обещал дать пришельцам защиту и отыскать новый дом, но вместо этого использовал их в своих целях для продвижения по карьерной лестнице и занимался чем угодно, только не искал новое пристанище для расы инопланетян: создавал Мстителей, строил космическую станцию и новую организацию для защиты Земли от инопланетного вторжения М.Е.Ч., страдал от Щелчка Таноса.

Конечно, по закону жанра, за невыполненные обещания (причем планетарного масштаба) приходит расплата. Пока Фьюри пытался разобраться с экзистенциальным кризисом в космосе, на Земле появилась группа радикально настроенных скруллов с инопланетянином по имени Гравик (Кингсли Бен-Адир) во главе.