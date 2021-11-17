«Французский вестник»: Как Уэс Андерсон снял свой самый совершенный и самый невыносимый фильм

В кино, спустя целый ряд переносов, стартует новый фильм Уэса Андерсона — «Французский вестник». Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»”. Режиссер выверенных, буквально игрушечных картин «Семейка Тененбаум», «Отель "Гранд Будапешт"» и «Королевство полной луны» возвращается со своим перфекционистским методом, который на этот раз выкручен до максимума. Как именно Уэс Андерсон доходит до своих же пределов — рассказывает журналист и сценарист Дмитрий Барченков. Как и фильм, текст представлен в формате параграфов с заголовками.
Журнальная структура
«Французский вестник», в не самом строгом смысле, – это эдакая кинопублицистика. Экранизация несуществующего, но вдохновленного The New Yorker журнала. В нем все как полагается: материалы побольше, поменьше; про искусство, политику, гастрономию и город; написанные не только разным, так сказать, слогом, но и разного вкуса. Такая полифония голосов максимально раскрывает язык, в первую очередь, автора, любящего различные стилистические изящества. Здесь тебе черно-белая зарисовка, а тут – анимационная. Там – натуральный журналистский очерк, которому учат в профильных вузах, а после – и интервью. Иными словами, «Французский вестник», пожалуй, самый продуманный, точный фильм Уэса Андерсона. В нем нет ничего не от старины Уэса, все подчинено его скрупулезному методу. И это не всегда работает на зрителя. Как? Сейчас объясним.
Ба! Знакомые все лица!
Первое, чем цепляет это кино, безусловно, актерский состав. Не в первый раз режиссер собирает весь свет Голливуда: от подзабытых Билла Мюррея и Оуэна Уилсона, нержавеющих Эдриена Броуди и Джеффри Райта до сегодня как никогда громких Тимоти Шаламе и Леи Сейду, Тильды Суинтон и Элизабет Мосс. Все эти картинки… Ой, простите…лица с выставки, с одной стороны, на своих местах — в ролях маститого главного редактора и опытного очеркиста, задумчивого революционера и возвышенной галеристки, интервьюера-гомосексуала и “слегка не в себе”-надзирательницы, ну и далее по списку. С другой же – можно просто не успеть всех запомнить, опознать, различить. Друг Андерсона Джейсон Шварцман, или интеллигентский любимчик Эдвард Нортон, ровно как и харизматичные Уиллем Дефо и Кристоф Вальц, появляются в «Вестнике» на считанные минуты. Перечислив лишь часть из них, мы уже забыли, кто шел в списке первым. А те, кого гораздо больше, успевают надоесть. Так, к сожалению, выходит с той же Фрэнсис Макдорманд, солисткой второй новеллы, опытной журналисткой, лишившей девственности взбалмошного героя Шаламе.
Все то же внимание к деталям
Чересчур много во «Французском вестнике» не только персонажей, но и деталей. Фильмы Уэса Андерсона всегда были излишне детализированы. Именно поэтому его анимация зачастую кажется более удачной, если не сказать – шедевральной. Миллиард штрихов в придуманном, нарисованном или слепленном, мире складывают уникальность, чем, конечно, отличаются и действительно бесподобный «Бесподобный мистер Фокс», и гуманистический «Остров собак». В кинопространстве те же самые крупицы делают кадр более информативным, сложным, запутанным. Это выдает режиссерский почерк и профессионализм, но важно не переборщить, и не заставить голову и глаза невыносимо болеть. Натуральная боль возникает уже к концу второй новеллы «Французского вестника». При всех изящности, качественности и идеальности фирменной «уэсандерсоновской» режиссуры это кино довольно быстро хочется поставить на паузу, дать себе отдых, – а то и вовсе выключить. И недаром самым ярким и удачным фрагментом «Французского вестника» оказывается именно вставка-мультфильм, появляющийся почти в самом конце новеллы номер 3.
Невыносимый идеал
Получается очень красивый, наполненный, именно что идеальный фильм, который достаточно сложно смотреть и, уж тем более, воспринимать. Любые гастрономические ассоциации отдают плохим советским стилем, но «Французский вестник» – тот единичный случай, когда они будут уместны. Новая картина Уэса Андерсона похожа на домашний торт, который когда-то готовила бабушка или мама. Безумно вкусный, но невыносимо сладкий, заставляющий хотеть его еще и еще, но настолько жирный, что уже на втором куске вызывает рвотный рефлекс. Даже у автора текста, который с журналистикой связан почти десяток лет и который безмерно уважает метод Уэса Андерсона. Что говорить о зрителях, от мира пера или от пространства «сверхнасыщенности» далеких? Нет ответа.
Текст: Дмитрий Барченков
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