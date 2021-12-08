Режиссер Николай Хомерики — о победе на «Кинотавре», Ольге Бодровой и жизни в Петербурге

Ты рассказывал о замысле «Море волнуется раз» в интервью «Собака.ru» четыре года назад — и так здорово было наконец увидеть фильм. Очень неж­ным и трогательным он получился. И красивым.

Да, это такая нежная целомудренная сказка. Поэтому удивляет, что она вызвала у некоторых людей злобу. Как будто я им плохое сделал. Даже если в тебя история не попадает, зачем злиться? К счастью, не у всех такая реакция.

Ты имеешь в виду, как картину восприняли критики, которые видели ее на «Кинотавре»? Были даже шутки в Facebook, что фильм разделил фестиваль на петербуржцев и москвичей. Потому что первые выступают за тонкие материи и интонации, а вторые любят громокипящий экшн и кэмп-эстетику.

Глобально так. Хотя было и несколько московских крити­ков, которым «Море» понравилось. Вообще всегда ждешь конструктивной оценки. Чтобы тебе сказали, получилось или нет. Может, открыли что-то. Последнее время в кино­критике все сводится к не подкрепленным ничем оценоч­ным суждениям — «Плохо, не понравилось». Так может написать любой: сама профессия критика обесценивается. А картина как зеркало: отражает, что есть в человеке.

Такое ощущение, что у фильма получилась сложная судьба. Минкульт на питчинге, например, не сразу выделил фи­нансирование, поставив проект в резерв.

Да, фильм долго шел от сценария к съемкам. Я показы­вал его продюсерам, которые говорили, что это вчераш­ний день, так как в фильме нет актуальной повестки. То, что для меня хорошо, что он вне времени и контекста, называли недостатком. Потом на какой-то вечеринке мы случайно встретились с Ромой Борисевичем (продюсер авторских фильмов «Жить», «Сумасшедшая помощь», «Тряпичный союз»» и многих других, с Хомерики они вместе делали «Сказку про темноту». — Прим. ред.). Он заинтересовался сценарием — и предложил попробовать снять фильм.