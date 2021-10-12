Итог эпохи Бонда-Крэйга: Каким получился «Не время умирать» — новый фильм франшизы об агенте 007?

На протяжении всей жизни Бонда на киноэкране его образ сопровождался как минимум несколькими вещами: уже легендарными тремя аккордами за авторством композитора Монти Нормана и не менее запоминающимися открывающими песнями, целым рядом довольно фантастических примочек (в этом смысле всех переплюнул Пирс Броснан в сериях с ним создатели подчас нарочно забывали про законы физики), легкомысленностью и веселостью, чередой проходящих девушек Бонда и им самим, олицетворением, как раньше бы сказали, истинной мужественности.

Но сегодня, согласитесь, этот список выглядит если не смешно, то по меньшей мере странно. В британском кино правит, скорее, тот самый социальный реализм, где есть много места драме и все меньше – комедии. Сексизм (а неприметность и объективация девушек Бонда — это именно сексизм) порицается — по крайней мере в прогрессивном мире. А мужественность пересматривается: традиционная довольно справедливо получила ярлык токсичной, и мы все пытаемся определиться с новой — экологичной. И, кажется, с приходом в вымышленный мир МИ-6 Крэйга ничего не поменялось — этот, пусть и не похожий на других, Бонд все же держал марку старых традиций Ее величества. В эпоху голубоглазого блондина мы все снова видели пуленепробиваемость, ум и иерархическую привилегированность по отношению к женщинам, которые все еще его лишь оттеняли. Но это только на первый взгляд.