«Бэтмен» не прилетит, а Netflix ничего не купит: Что происходит с кино и закроют ли кинотеатры?

Релизы в кино: «Бэтмен» не долетел, «Холоп» вернется

Первой о приостановке релизов в России своих проектов сообщила компания Disney. При этом на пресс-показе в Москве критикам к тому моменту ее российский офис успел показать ближайший запланированный релиз — анимационный фильм «Я краснею» от Pixar, который должен был выйти в прокат 10 марта. Его светскую премьеру отменили. На данный момент, как сообщили «Собака.ru» сотрудники российского Disney, что будет дальше не совсем понятно. Если приостановка продолжится, в прокат не выйдут «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и мультфильм «Базз Лайтер».

Следом фанаты комиксов, Роберта Паттинсона и Зои Кравиц узнали, что Warner Bros. решили пока не выпускать у нас фильм «Бэтмен» Мэтта Ривза, один из самых ожидаемых релизов года. Его кинотеатральный прокат должен был стартовать 2 марта. А Sony отменила премьеру в России «Морбиуса» с Джаредом Лето, спин-офф о злодее вселенной Marvel после множества переносов из-за коронавируса должен был выйти 24 марта. Компания также перенесла на неопределенный срок российскую картину на милитаристскую тему: 17 марта была запланирована «Своя война» Алексея Чадова.

Также о заморозке проката своих проектов сообщили Paramount — у них уже точно не выйдет приключенческая комедия «Затерянный город» с Сандрой Баллок и анимационный «Соник 2 в кино». Временно остановила релиз своих фильмов в России и компания Universal, высказавшаяся последней из пятерки больших голливудских студий. В их пакете 10 марта должен был стартовать, например, номинированный на «Оскар» «Белфаст» Кеннета Браны. В долгоиграющих планах у них — «Мир Юрского периода: Господство» и «Скорая». Компания «Вольга» сообщила об отмене проката триллера Эдриана Лайна «Глубокие воды» (18 марта) с Беном Аффлеком и Аной де Армас.

Работу с зарубежными кинокомпаниями затрудняет и вероятное отключение всех российских банков от системы SWIFT. Если его примут, для компаний из России будет затруднен перевод доли от кассовых сборов.