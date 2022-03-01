Каннский кинофестиваль отказался принимать официальную делегацию из России

Международный Каннский кинофестиваль, который пройдет с 17 по 28 мая во Франции, решили отстранить от участия официальных представителей из России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе смотра.
«Оргкомитет фестиваля решил, что не будет принимать официальные делегации или представителей, связанных с российским правительством, до тех пор, пока нападение не прекратится на условиях, которые удовлетворят интересы украинского народа», — заявили организаторы.
Также представители кинофестиваля отметили, что их «мысли сейчас обращены к украинским кинематографистам и их семьям».
Напомним, кинокомпания Walt Disney приостанавливает выпуск своих фильмов в России. Аналогичные решения приняли Warner Bros., Sony Pictures и Paramount.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.