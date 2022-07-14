Любовь, смерть и умная колонка: Почему сериал «Люся» с Козловским и Асмус — экранизированный кошмар Татьяны Черниговской?

Но все по порядку. Люся появится (вернее, прозвучит голосом популярной актрисы дубляжа Дарьи Блохиной) только примерно на 12-минуте первой серии. До этого Сеня, который носит шорты лавандового цвета и нелепую кепку козырьком назад, успеет спеть с детьми (у Вари есть старшая сестра Василиса) «Мокрые кроссы» и подраться с мажором-хамом по прозвищу Рыжий (его играет сын Игоря Верника Григорий). Хотя точнее получить удар по лицу — повинуясь то ли непротивлению злу насилием по заветам Ганди и Толстого, то ли христианскому принципу про вторую щеку, он предпочитает решать конфликты словами.

Вот только осадок от унижения на глазах жены и детей остается, и когда Люся вдруг предлагает отправиться к обидчику прямо сейчас — она нашла его геолокацию — Сеня соглашается. Там окажется, что Рыжий не только насильник, но и жертва отца-абьюзера (Максим Виторган), который часто избивает его и длинноволосую красавицу-мачеху Нину (Кристина Асмус). Дальнейший пересказ будет граничить со спойлерами, поэтому лишь обозначим, что произойдет трагедия. А история все больше начнет походить на оживший кошмар Татьяны Черниговской, предупреждающей об опасностях развития и «очеловечивания» искусственного интеллекта.