Netflix приостановил производство российских фильмов и сериалов

Причины приостановки работы над проектами Netflix пока не уточнял. Сервис ранее заявлял о производстве четырех оригинальных российских картинах.

Сериал «Анна К» по роману Льва Толстого «Анна Каренина». Действие шоу происходит в современной России. Съемки адаптации завершили в декабре 2021 года. Главные роли исполнили Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук, Юра Борисов.

Триллер «ЗАТО» о поиске пропавшего ребенка. Режиссером должна была выступить Дарья Жук, известная по фильму «Хрусталь».

Драматический сериал «Петля». Главную роль отдали Александру Петрову, шоураннером назначили Эдуарда Оганесяна («Чики»).

«Ничего особенного» — сериал с Юрой Борисовым в главной роли о молодом актере, который ставит спектакль с людьми с особенностями развития.

Кинокомпания Walt Disney приостанавливает выпуск собственных фильмов в России. Также в российский прокат не выйдут картины компаний Warner Bros., Sony Pictures и Paramount.