Каким получился шпионский сериал Mavel «Секретное вторжение» с Сэмюэл Л. Джексоном и Оливией Колман?

Новый сериал Marvel «Секретное вторжение» о главном идеологе Мстителей Нике Фьюри в исполнении Сэмюэла Л. Джексона стартовал недавно, но уже получил много неоднозначных оценок. Шпионский триллер критикуют за все, начиная от сюжета, «размашистой клюквы», и заканчивая заставкой (!). Единственное, что не вызывает вопросов — актерский состав (тут не поспоришь). Редактор «Собака.ru» Валерия Дьячкова, фанатка супергеройских киновселенных, рассказывает, почему сериал достоин того, чтобы его посмотреть, даже тем, кто далек от комиксов.
О чем сериал?
Действие шпионского триллера разворачивается после событий фильма «Человек-паук: Нет пути домой». В Москве убивают агента Эверетта Росса (Мартин Фриман), а точнее скрулла (инопланетянина, который умеет принимать человеческий вид) в обличие Росса. И верная соратница Ника Фьюри Мария Хилл (Коби Смолдерс) понимает, что пришельцы-шпионы пустили свои корни слишком глубоко в правительственные организации. Тут-то спецагенту и создателю Щ.И.Т.а и поступает призыв о помощи. Фьюри возвращается из космоса к своим обязанностям, чтобы попытаться предотвратить захват Земли инопланетными существами, попутно выясняя: кто — друг, а кто — враг.
Так почему же Нику Фьюри приходится взваливать на себя такую непосильную ношу? Ответ кроется в фильме «Капитан Марвел» с Бри Ларсон в главной роли. Там мы впервые узнали, что скурллы — существа, легко меняющие свою внешность. А еще познакомились с их командиром и генералом Талосом (Бен Мендельсон).
Фьюри обещал дать пришельцам защиту и отыскать новый дом, но вместо этого использовал их в своих целях для продвижения по карьерной лестнице и занимался чем угодно, только не искал новое пристанище для расы инопланетян: создавал Мстителей, строил космическую станцию и новую организацию для защиты Земли от инопланетного вторжения М.Е.Ч., страдал от Щелчка Таноса.
Конечно, по закону жанра, за невыполненные обещания (причем планетарного масштаба) приходит расплата. Пока Фьюри пытался разобраться с экзистенциальным кризисом в космосе, на Земле появилась группа радикально настроенных скруллов с инопланетянином по имени Гравик (Кингсли Бен-Адир) во главе.
На чем основан сценарий?
«Секретное вторжение» черпает вдохновение в одноименной серии комиксов Marvel Comics 2008 года, написанной Брайаном Майклом Бендисом. В оригинальной сюжетной линии скруллы не только тайно проникали в правительственные организации, но и принимали облик признанных героев (от Людей Х и Фантастической четверки до Мстителей).
В сериале же градус эпичности ниже, но ставки все равно высоки: «любой может быть не тем, кем кажется, и доверять нельзя никому». В сериале Фьюри говорит, что если он призовет команду «больших мальчиков», то есть вероятность, что от имени героев будет твориться зло. По этой же причине он жертвенно пытается спасти человечество в одиночку. А раз нельзя звать на помощь супергероев, то нужно искать новый ракурс повествования.
Исполнительный продюсер Джонатан Шварц в интервью Collider признавался, что продюсеры не разрешили ему в полной мере пользоваться первоисточниками, и при создании сериала он в большей мере вдохновлялся шпионскими триллерами Джона ле Карре вроде «Шпион, выйди вон», а также сериалами «Родина» и «Американцы», которые можно считать образцами жанра.
Кого мы встретим в сериале?
Ник Фьюри как персонаж знаком фанатам еще с первой части «Железного человека», где он впервые упоминает инициативу Мстителей. Все последующие появления тот руководит процессами и знает все и про всех на свете.
В «Секретном вторжении» суперагент больше не кукловод — он уязвим и подавлен. Фьюри здесь человек, который пытается разобраться, что же произошло после Щелчка Таноса и событий фильма «Мстители. Финал». Актер Сэмюэл Л. Джексон в интервью Vanity Fair говорил о смысле нового образа: «Повязка является частью того, кем был сильный Ник Фьюри. Сейчас это про его уязвимость. Вы можете посмотреть на это и увидеть, что он не такой уж совершенно неубиваемый человек. Он не чувствует себя тем парнем, кем был при создании Мстителей».
Уже упомянутый Талос, экс-предводитель скруллов, здесь больше не ведет своих соплеменников в светлое будущее — его свергли и изгнали. Еще один старый знакомый Роуди (Дон Чидл) вместо бронированного костюма Железного человека носит темно-синий Brioni — знак статуса и нового положения: он теперь правая рука президента США. Мир изменился, и Фьюри, хочет он того или нет, придется играть по другим правилам. Или же он попробует навязать свою игру новым антигероям?
Помимо уже известных персонажей, в сериал вводят и парочку новых. К примеру, дочку Талоса Гайю (Эмилия Кларк). Она пошла против отца и встала на сторону радикально настроенных скруллов. Также ньюкамер — соратница Фьюри из МИ-6 Соня Фолсуорт: ее непревзойденно играет Оливия Колман. Агентша секретной службы чем-то схожа с самим Фьюри: она готова пойти на что угодно, лишь бы достигнуть своих целей. Даже натянет милую улыбку, пока будет драть ногти, выпытывая необходимую информацию. В этом дьявольском и жестоком обаянии Колман нет равных в сериале.
Почему заставку называют главным минусом сериала?
Камнем преткновения для фанатов стала (кто бы мог подумать!) заставка. Открывающие титры сопровождаются картинками, созданными искусственным интеллектом. Таким образом создатели сериала пытались показать концепцию изменения образа: ты видишь одного персонажа, а через секунду перед тобой предстает зеленокожий скрулл. Совсем как в самом сериале. Концептуально, не правда ли?
Но зрители раскритиковали такой подход. Уже давно ходят слухи, что боссы Marvel частенько заставляли своих сотрудников перерабатывать, и при этом значительно недоплачивали за проделанную работу. А теперь вместо того, чтобы нанять реальных художников и платить им, студия экономит и пользуется искусственным интеллектом, который натренирован, к слову, на работах тысяч авторов.
Итог
Несомненный плюс «Секретного вторжения» — это то, что сериал можно смотреть в отрыве от киновселенной Marvel. Но знание основных персонажей, конечно, добавит глубины сюжету. Кажется, у режиссера Али Селима («Мыслить как преступник», «Кондор») получилось сделать неплохой параноидальный триллер по всем лекалам шпионских фильмов, только вместо тайных агентов под прикрытием здесь — инопланетяне.
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