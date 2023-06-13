«Кумир»: Как самый ожидаемый сериал 2023 года оказался его главным провалом?

Сериал «Кумир» еще до выхода отметился серией скандалов и разоблачений в прессе. Главные роли в нем играют Лили-Роуз Депп и Эйбел Тесфайе, он же The Weekend, а режиссером выступает тот самый Сэм Левинсон, чья «Эйфория» с первого же сезона бьет рекорды зрительских рейтингов, получая лестные отзывы критиков и кучу наград и номинаций. Естественно было ожидать, что и «Кумир» окажется столь же первоклассным и, вероятно, даже превзойдет в успехе хитовую историю о старшеклассниках, в поисках идентичности испытывающих на прочность себя и реальность. Но, кажется, HBO и создателям сериала стоит начать готовиться к россыпи номинаций на «Золотую малину», а не «Эмми» и «Золотой глобус».

Проблемы начались уже на стадии съемок: когда они подходили к финалу, продюсеры взяли да и уволили режиссера Эми Саймец (сериал «Девушка по вызову»), отправив отснятый ею материал в корзину. Новым режиссером назначили Сэма Левинсона, который снял совершенно другую историю, диаметрально расходившуюся с той, что была у Саймец, строившей рассказ с точки зрения героини.