«Учитывая необоснованное вторжение в Украину и трагический гуманитарный кризис мы приостанавливаем выпуск прокатных фильмов в России, в том числе предстоящего «Я краснею» от Pixar. Мы будем принимать будущие бизнес-решения, основываясь на развитии ситуации. В то же время, учитывая масштабы возникающего кризиса с беженцами, мы работаем с нашими информационными партнерами над оказанием срочной и другой гуманитарной помощи беженцам», — говорится в заявлении кинокомпании.

В Walt Disney Company входят студии Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios и Searchlight Pictures.

СМИ также сообщают о том, что киностудия Warner Bros. принята аналогичное решение и не выпустит в России свои грядущие премьеры. В частности, как пишет «Интерфакс», отложен выход фильма Мэтта Ривза «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли. «В свете гуманитарного кризиса на Украине WarnerMedia приостанавливает выпуск своего художественного фильма «Бэтмен» в России. Мы будем продолжать следить за ситуацией по мере ее развития. Мы надеемся на быстрое и мирное разрешение этой трагедии», — отметил представитель WarnerMedia.

Кроме того, могут не выйти в российский прокат фильмы компании Sony Pictures. По данным Reuters, компания поставит на паузу предстоящие кинотеатральные релизы в России, в том числе выпуск «Морбиуса»» с Джаредом Лето.