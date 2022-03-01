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Netflix приостановил производство российских фильмов и сериалов

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Стриминговый сервис Netflix приостановил производство всех оригинальных фильмов и сериалов, над которыми вел работу совместно с российскими продюсерами. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на источники.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

Причины приостановки работы над проектами Netflix пока не уточнял. Сервис ранее заявлял о производстве четырех оригинальных российских картинах.

  • Сериал «Анна К» по роману Льва Толстого «Анна Каренина». Действие шоу происходит в современной России. Съемки адаптации завершили в декабре 2021 года. Главные роли исполнили Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук, Юра Борисов.
  • Триллер «ЗАТО» о поиске пропавшего ребенка. Режиссером должна была выступить Дарья Жук, известная по фильму «Хрусталь».
  • Драматический сериал «Петля». Главную роль отдали Александру Петрову, шоураннером назначили Эдуарда Оганесяна («Чики»).
  • «Ничего особенного» — сериал с Юрой Борисовым в главной роли о молодом актере, который ставит спектакль с людьми с особенностями развития.

Кинокомпания Walt Disney приостанавливает выпуск собственных фильмов в России. Также в российский прокат не выйдут картины компаний Warner Bros., Sony Pictures и Paramount.

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