От нового «Бэтмена» до «Аватара 2»: 30 самых ожидаемых фильмов 2022 года

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» / Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Поклонников Marvel интригуют тем, что фильм про новые приключения Доктора Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч) в мистических мирах будет в жанре хоррора — еще киновселенной не освоенного. На это намекает и название — в нем обыгрывается названии фантастического фильма ужасов «В пасти безумия» Джона Карпентера.

С 5 мая