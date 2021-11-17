«Французский вестник»: Как Уэс Андерсон снял свой самый совершенный и самый невыносимый фильм

Ба! Знакомые все лица!

Первое, чем цепляет это кино, безусловно, актерский состав. Не в первый раз режиссер собирает весь свет Голливуда: от подзабытых Билла Мюррея и Оуэна Уилсона, нержавеющих Эдриена Броуди и Джеффри Райта до сегодня как никогда громких Тимоти Шаламе и Леи Сейду, Тильды Суинтон и Элизабет Мосс. Все эти картинки… Ой, простите…лица с выставки, с одной стороны, на своих местах — в ролях маститого главного редактора и опытного очеркиста, задумчивого революционера и возвышенной галеристки, интервьюера-гомосексуала и “слегка не в себе”-надзирательницы, ну и далее по списку. С другой же – можно просто не успеть всех запомнить, опознать, различить. Друг Андерсона Джейсон Шварцман, или интеллигентский любимчик Эдвард Нортон, ровно как и харизматичные Уиллем Дефо и Кристоф Вальц, появляются в «Вестнике» на считанные минуты. Перечислив лишь часть из них, мы уже забыли, кто шел в списке первым. А те, кого гораздо больше, успевают надоесть. Так, к сожалению, выходит с той же Фрэнсис Макдорманд, солисткой второй новеллы, опытной журналисткой, лишившей девственности взбалмошного героя Шаламе.