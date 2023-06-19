Меньше технологий, больше экспериментов: Каким получился шестой сезон «Черного зеркала»?

«Черное зеркало» вернулось после четырехлетнего перерыва — на Netflix вышел шестой сезон шоу. Как часто бывает с антологиями, все увиденное можно поделить на две части: за какие-то серии хочется долго хвалить сценариста Чарли Брукера, за другие — сочувственно похлопать его по плечу. Журналист «Собака.ru» Алексей Нимандов рассказывает, чем удивляет новый сезон и какие вопросы оставляет у зрителей.
«Черное зеркало» — один из проектов-локомотивов Netflix, чье название давно уже стало именем нарицательным. Всякий раз, когда нас пугает или удивляет какая-то технология, мы произносим:«О, это будто эпизод “Черного зеркала”». Магистральная тема всего сериала — влияние технических инноваций на повседневную жизнь — выбрана настолько удачно, что за 12 лет и шесть сезонов не только не исчерпала себя, но стала еще актуальнее. Например, в этом году проект вышел спустя несколько дней после конференции Apple, где компания представила свои очки Vision Pro. Новейший девайс вновь заставил многих вспомнить о проекте сценариста и шоураннера Чарли Брукера.
Но здесь нужно несколько скорректировать свои ожидания. Мы знаем, что «Черное зеркало» — сериал не только про суть, но и форму. Это шоу, которое постоянно экспериментировало с подачей: тут и малое количество эпизодов в сезонах (от трех до шести), и нестандартные хронометражи (серии по полтора часа, которые смотрятся как полноценные фильмы), и даже опыты с интерактивностью (вспоминаем «Брандашмыга»). В шестом сезоне тестирование нового тоже есть, но уже с темами — из пяти серий как минимум в двух технологии вообще не фигурируют. Тут впору воскликнуть «Что? Да!» и сделать удивленное лицо — Чарли Брукер, который лично написал почти все истории «Черного зеркала», на этот раз будто устал осмыслять чудеса прогресса и просто скинул в кучу все свои черновики.
Вот, например, серия «Мэйзи Дэй» о девушке-папарацци, которая ради больших денег соглашается выследить опальную киноактрису. Соль в том, что (внимание, спойлеры!) актриса превращается в оборотня и убивает всех вокруг. Из технологий в истории присутствуют только фотоаппараты, мобильники и ноутбуки, но с оговоркой: судя по девайсам, действие происходит где-то в середине нулевых.
Следом — серия «Демон 79», которую даже методом натягивания совы на глобус не вписать в концепцию «Черного зеркала». Это история о девушке, которая в компании с дьяволом пытается предотвратить конец света. Чтобы спасти мир, героине нужно убить трех человек. Серия сама по себе увлекательная и небанальная, а демон в исполнении Паапа Эссьеду украдет много сердечек, но вопрос — почему это «Черное зеркало»? Только потому, что в конце (внимание, опять спойлеры!) начинается ядерная война? Те же мысли могут возникнуть и по поводу серии «Лох Хенри» — это отличный тру-крайм эпизод о поисках маньяка, но это тоже не совсем привычное шоу.
В итоге эпизодов, которые не вызывают сомнений в своей уместности, два — «Джоан ужасная» и «За морем». В обоих фундаменты сюжета стоят на фантазиях о технологиях. В первом случае мы видим, как Netflix через призму самоиронии осмысляет влияние нейросетей на контент и его создание, во втором — крепкую научную фантастику о космонавтах, которые одновременно находятся в нескольких местах, перемещая свои сознания в киборгов-клонов. А еще это целый фильм — эпизод идет честных полтора часа.
Здесь нельзя не отметить и хороший каст — в «Джоан ужасной» вас удивит появление Сальмы Хайек, Майкла Серы и совсем чуть-чуть Кейт Бланшетт, а «За морем» нужно смотреть как минимум ради дуэта Аарона Пола («Во все тяжкие») и Джоша Хартнетта («Счастливое число Слевина»). Судя по первым обсуждениям, именно эта серия больше всего впечатлила фанатов и украсила весь сезон.
Мы любим и смотрим «Черное зеркало» в том числе и потому, что это шоу обычно предвосхищает будущее и предупреждает: да, прогресс — это круто, но нельзя терять голову. В предыдущих сезонах сериал практически никогда не отклонялся от своей ключевой идеи, хотя говорил о разном: от проблем влияния соцсетей до апокалиптических фантазий о роботах. На этот раз границы жанра несколько размылись, но не стоит огорчаться — это тоже эксперимент, который может привести последующие сезоны «Черного зеркала» к совершенно новым темам и идеям.
Главное — за четыре года молчания сериал не растерял хватку и смотреть его по-прежнему интересно. Это все еще глубокое произведение, над темами которого можно много размышлять, дискутировать, ужасаться и смеяться. Любопытно, куда талант Чарли Брукера поведет его дальше? Ждать ли, например, спецэпизода для VR-шлемов? Время и прогресс покажут.
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