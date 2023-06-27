Оптимизм и «Секс в большом городе»: За что хвалят второй сезон «И просто так»?

На Max (в России — в «Амедиатеке») стартовало продолжение «И просто так» — наследника по прямой «Секса в большом городе». Преодолев неловкость экспозиции первого сезона и оставив попытки быть актуальным для всех, шоу вернулось к тому, что умеет лучше всего: смешить, утешать в сложные времена и быть собой, даже если стремительно устареваешь, как фэшн-коллекции. Рассказываем, как ему это удалось.
Первый сезон «И просто так» — продолжения культового «Секса в большом городе» — пытался найти хрупкий баланс между драмой, мелодрамой и комедией, не сумев в полной мере раскрыться ни в одном из них. Смерть Мистера Бига (Криса Нота) в стартовом эпизоде была тем неожиданным хуком, от которого преданные фанаты шоу отлетали вдруг за пределы привычного ринга дизайнерских луков и иронии — в пространство трагедии. Но из рассуждений, что же бывает, когда земную жизнь прошел до половины, а уход близких делает невозможным вожделенное «долго и счастливо», зрителя также быстро возвращали в уютный мир: где правят бал туфли Manolo Blahnik, а стадии горя стремительно проносятся от отрицания к принятию. Буквально за пару серий.
Параллельно «И просто так» отчаянно пытался молодиться, показывая, что тройка главных героинь (без четвертого «мушкетера» Саманты в исполнении Ким Кэтролл, отказавшейся вернуться в проект) Кэрри (Сара Джессика Паркер), Миранда (Синтия Никсон) и Шарлотта (Кристин Дэвис) все понимают про метаиронию, новую искренность и diversity. И готовы, например, надеть сари, только если это не является культурной апроприацией.
Второй сезон находит главных героинь ровно там, где повествование завершилось в первом. Кэрри, поцеловавшая в лифте Франклина (Иван Эрнандес), продюсера подкастов, которые теперь ведет вместо колонки, встречается с ним строго по четвергам — только ради секса. Шарлотта пытается быть хорошей мамой для двух прогрессивных тинейджеров. А Миранда — освоиться в Лос-Анджелесе, куда недавно переехала. Все также много экранного времени и у новых подруг магистральной троицы — риэлтора Симы Патель (Сарита Чоудхури), документалистки Лизы (Николь Ари Паркер) и преподавательницы Найи (Карен Питтман).
При этом продолжение (по крайней мере на отрезке двух серий, которые сейчас доступны) сразу задает другие правила игры по сравнению с первым сезоном. «И просто так» вместе с шоураннером Майлом Патриком Кингом, кажется, прочитавшем все мемы про сериал, решает вернуться к корням: меньше ностальгии, больше секса и забавных моментов-скетчей. В том числе физической комедии (за нее, в основном, отвечает то перерывающая водоросли в поисках телефона, то пытающаяся выбраться из капсулы для флоатинга Миранда). Даже реальные смерти остаются просто где-то за кадром, чтобы не портить оптимистичный вайб. Так, не стало актера Уилли Гарсон, сыгравшего в сериале Стэнфорда Блэтча. Но по сюжету он просто уезжает в Азию и даже якобы присылает Кэрри кимоно, в котором она готовится к Met Gala.
И это решение быть собой и ходить с мемным клатчем-голубем JW Anderson, если он нравится, а не молодиться, пытаясь критиковать привилегированную жизнь, как в модном «Белом лотосе», срабатывает. Да, «И просто так» не станет пособием на все случаи жизни, как культовый оригинал. Но в 50+ нужно наконец-то принять себя, даже если ты давно морально устарел. Тогда, быть может, из old-fashioned ты превратишься в тот самый раритетный винтаж, что ценится куда больше сиюминутной моды.
А еще смотреть новый сезон стоит хотя бы ради двух возвращений. В проекте все же появится Саманта-Ким Кэтролл, а еще — Эйдан (Джон Корбетт), так и не ставший мужчиной мечты для Кэрри.
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