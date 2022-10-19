«Сказка про темноту»: Почему «Алиса не может ждать» — один из главных российских сериалов 2022-го?

«Диагностика, диагностика, диагностика. Фигурки, буквы, линзы. Очки. Очки маленькие, очки большие, очки в сеточку. Таблетки, таблетки, таблетки. БАДы, витамины. Черника, черника, черника. Горы черники. Предположения, диагнозы, ложные диагнозы. И ничего непонятно», — описывает свое детство, словно зачитывает рэп, 15-летняя Алиса (Елизавета Ищенко). Рыжеволосая девочка с волшебным именем, словно сошедшая с полотен эпохи Ренессанса или прерафалиэтов, наконец-то попадает на прием к медицинскому светиле. Чтобы узнать, что скоро ее ждет темнота (и в комнате, и снаружи). Вернее, страшный диагноз доктор расскажет только маме (Анна Михалкова). Алиса прочтет чужие письма — переписку той с врачом в мессенджере и по-тинейджерски отчаянно обидится на маму, утаившую, что скоро в ее глазах весь мир погрузится во тьму (а значит, с детской, субъективной позиции, исчезнет). Подростковый бунт — бессмысленный и беспощадный совпадет с желанием поскорее повзрослеть, пока еще есть шанс хоть что-то успеть. Алиса не может ждать, она и жить торопится, и чувствовать спешит.

Но это не тривиальная наивно-оптимистичная история про сбычу мечт с посылом про ценность жизни здесь и сейчас. Алиса, конечно, начинает учиться играть на укулеле и записывается на курсы китайского языка, но параллельно она проваливается в депрессивную черноту кроличьей норы. Алиса заключает с инфернальным посредником (Павел Ворожцов) договор на продажу девственности: через день после наступления 16-летия — юридического возраста согласия на вступления в отношения с совершеннолетними.