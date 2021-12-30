От нового «Бэтмена» до «Аватара 2»: 30 самых ожидаемых фильмов 2022 года

«Сядь за руль моей машины» / Doraibu mai ka

Из-за пандемии в 2021 году у Рюсукэ Хамагути вышло сразу два фильма —

«Случайность и догадка» и «Сядь за руль моей машины». Первый получил Гран-при жюри Берлинале (и попал в наш список лучших фильмов, так как выходил осенью в прокат в России), второй — приз за лучший сценарий на Каннском фестивале и претендует на «Оскар». Это медитативный фильм про театрального режиссера Юсукэ, который ставит «Дядю Ваню» в Хиросиме, молчит с женщиной-водителем Мисаки в ее машине и вспоминает умершую несколько лет назад жену.

С 31 марта