Режиссер Николай Хомерики — о победе на «Кинотавре», Ольге Бодровой и жизни в Петербурге

Самый лиричный режиссер нулевых вернулся к себе: из коммерческого в авторское кино — и успешно! Его эстетская притча о любви и нежности «Море волнуется раз» (в прокате — с 9 декабря) с дочерью Сергея Бодрова-младшего Ольгой в главной роли стала лучшей на «Кинотавре» в 2021 году.
Ты рассказывал о замысле «Море волнуется раз» в интервью «Собака.ru» четыре года назад — и так здорово было наконец увидеть фильм. Очень нежным и трогательным он получился. И красивым.
Да, это такая нежная целомудренная сказка. Поэтому удивляет, что она вызвала у некоторых людей злобу. Как будто я им плохое сделал. Даже если в тебя история не попадает, зачем злиться? К счастью, не у всех такая реакция.
Ты имеешь в виду, как картину восприняли критики, которые видели ее на «Кинотавре»? Были даже шутки в Facebook, что фильм разделил фестиваль на петербуржцев и москвичей. Потому что первые выступают за тонкие материи и интонации, а вторые любят громокипящий экшн и кэмп-эстетику.
Глобально так. Хотя было и несколько московских критиков, которым «Море» понравилось. Вообще всегда ждешь конструктивной оценки. Чтобы тебе сказали, получилось или нет. Может, открыли что-то. Последнее время в кинокритике все сводится к не подкрепленным ничем оценочным суждениям — «Плохо, не понравилось». Так может написать любой: сама профессия критика обесценивается. А картина как зеркало: отражает, что есть в человеке.
Такое ощущение, что у фильма получилась сложная судьба. Минкульт на питчинге, например, не сразу выделил финансирование, поставив проект в резерв.
Да, фильм долго шел от сценария к съемкам. Я показывал его продюсерам, которые говорили, что это вчерашний день, так как в фильме нет актуальной повестки. То, что для меня хорошо, что он вне времени и контекста, называли недостатком. Потом на какой-то вечеринке мы случайно встретились с Ромой Борисевичем (продюсер авторских фильмов «Жить», «Сумасшедшая помощь», «Тряпичный союз»» и многих других, с Хомерики они вместе делали «Сказку про темноту». — Прим. ред.). Он заинтересовался сценарием — и предложил попробовать снять фильм.
Тебе важно, что «Море волнуется раз» выиграл главный приз «Кинотавра»?
Я давно не ожидаю призов и даже отборов на фестивали. Это настолько непредсказуемо и субъективно, что слишком болезненно тратить на это силы. Раньше, когда был помоложе, я очень переживал. Сейчас философски отношусь. Я скорее надеялся: если будет награда, это увеличит количество людей, которые увидят фильм. Когда Ольга Бодрова получила на «Кинотавре» приз за лучшую женскую роль за «Море волнуется раз», то я думал, что на этом все. Но неожиданно жюри дало нам и гран-при.
Про Ольгу Бодрову, дочь Сергея Бодрова-младшего, сразу понял, что это и есть твоя главная героиня?
Кастинги я делал два лета и только на второй год нашел Олю, что было счастьем для картины. Вот сидит у тебя человек на пробах, говорит не самый простой текст — придуманный сценаристом Александром Родионовым — и Оле удается произносить его естественно, присваивать словечки. При этом в ее глазах есть глубина, присутствует много того, что стоит за текстом. А вот Валеру Степанова, сыгравшего главную мужскую роль, я приметил еще на первом кастинге. Как у дебютантов, у них обоих не было штампов актеров, которые много снимаются и спиной чувствуют камеру. Я всегда говорю: «Делайте, что делаете, а камера сама к вам подойдет, когда это надо. Лезть к ней не нужно». Под «детей» мы подобрали и внешне похожих «взрослых» актеров — Юлию Ауг и Андрея Смолякова.
Кстати, про камеру — на этот раз ты снимал не со своим постоянным соавтором, Алишером Хамидходжаевым, а с Николаем Желудовичем, который уже два года подряд получает на «Кинотавре» призы за операторскую работу.
Да, Николай Желудович — из документальной школы, он работал с режиссером Александром Расторгуевым и умеет следить за персонажем, что для моего кино ценно: не люблю придумывать постановочные кадры на рельсах.
Стася, Миша, Софа и Николай, съемка 2017 года.
«Море волнуется раз» получился предельно личным. Герой даже носит твою одежду: протагонист по имени Коля ходит в футболке с надписью «Санкт-Петербург».
Моя жена Стася Хомерики-Гранковская была художником по костюмам фильма и моим идейным вдохновителем. Эта история в чем-то основана на нас, на нашей жизни и наших ссорах. И сон про волнующееся море, который видит главная героиня, иногда снится Стасе. Насчет личного, да, во мне накопилось то, что мне надо было высказать, отойдя от моих зрительских, коммерческих проектов. Иначе бы это начало во мне гнить. И да, есть риск, что в ответ на это настоящее кто-то наговорит гадостей, но с возрастом появляется защитный слой, который не позволяет проникать этим стрелам внутрь.
Можно ли вписать фильм «Море волнуется раз» в тетралогию вместе с твоими картинами «977», «Сказка про темноту» и «Сердца бумеранг»? Такое ощущение, что с «977» он точно рифмуется, но на более зрелом этапе размышления о любви.
Наверное да, но я об этом еще не думал. Для себя лично понимаю, что у меня был один период жизни с «977» до «Сердца бумеранг», связанный с одиночеством. И эту тему я сейчас закрыл. Дальше начался этап, связанный с любовью, которую мне сейчас интереснее всего исследовать.
Мистическая драма «Большая земля» про смотрительницу маяка, получившая на питчинге финансирование от Минкульта, часть этого исследования?
Нет, я думаю, что «Большая земля» — это арт-мейнстрим. В центре истории — травма отношений отца и дочери. Сейчас мы будем дорабатывать сценарий, чтобы я смог присвоить материал — и возникло ощущение, что это мое.
Не могу не спросить про Петербург — прошло пять лет после твоего переезда из Москвы. Чувствуешь, что город тебя принял?
Еще как. Все сложнее отсюда уезжать — на съемки или на работу в столицу. А Васильевский остров вообще, отдельно от Петербурга, стал домом. Когда выбираешься с острова, уже кажется, что куда-то выехал. Но Васильевский не для всех. Кому надо, он открывается, кому нет — пусть живут в своей Москве. Или на Петроградке. (Смеется.)
«Море волнуется раз» рассказывает про юную влюбленную пару, которая сбегает от реальности в уединенный дом в лесу. Эскапизм срабатывает — в личном раю есть покой и воля, неловкие признания и нелепые ссоры по мелочам. А все тревоги и девятый вал равнодушия временно остаются за бортом — в виде снов о гигантской волне, что придет и все уничтожит. Однажды герои-тинейджеры встречают в лесу странную пару взрослых людей, похожих на них. Прокат намечен на 9 декабря.
Фильмы Николая «977» и «Сказка про темноту» показывали в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Его короткометражка «Вдвоем» победила в Каннах в конкурсе студенческих картин Cinefondation. В фильмографии режиссера есть и блокбастеры — «Ледокол», «Девятая» и «Белый снег».
Пять лет назад Хомерики со всей семьей переехал в Петербург. В его квартире снималась открывающая сцена фильма «Купе номер 6», получившего гран-при Канн.
Текст: Елена Анисимова
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