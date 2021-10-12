Итог эпохи Бонда-Крэйга: Каким получился «Не время умирать» — новый фильм франшизы об агенте 007?

В кинотеатрах России идет «Не время умирать» — двадцать пятый фильм про знаменитого агента британской разведки. Лента стала финальным аккордом во франшизе для Дэниэла Крэйга, который появлялся в образе Джеймса Бонда последние 15 лет. Редакция «Собака.ru» попросила сценариста Дмитрия Барченкова подвести итог приключениям этого эталона традиционной маскулинности.
На протяжении всей жизни Бонда на киноэкране его образ сопровождался как минимум несколькими вещами: уже легендарными тремя аккордами за авторством композитора Монти Нормана и не менее запоминающимися открывающими песнями, целым рядом довольно фантастических примочек (в этом смысле всех переплюнул Пирс Броснан в сериях с ним создатели подчас нарочно забывали про законы физики), легкомысленностью и веселостью, чередой проходящих девушек Бонда и им самим, олицетворением, как раньше бы сказали, истинной мужественности.
Но сегодня, согласитесь, этот список выглядит если не смешно, то по меньшей мере странно. В британском кино правит, скорее, тот самый социальный реализм, где есть много места драме и все меньше – комедии. Сексизм (а неприметность и объективация девушек Бонда — это именно сексизм) порицается — по крайней мере в прогрессивном мире. А мужественность пересматривается: традиционная довольно справедливо получила ярлык токсичной, и мы все пытаемся определиться с новой — экологичной. И, кажется, с приходом в вымышленный мир МИ-6 Крэйга ничего не поменялось — этот, пусть и не похожий на других, Бонд все же держал марку старых традиций Ее величества. В эпоху голубоглазого блондина мы все снова видели пуленепробиваемость, ум и иерархическую привилегированность по отношению к женщинам, которые все еще его лишь оттеняли. Но это только на первый взгляд.
Следующий тезис может прозвучать спекулятивно, но Бонд-Крэйг — это небольшая, но все же революция в мире старой-доброй Британии. Впервые, наверное, за всю историю франшизы у агента с двумя нулями появились чувства, его можно ранить, задеть и даже эмоционально победить. Вся киновселенная Бонда-Крэйга — история про травмы человека, которого британская корона подняла до уровня супергероя и вместе с этим отобрала у него право на человеческую жизнь: любовь всегда будет растоптана, друзья убиты, а спокойной старости где-то за закатом не случится. Такова цена звания героя. Об этом едва ли вообще задумывались авторы предыдущих фильмов, но зачастую говорили создатели нынешних. И в большей степени последнего — «Не время умирать» — где спасение мира, как и экшн-погони с боями, отходят на второй (или даже третий) план, а трагедия героя ставится на вершину драматургической пирамиды. Об этом, о личной драме, поет и Билли Айлиш в начале картины: «Ты был моей жизнью, но жизнь слишком далека от справедливости». Причем, монолог, заметьте, ведется от лица женщины.
Женщины же, несмотря на свою вторичность по отношению к главному герою, наконец стали объемнее. Веспер Линд из «Казино Рояль» (Ева Грин) была хитрее, изобретательнее и чувствительнее агента 007. Предыдущая глава МИ-6 с позывным М (Джуди Денч) и вовсе заслужила себе и своим ошибкам целую серию — лента «007: Координаты “Скайфолл”» была посвящена именно ей. «Не время умирать», где женских персонажей и диалоги лепила Фиби Уоллер-Бридж, авторка феминистских сериалов «Дрянь» и «Убивая Еву», доводит мысль о гендерном равенстве до предела.
Мелькнувшая крайне быстро, но ярко неопытная агентка ЦРУ Палома (Ана де Армас) в своем эпизоде затмевает Бонда. Новую 007 Номи (темнокожая британка Лашана Линч) за некоторые сцены хочется пригласить в президентки. А с Мадлен (Леа Сейду) начинается и заканчивается лента, тем самым не только приближаясь к инди-драме, а не крупнобюджетному блокбастеру (открывающую сцену в заснеженных лесах режиссер Кэри Фукунага явно снимал с оглядкой на свой опыт в независимом кино), но и приравнивая героиню к ее возлюбленному. К слову, появилось место и далекому от токсичной маскулинности квир-персонажу. Наконец мастер по гаджетам Q, сыгранный открытым гомосексуалом Беном Уишоу, получил сексуальную идентичность и на экране — в одной из сцен его персонаж ждет на свидание мужчину.
Не случаен в смысле реорганизации традиционного героя и самый радикальный в истории бондианы финал — с фокусом на чувствах и ущемленности человека системой конец будто бы и не мог быть иным. Тому самому Бонду, Джеймсу Бонду, даже с близкой зумерам эмоциональностью, все же не место в новом мире. Он — пережиток прошлого. Герою нужно меняться, но он не может. В этом его трагедия, а значит бескомпромиссное время умирать пришло. Двадцать пятая часть, таким образом, вышла чуть ли не идеальной, выверенной по градуснику и уже больного Бонда, и здорового нового мира. Благо смерть одного — это рождение другого. Или другой.
Текст: Дмитрий Барченков
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