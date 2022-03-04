«Бэтмен» не прилетит, а Netflix ничего не купит: Что происходит с кино и закроют ли кинотеатры?

События конца февраля на территории Украины привели к последствиям в разных сферах, в том числе в кинопроцессе России. Рассказываем, что уже произошло и какие есть (неутешительные!) прогнозы, что может быть дальше.
Релизы в кино: «Бэтмен» не долетел, «Холоп» вернется
Первой о приостановке релизов в России своих проектов сообщила компания Disney. При этом на пресс-показе в Москве критикам к тому моменту ее российский офис успел показать ближайший запланированный релиз — анимационный фильм «Я краснею» от Pixar, который должен был выйти в прокат 10 марта. Его светскую премьеру отменили. На данный момент, как сообщили «Собака.ru» сотрудники российского Disney, что будет дальше не совсем понятно. Если приостановка продолжится, в прокат не выйдут «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и мультфильм «Базз Лайтер».
Следом фанаты комиксов, Роберта Паттинсона и Зои Кравиц узнали, что Warner Bros. решили пока не выпускать у нас фильм «Бэтмен» Мэтта Ривза, один из самых ожидаемых релизов года. Его кинотеатральный прокат должен был стартовать 2 марта. А Sony отменила премьеру в России «Морбиуса» с Джаредом Лето, спин-офф о злодее вселенной Marvel после множества переносов из-за коронавируса должен был выйти 24 марта. Компания также перенесла на неопределенный срок российскую картину на милитаристскую тему: 17 марта была запланирована «Своя война» Алексея Чадова.
Также о заморозке проката своих проектов сообщили Paramount — у них уже точно не выйдет приключенческая комедия «Затерянный город» с Сандрой Баллок и анимационный «Соник 2 в кино». Временно остановила релиз своих фильмов в России и компания Universal, высказавшаяся последней из пятерки больших голливудских студий. В их пакете 10 марта должен был стартовать, например, номинированный на «Оскар» «Белфаст» Кеннета Браны. В долгоиграющих планах у них — «Мир Юрского периода: Господство» и «Скорая». Компания «Вольга» сообщила об отмене проката триллера Эдриана Лайна «Глубокие воды» (18 марта) с Беном Аффлеком и Аной де Армас.
Работу с зарубежными кинокомпаниями затрудняет и вероятное отключение всех российских банков от системы SWIFT. Если его примут, для компаний из России будет затруднен перевод доли от кассовых сборов.
Чтобы что-то показывать в кино на месте иностранных блокбастеров, переносы релизов на более ранние даты у российских фильмов. Так, явно запланированный под выходные марта ромком «Хочу замуж» с Милошем Биковичем и Кристиной Асмус от «Централ партнершип» вышел 3-го числа, а не 5-го. Также компания сообщила, что вернет в прокат фильмы «Холоп», «Движение вверх» и «Батя».
«Наше кино» заявили, что выпустят в повторный кинотеатральный прокат фильмы компании «СТВ» Сергея Сельянова: с 24 марта — «Брат» и «Брат 2», с 7 апреля — «Салют-7» Клима Шипенко. Также вернут и другие фильмы Алексея Балабанова — «Жмурки», «Про уродов и людей», «Морфий», «Я тоже хочу», «Мне не больно» и «Кочегар». А еще — анимационные картины «Мельницы» из линейки про богатырей и не только.
Кинотеатры закроются?
Сложная ситуация с прокатом вынудила ассоциацию владельцев кинотеатров выпустить 3 марта заявление. При этом за несколько дней до этого она осталась без председателя —полномочия сложил с себя Олег Березин.
В своем открытом обращении они отметили, что вся отрасль под угрозой ликвидации: «К сожалению, количество и качество российских кинофильмов, выходящих в публичный прокат, не позволяет закрыть полную потребность кинотеатров в контенте. К тому же выпуск некоторых российских фильмов по неизвестным нам причинам перенесен с ближайших дат или вовсе отменен, несмотря на то, что эти фильмы получили государственную поддержку на производство». Ассоциация попросила премьера Михаила Мишустина о выделении прямой субсидии.
Речь в заявлении также идет о поставке кинооборудования и всех комплектующих, которая сейчас остановлена. Запасы техники могут иссякнуть до середины 2022 года, а российских аналогов на данный момент не существует. На практике это и про IAMX, и про звук Dolby, и про лампы проекторов.
Что происходит с онлайн-сервисами?
Про Netflix на этой неделе было несколько новостей. Во-первых, стриминг отказался транслировать эфир первого и второго мультиплексов. При этом видеосервис внесен в наш реестр аудиовизуальных сервисов, поэтому по закону обязан ретранслировать эфир российских телеканалов для пользователей в стране. Во-вторых, Netflix поставил на паузу закупку контента у российских компаний, а также приостановил производство в России проектов под своим брендом. Было известно, как минимум, о четырех. Это экранизация «Анны Карениной» под названием «Анна К» и со Светланой Ходченковой в главной роли, сериал с Александром Петровым, проект «Ничего особенного» с Юрой Борисовым и криминальный триллер «Зато» Дарьи Жук. В-третьих, наблюдались проблемы с оплатой сервиса с российских карт, но их вскоре устранили.
«Кинопоиск» перенес с 26 февраля премьеру нового эпизода второго сезона сериала «Последний министр» после просьбы его режиссера и сценариста Романа Волобуева. Кроме того, сервис затронуло решение BBC Studios «прекратить лицензирование контента для российских пользователей». С 2019 года у студии был контракт с «Яндексом» на производство контента по сценариям BBC и показ эксклюзивных проектов на «Кинопоиск HD» (изначальное так назывался видеосервис).
Онлайн-кинотеатр Start убрал из графика релизов премьеру второго сезона проекта «Пассажиры» — его хотели пустить с 25 февраля. Дистрибьюторы большинства проектов HBO в России «Амедиатека» сообщила «Собака.ru», что пока «работает в обычном режиме, контент сервиса доступен подписчикам в полном объеме». Остальные российские сервисы также пока не сообщали о принципиальных изменениях.
Что происходит с фестивалями?
Бойкот кинематографистам из России также объявили часть кинофестивалей и кинорынков. Впрочем, в большинстве случаев речь идет об официальных делегациях Роскино или тех, кто как-то связан с государством. Такая позиция у Каннского киносмотра (правда, без уточнения, есть ли шанс на участие у независимых картин) и Венецианского кинофестиваля. Последний прямо указал, что имеются в виду лишь официальные лица. Фестиваль в Локарно опубликовали заявление о том, что не поддерживает изоляцию и выступает «за свободу самовыражения и киноискусства во всех его формах».
Отказались сотрудничать с Россией Международный кинофестиваль в Глазго (он изъял из своей программы российские фильмы «Оторви и выбрось» Кирилла Соколова и «Казнь» Ладо Кватании) и Международный кинофестиваль в Стокгольме. Кроме того, российские проекты не будут участвовать в Series Mania в Лилле и MIPTV в Каннах — предполагается также, что отменят все сделки, предварительные договоренности по которым были достигнуты до старта телерынка. Отказалась сотрудничать с Россией британская компания Pact, занимающаяся торговлей в сфере кино, и Европейская киноакадемия.
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