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Венецианский кинофестиваль не станет принимать российские делегации. Независимые кинематографисты из РФ смогут участвовать в смотре

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Венецианский кинофестиваль отказался принимать делегацию из России в этом году. Однако организаторы разрешили независимым российским кинематографистам поучаствовать в смотре, сообщает The Hollywood Reporter.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

Организаторы фестиваля заявили, что так они выражают «полную поддержку всему украинскому народу и его артистам», а также осуждения действиям России. Венецианский кинофестиваль 2022 года будет проходить с 31 августа по 10 сентября.

Напомним, Международный Каннский кинофестиваль, который пройдет с 17 по 28 мая во Франции, решили отстранить от участия официальных представителей из России из-за ситуации на территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе смотра.

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