Меньше технологий, больше экспериментов: Каким получился шестой сезон «Черного зеркала»?

«Черное зеркало» — один из проектов-локомотивов Netflix, чье название давно уже стало именем нарицательным. Всякий раз, когда нас пугает или удивляет какая-то технология, мы произносим:«О, это будто эпизод “Черного зеркала”». Магистральная тема всего сериала — влияние технических инноваций на повседневную жизнь — выбрана настолько удачно, что за 12 лет и шесть сезонов не только не исчерпала себя, но стала еще актуальнее. Например, в этом году проект вышел спустя несколько дней после конференции Apple, где компания представила свои очки Vision Pro. Новейший девайс вновь заставил многих вспомнить о проекте сценариста и шоураннера Чарли Брукера.

Но здесь нужно несколько скорректировать свои ожидания. Мы знаем, что «Черное зеркало» — сериал не только про суть, но и форму. Это шоу, которое постоянно экспериментировало с подачей: тут и малое количество эпизодов в сезонах (от трех до шести), и нестандартные хронометражи (серии по полтора часа, которые смотрятся как полноценные фильмы), и даже опыты с интерактивностью (вспоминаем «Брандашмыга»). В шестом сезоне тестирование нового тоже есть, но уже с темами — из пяти серий как минимум в двух технологии вообще не фигурируют. Тут впору воскликнуть «Что? Да!» и сделать удивленное лицо — Чарли Брукер, который лично написал почти все истории «Черного зеркала», на этот раз будто устал осмыслять чудеса прогресса и просто скинул в кучу все свои черновики.

Вот, например, серия «Мэйзи Дэй» о девушке-папарацци, которая ради больших денег соглашается выследить опальную киноактрису. Соль в том, что (внимание, спойлеры!) актриса превращается в оборотня и убивает всех вокруг. Из технологий в истории присутствуют только фотоаппараты, мобильники и ноутбуки, но с оговоркой: судя по девайсам, действие происходит где-то в середине нулевых.