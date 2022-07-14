Любовь, смерть и умная колонка: Почему сериал «Люся» с Козловским и Асмус — экранизированный кошмар Татьяны Черниговской?

На платформе Premier стартовал сериал «Люся» с Данилой Козловским и Кристиной Асмус — проект о том, куда приводят мечты и искусственный интеллект. «Собака.ru» рассказывает, почему, несмотря на некоторые шероховатости, драмеди все же стоит дать шанс. Спойлер: благодаря режиссуре Ивана И. Твердовского, дебютировавшего здесь в сериальном формате.
Младшеклассница Варя прячет за спиной игрушечный топор, чтобы коварно ударить им по ноге учительницу, которая попытается его отнять. Приступ детской агрессии приводит к собранию с родителями: инфантильным Сеней (Данила Козловский) и рассудительной Леной (звезда арт-хауса Дарья Савельева из «Комбината "Надежда"» и «Обычной женщины»). Там выяснится, что топор — для ребенка друг и товарищ, она даже спит с ним, а не плюшевым мишкой. Этот крошечный эпизод, конечно, не случаен и служит не только комедийной цели (она как раз не достигается) и представлению героев. Скоро выяснится, что у папы Вари, безвольного, но талантливого программиста, тоже есть неодушевленный «друг» — разработанная им умная колонка Люся, нейросети которой натренированы на его личности.
Фото со съемок
Но все по порядку. Люся появится (вернее, прозвучит голосом популярной актрисы дубляжа Дарьи Блохиной) только примерно на 12-минуте первой серии. До этого Сеня, который носит шорты лавандового цвета и нелепую кепку козырьком назад, успеет спеть с детьми (у Вари есть старшая сестра Василиса) «Мокрые кроссы» и подраться с мажором-хамом по прозвищу Рыжий (его играет сын Игоря Верника Григорий). Хотя точнее получить удар по лицу — повинуясь то ли непротивлению злу насилием по заветам Ганди и Толстого, то ли христианскому принципу про вторую щеку, он предпочитает решать конфликты словами.
Вот только осадок от унижения на глазах жены и детей остается, и когда Люся вдруг предлагает отправиться к обидчику прямо сейчас — она нашла его геолокацию — Сеня соглашается. Там окажется, что Рыжий не только насильник, но и жертва отца-абьюзера (Максим Виторган), который часто избивает его и длинноволосую красавицу-мачеху Нину (Кристина Асмус). Дальнейший пересказ будет граничить со спойлерами, поэтому лишь обозначим, что произойдет трагедия. А история все больше начнет походить на оживший кошмар Татьяны Черниговской, предупреждающей об опасностях развития и «очеловечивания» искусственного интеллекта.
Один из самых талантливых режиссеров-авторов молодого поколения Иван И. Твердовский начинал с «синема верите» «Класс коррекции», открывшего широкому (относительно) зрителю актеров «Гоголь-центра». (В его первом игровом полном метре снялись Никита Кукушкин, Филипп Авдеев и Мария Поезжаева.) Но к своей третьей работе «Подбросы» он сменил псевдодокументальность на магический реализм. Хотя действие и происходило во вполне опознаваемой России с ее коррупцией и серыми схемами, она представала сказочным пространством, лишенным конкретных примет времени. И тем самым становилась универсальной. Равно и сериальный дебют Твердовского «Люся» происходит немного во вневременьи и понятен тем самым зрителям по всему миру. Возможно, именно поэтому проект получил приз от жюри на Tokyo International ShortFilm Festival.
Как и в «Подбросах», в сериале виртуозно выстроенный второй план, который заметят, наверное, не все. И это, наряду с красотой кадров, заслуга как раз Ивана И. Твердовского. Вот в отделении полиции бегущая строка, как на рекламных экранах, приглашает вступить во внутренние войска. Или красавицу Нину вдруг обливают зеленкой, как оппозиционных политиков и журналистов. А по телевизору идут бесконечные сериалы спорного качества про ясновидящих-слепых для тех, кто верит не науке, а магическим ритуалам и в ауры.
Критикам показали три серии (всего их восемь), и на этом отрезке кажется, что, несмотря на инородные комедийные вставки, драматический проект благодаря как раз второму плану получился нетривиальным. И непредсказуемым — по прочтении синопсиса думалось, что это будет что-то вроде «Она» Спайка Джонса. А еще — по крайней мере на какое-то время, всем нам будет чуть сложнее общаться со своими Siri, Алексами и Алисами. Мало ли что.
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