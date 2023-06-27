Оптимизм и «Секс в большом городе»: За что хвалят второй сезон «И просто так»?

Первый сезон «И просто так» — продолжения культового «Секса в большом городе» — пытался найти хрупкий баланс между драмой, мелодрамой и комедией, не сумев в полной мере раскрыться ни в одном из них. Смерть Мистера Бига (Криса Нота) в стартовом эпизоде была тем неожиданным хуком, от которого преданные фанаты шоу отлетали вдруг за пределы привычного ринга дизайнерских луков и иронии — в пространство трагедии. Но из рассуждений, что же бывает, когда земную жизнь прошел до половины, а уход близких делает невозможным вожделенное «долго и счастливо», зрителя также быстро возвращали в уютный мир: где правят бал туфли Manolo Blahnik, а стадии горя стремительно проносятся от отрицания к принятию. Буквально за пару серий.

Параллельно «И просто так» отчаянно пытался молодиться, показывая, что тройка главных героинь (без четвертого «мушкетера» Саманты в исполнении Ким Кэтролл, отказавшейся вернуться в проект) Кэрри (Сара Джессика Паркер), Миранда (Синтия Никсон) и Шарлотта (Кристин Дэвис) все понимают про метаиронию, новую искренность и diversity. И готовы, например, надеть сари, только если это не является культурной апроприацией.