«Сказка про темноту»: Почему «Алиса не может ждать» — один из главных российских сериалов 2022-го?

На онлайн-платформе Start с 20 октября начнут показывать сериал «Алиса не может ждать» Наталии Мещаниновой — история про темноту буквальную и метафорическую. Рассказываем, почему проект стал лучшим на фестивале «Новый сезон», а играющая стремительно теряющую зрение девочку-подростка Елизавета Ищенко — главной звездой смотра.
«Диагностика, диагностика, диагностика. Фигурки, буквы, линзы. Очки. Очки маленькие, очки большие, очки в сеточку. Таблетки, таблетки, таблетки. БАДы, витамины. Черника, черника, черника. Горы черники. Предположения, диагнозы, ложные диагнозы. И ничего непонятно», — описывает свое детство, словно зачитывает рэп, 15-летняя Алиса (Елизавета Ищенко). Рыжеволосая девочка с волшебным именем, словно сошедшая с полотен эпохи Ренессанса или прерафалиэтов, наконец-то попадает на прием к медицинскому светиле. Чтобы узнать, что скоро ее ждет темнота (и в комнате, и снаружи). Вернее, страшный диагноз доктор расскажет только маме (Анна Михалкова). Алиса прочтет чужие письма — переписку той с врачом в мессенджере и по-тинейджерски отчаянно обидится на маму, утаившую, что скоро в ее глазах весь мир погрузится во тьму (а значит, с детской, субъективной позиции, исчезнет). Подростковый бунт — бессмысленный и беспощадный совпадет с желанием поскорее повзрослеть, пока еще есть шанс хоть что-то успеть. Алиса не может ждать, она и жить торопится, и чувствовать спешит.
Но это не тривиальная наивно-оптимистичная история про сбычу мечт с посылом про ценность жизни здесь и сейчас. Алиса, конечно, начинает учиться играть на укулеле и записывается на курсы китайского языка, но параллельно она проваливается в депрессивную черноту кроличьей норы. Алиса заключает с инфернальным посредником (Павел Ворожцов) договор на продажу девственности: через день после наступления 16-летия — юридического возраста согласия на вступления в отношения с совершеннолетними.
Режиссер Наталия Мещанинова в «Красных браслетах», «Комбинате "Надежда"» и «Пингвинах моей мамы» уже доказала, как тонко чувствует мир тинейджеров и молодых взрослых. В «Алисе» это достигает апогея. Тут и внешнее вроде инфантильного макияжа в стиле «Эйфории» — маленькое сердечко на щеке, как первый предвестник бури, разрастается до тайфуна из розовых прядей и блесток, словно боевых ранений юной души. И внутреннее — например, девичья романтизация кудрявого одноклассника (Алексей Лукин), который в воображении нежно целует, едва касаясь, а в реальности ржет, показывая тупые видео из соцсетей. А еще — неопытные реакции на опустошающие объективацию и растление с поглаживанием коленок (почти, как в романе «Моя темная Ванесса»).
Но «Алиса» снята с позиции взрослого, пусть и эмпатичного к проблемам детским. Поэтому сужение мира героини здесь выступает и как метафора фиксации на своем восприятии. На самом деле в сериале не менее важны другие герои и их точки зрения и «правды». Это токсичная мама, не понимающая, что значит соблюдение личных границ, старшая сестра (Таисия Вилкова), живущая с ревнивым и пьющим мужем-абьюзером (Степан Девонин — соавтор сценария Мещаниновой), молодая учительница (Надежда Лумпова), превращающаяся для Алисы в значимого взрослого, учитель укулеле с педофильскими наклонностями (Дмитрий Лысенков) и вечно находящийся в командировках папа (Михаил Трухин), для которого все делают вид, что все хорошо и благополучно.
Критикам показали две серии из восьми. И это тот случай, когда к героям привязываешься мгновенно и сопереживаешь им, даже если они не правы. А еще хочется узнать, что же дальше. Ведь Алиса уже в городах, Алиса не может ждать и самое страшное будет вдруг узнать в конце, что Алиса здесь больше не живет.
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