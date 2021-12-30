От нового «Бэтмена» до «Аватара 2»: 30 самых ожидаемых фильмов 2022 года

Перезапуск «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в роли стража Готэма, новые работы Альмодовара, Озона и Фархади, экологичный сиквел «Аватара», а также «Капитан Волконогов бежал» с Юрием Борисовым — «Собака.ru» рассказывает о главных фильмах, которые мы ждем в прокате в 2022 году.
«King’s Man: Начало»/ The King's Man
В приквеле шпионской франшизы Мэттью Вона про безупречных джентльменов действие происходит во время Первой мировой войны. Главный герой — Конрад (Харрис Дикинсон), сын герцога Оксфордского (Рэйф Файнс), хочет быть полезным родной Англии. Фильм должны были выпустить еще в 2021 году, но в планах релизов всех прокатных из-за пандемии все, что только могло, пошло не так.
С 13 января
«Аллея кошмаров» / Nightmare Alley
Экранизация Гильермо дель Торо нуар-романа Уильяма Линзи Грэшема с Брэдли Купером, Кейт Бланшетт, Тони Коллетт, Уиллемом Дефо и Руни Марой. Это история про магическое сознание и к чему оно приводит — мошенник Стэн Карлайл объединяет усилия с психиатром, чтобы убеждать людей, что они якобы читают их мысли. Кстати, есть еще версия «Аллеи кошмаров» 1947 года. В ней главную роль сыграл Тайрон Пауэр, сумевший благодаря ей уйти от амплуа звезды незатейливых ромкомов.
С 20 января
«Все прошло хорошо» / Tout s'est bien passé
Новый фильм Франсуа Озона о достойном уходе основан на романе Эмманюэль Бернейм — автора сценариев к его фильмам «Под песком» и «Бассейн», которой не стало четыре года назад. Это ее личная история из реальной жизни: парализованный после инсульта отец (Андре Дюссолье) просит дочь (Софи Марсо) помочь ему умереть. Картина тоже должна была выйти в сентябре 2021-го, но прокатная компания «A-one» решила найти более удачную для «Все прошло хорошо» дату релиза.
С 20 января
«Аббатство Даунтон 2» / Downton Abbey: A New Era
Второе полнометражное продолжение культового британского сериала мы ждем, конечно, ради пассивно-агрессивной героини Мэгги Смит. Спойлер: Вайлет Кроули вернется, а все семейство в сиквеле отправится на юг Франции. А значит шуток про разницу менталитетов сценарист и оригинального «Аббатство Даунтон» Джулиан Феллоуз точно не избежал.
С 20 января
«Морбиус» / Morbius
Студия Sony Pictures продолжает развивать линейку фильмов, основанную на комиксах Marvel про Человека-паука. Речь пройдет на этот раз про его антагониста доктора Морбиуса, страдающего от редкого заболевания крови. Его сыграл Джаред Лето.
С 27 января
«Параллельные матери» / Madres paralelas
Еще один релиз, которого мы ждали еще в 2021-м, но тут разлука явно сделает встречу еще более нежной. Педро Альмодовар возвращается со всем, за что мы его так любим: с душераздирающей драмой о матерях и с Пенелепой Крус в главной роли. За эту работу она, кстати, получила Кубок Вольпи на Венецианском кинофестивале как лучшая актриса.
С 3 февраля
«Смерть на Ниле» / Death on the Nile
Актер и режиссер Кеннет Брана продолжает снимать свои версии экранизаций романов Агаты Кристи. В 2017 году он выпустил «Убийство в Восточном экспрессе» с невероятно звездным составом от Пенелопы Крус до Джуди Денч и Джонни Деппа. На этот раз каст не менее блестящий: это и Галь Гадот с Эммой Маккей, и Роуз Лесли с Амри Хаммером. Кто убийца мы, конечно, все помним, но тут это, пожалуй, не так важно.
С 10 февраля
«Бэтмен» / The Batman
Новый «Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза («Планета обезьян: Революция») стал самым ожидаемым фильмом 2022 года по версии портала IMDb. Заглавного героя в нем играет Роберт Паттинсона, Пингивина — Колин Фаррелл, Загадочника — Пол Дано, а Женщину-кошку — Зои Кравиц. Продюсер Дилан Кларк, кстати, уже заявил Кристоферу Нолану, что намерен сделать лучший фильм про стража Готэма и превзойти его трилогию.
С 3 марта
«Герой» / Ghahreman
Фильм Асгара Фархади, как и «Купе номер 6», получил Гран-при Каннского фестиваля в 2021 году, обе картины теперь претендуют и на «Оскар» как лучшая лента на иностранном языке. Хотя мы болеть будем, конечно, за российско-финскую копродукцию, но «Героя» в прокате тоже ждем. Это история про Рахима, который попал в долговую тюрьму и пытается уговорить кредитора отозвать часть суммы.
С 10 марта
«Нуучча»
Триумф якутского кино в России продолжает фильм Владимира Мункуева с Сергеем Гилевым («Чики»). Он играет каторжанина Костю, которого поселяют в семье Хабджия и Керемес, недавно потерявших ребенка. Одним из продюсеров картины стал Борис Хлебников — большой поклонник самобытного кино Якутии.
С 17 марта
«Оторви и выбрось»
Второй фильм автора антипатриархальной черной комедии «Папа, сдохни!» Кирилла Соколова. Это вновь рассказ о несчастной по-своему деструктивной семье. Отсидевшая в колонии Оля (Виктория Короткова) пытается забрать дочь Машу у своей деспотичной матери (Анна Михалкова). Пытаясь вернуть внучку, бабушка нанимает киллера Олега (Александр Яценко).
24 марта
«Первый Оскар»
Героический фильм Сергея Мокрицкого (как когда-то его же «Битва за Севастополь») хоть и сделан немного шаблонно, работает не как пропаганда двуполярного мира, но как дружбы народов. Это история про студентов-операторов Льва Альперина и Ивана Майского, которые в Великую Отечественную войну отказались уехать в эвакуацию и сняли документальные кадры битвы за Москву. За свою работу они получили «Оскар». В главных ролях — Тихон Жизневский, Антон Момот и Дарья Жовнер.
С 24 марта
«Затерянный город» / The Lost City
Судя по всему, братьям Ни удалось снять по-настоящему остроумный комедийный боевик с Сандрой Буллок и Ченнингом Татумом. Автор приключенческих романов Лоретта Сейдж (Буллок) снимает для обложек своих книг красавчика Алана (Татум) — в образе их главного героя Дэша. Когда писательницу похищает эксцентричный миллиардер (Дэниэл Рэдклифф), модель путает себя со своим персонажем и отправляется спасать литераторшу.
С 24 марта
«Ампир V»
Долгострой Виктора Гинзбурга по мотивам книги Пелевина, кажется, уже никогда не выйдет — новости о его релизе регулярно появляются с 2015-го. Тем не менее это уже немного спортивный интерес включать фильм в список самых ожидаемых каждый год. Может, случится чудо, и в марте 2022-го мы все же узнаем, какие вампиры получились из Павла Табакова и Oxxxymiron.
С 31 марта
«Сядь за руль моей машины» / Doraibu mai ka
Из-за пандемии в 2021 году у Рюсукэ Хамагути вышло сразу два фильма —
«Случайность и догадка» и «Сядь за руль моей машины». Первый получил Гран-при жюри Берлинале (и попал в наш список лучших фильмов, так как выходил осенью в прокат в России), второй — приз за лучший сценарий на Каннском фестивале и претендует на «Оскар». Это медитативный фильм про театрального режиссера Юсукэ, который ставит «Дядю Ваню» в Хиросиме, молчит с женщиной-водителем Мисаки в ее машине и вспоминает умершую несколько лет назад жену.
С 31 марта
«Капитан Волконогов бежал»
Фильм Наташи Меркуловой и Алексея Чупова с Юрой Борисовым в роли раскаявшегося НКВД-шника, его личное чистилище и возможность (или нет) рая для палачей выйдет, увы, только в апреле. Хотя сейчас вопрос про память о репрессиях встал, кажется, как никогда актуальным. Картина участвовала в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля.
С 7 апреля
«Сердце Пармы»
Режиссер «Движения вверх» Антон Мегердичев взялся за экранизацию романа Алексея Иванова про противостояние Великого Московского княжества и уральской пармы — древних пермских земель, населенных язычниками. В касте блокбастера-пеплума — Александр Кузнецов, Евгений Миронов и Федор Бондарчук.
С 21 апреля
«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» / Doctor Strange in the Multiverse of Madness
Поклонников Marvel интригуют тем, что фильм про новые приключения Доктора Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч) в мистических мирах будет в жанре хоррора — еще киновселенной не освоенного. На это намекает и название — в нем обыгрывается названии фантастического фильма ужасов «В пасти безумия» Джона Карпентера.
С 5 мая
«Топ Ган: Мэверик» / Top Gun: Maverick
Сиквел фильма с Томом Крузом снят, кажется, для того, чтобы убедиться, что у того где-то спрятан портрет, стареющий вместо него. С момента выхода оригинального «Топ Гана» прошло 36 лет, а он почти не изменился. По сюжету герой Круза по-прежнему работает летчиком-испытателем и встречает сына своего погибшего друга.
С 26 мая
«Миньоны: Грювитация» / Minions: The Rise of Gru
Кажется, в награду за сложные пандемийные времена к зрителям вновь вернутся миньоны. На этот раз в центре сюжета — Грю. Это будущий предводитель миньонов, которого они ждали долгие годы. В оригинале персонажей озвучили Стив Карелл, Жан-Клод Ван Дамм, Джули Эндрюс и RZA.
С 30 июня
«Тор: Любовь и гром» / Thor: Love and Thunder
Режиссером новой части «Тора» опять выступит Тайка Вайтити, снявший и предыдущий фильм серии. Вместе с Крисом Хемсвортом (Тор) и Крисом Праттом (Питер Квилл) в картине сыграли Тесса Томпсон, Джейми Александер и Кристиан Бэйл (он тут в образе главного злодея). Кроме того, Натали Портман вернется к роли Джейн Фостер. В продолжении ее героиня станет новым богом грома. В остальном подробности сюжета пока не раскрываются.
С 7 июля
«Преступления будущего» / Crimes of the Future
Новый фильм Дэвида Кроненберга — фантастически боди-хоррор про мир будущего, в котором люди начинают слишком быстро эволюционировать. Среди них — персонажи Леа Сейду, Кристин Стюарт и Вигго Мортенсена.
С 1 сентября
Александр Петров в съемке для "Собака.ru"
«Декабрь»
До того, как полететь снимать кино на космической станции, режиссер Клим Шипенко успел закончить байопик Есенина с Александром Петровым в роли поэта. В обширной биографии литератор они выбрали самый драматический момент — как тот пытался при содействии Айседоры Дункан (Мария Валешная) сбежать из СССР.
С 20 октября
«Флэш» / The Flash
Полнометражная история про любимого комикс-персонажа Шелдона Купера из «Теории большого взрыва». Это физик-ядерщик Барри Аллен, который в ходе неудачного научного эксперимента получает суперспособность — сверхскорость. Его сыграет Эзра Миллер. Также в проекте впервые появится Супергерл вселенной DC — сестра Супермена в исполнении Саши Кэлли.
С 3 ноября
«14+: Продолжение»
Возможно, фильм Андрея Зайцева про взросление станет российской версией «Перед рассветом», «Перед закатом» и «Перед полуночью» Линклейтера. По крайней мере, в сиквеле вновь появятся повзрослевшие актеры из оригинала — дебютировавшие в «14+» Глеб Калюжный и Ульяна Васькович. Теперь они, правда, будут играть 18-летних.
С 3 ноября
«Черная Пантера: Ваканда навсегда» / Black Panther: Wakanda Forever
Хотя сиквел «Черной пантеры» был задуман почти сразу после выхода первого фильма в 2018-м, но в августе 2020-го не стало актера Чедвика Боузмана, игравшего протагониста. Его решили не заменять цифровым двойником или другим артистом, а сосредоточить историю на родине Пантеры — Ваканде — и ее обитателях. Режиссером и сценаристом картины вновь стал Райан Куглер, а главные роли исполняют Лупита Нионго, Данай Гурира, Мартин Фримен, Летиша Райт, Уинстон Дьюк, Анджела Бассетт и Доминик Торн.
С 10 ноября
«Нюрнберг» / Nurnberg
Копродукцию России, Чехии, Германии и Великобритании про Нюрнбергский трибунал по итогам Второй мировой войны снял режиссер «Легенду №17» Николай Лебедев. В центре его фильма — история любви на фоне больших исторических событий: переводчика советской делегации Игоря Волгина (Сергей Кемпо) и девушки Лены (Любовь Аксенова).
С 24 ноября
«Аватар 2» / Avatar 2
Для «Матрицы» возвращение легенды прошло, судя по кассовым сборам, пока не слишком удачно, тем интереснее, получится ли повторить свой прошлый успех Джеймсу Кэмерону, предсказавшему метавселенную. По сюжету, после принятия образа аватара солдат Джейк Салли становится предводителем народа на'ви и берет на себя миссию по защите новых друзей от бизнесменов с Земли.
С 15 декабря
«Аквамен 2» / Aquaman and the Lost Kingdom
Основанный на одноименной серии комиксов фильм о супергерое вселенной DC — сыне смотрителя маяка, который узнает, что его мать на самом деле — королева Атлантиды. Как обычно бывает у полубогов, в сиквеле ему, видимо, вновь предстоит осознавать свою половинчатую человеческую природу. Детали сюжета пока не раскрываются, но Джейсон Момоа снова в касте вместе с Николь Кидман и Яхья Абдулом-Матином II.
С 15 декабря
Григорий Константинопольский в съемке "Собака.ru"
«Клипмейкеры»
Автобиографическая комедия Григория Константинопольского из четырех новелл о съемках клипов в 1990-е. В них есть сквозной персонаж — режиссер Гриша Византийский (Александр Горчилин), который и взрослеет на протяжении фильма вместе со ставшей демократической страной и ее шоу-бизнесом.
С 29 декабря
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.