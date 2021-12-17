«Человек-паук: Нет пути домой»: как в новой части франшизы Marvel рушит все?

В прокат вышла третья часть перезапущенной франшизы про Человека-паука, в которой его играет Том Холланд. Триквел закрывает так называемую «домашнюю трилогию» режиссера Джона Уоттса, а заодно ловко подбирает «хвосты» предыдущих экранизаций, снятых в начале нулевых Сэмом Рэйми и Марком Уэббом. Журналист «Собака.ru» Алексей Нимандов объясняет, почему в кино, как и в жизни, иногда нужно все разрушить, чтобы идти дальше.
«Человек-паук: Нет пути домой» — это уже четвертый полнометражный фильм Marvel за этот год, но, пожалуй, он самый ожидаемый. И дело не только в том, что Человек-паук гораздо популярнее Черной Вдовы и уж тем более Шан-чи и Вечных. Причина еще и в том, что предыдущая картина, «Вдали от дома», оставила героя Тома Холланда в настолько непростой ситуации, что хотелось поскорее увидеть, к чему же все идет.Как и в случае с многими другими фильмами Marvel, о «Человеке-пауке» сложно рассказывать без спойлеров, но трудности мы любим, поэтому этот текст могут смело читать даже те, кому поход в кинотеатр еще только предстоит.
«Нет пути домой» начинается ровно с того же момента, на котором закончился второй фильм. Мистерио раскрывает всему миру личность Питера Паркера, и за Пауком начинается настоящая охота, при этом как фанатов, так и хейтеров. Нечаянная слава выливается и в бытовые проблемы, но страдает не только сам Паркер, но и его друзья — М-джей и Нед. Главным образом из-за них-то герой и отправляется к магу Стивену Стрэнджу, но заклинание забвения срабатывает не так, как должно и, собственно, начинается фильм.
В результате магической «аварии» в мир Паука-Холланда прорываются злодеи из предыдущих экранизаций — Доктор Октопус из фильма Рэйми (2004-го), Зеленый Гоблин из первого (2002-го), Песочный человек из третьего (2007-го), а также антагонисты из дилогии Уэбба — Электро и Ящер (2012-го и 2014-го). Всех играют те же актеры, так что готовьтесь утирать слезы ностальгии.
Объясняется все это очень просто: это мультивселенная, принцип работы которой нам хорошо изложили, например, в сериале «Локи». Это, если что, не спойлеры — все описанное выше было в официальных трейлерах картины. Спойлеры же начнутся, если попытаться объяснить природу главного конфликта картины, поэтому ограничимся общими словами.
Драма Человека-паука Тома Холланда примерно такая же, как и у его предыдущих версий: герой пытается жить двумя разными жизнями и в какой-то момент это начинает у него плохо получаться. Супергеройские заботы врываются в будни простых людей, и в итоге Паркер, понимая, что с великой силой и правда приходит великая ответственность, встает перед выбором.
Скучно и избито? Возможно, но большой плюс «Нет пути домой» в том, что эту банальнейшую идею преображает упомянутая выше концепция мультивселенных. В данном случае Человек-паук исправляет не только собственные ошибки, но и старых фильмов. Выглядит это, как если бы отличник взялся заново переписать контрольную работу друга-двоечника.
Кому-то может показаться, что персонажей из фильмов Рэйми и Уэбба добавили ради удовольствия самых ярых фанатов и более солидных кассовых сборов. Возможно, это одна из причин, но гораздо важнее, что этот сюжетный ход отлично работает, хотя правила мультивселенных и вызывают некоторые вопросы.
Примечательно и то, что «Человек-паук» в киновселенной Marvel является пограничным героем — он впервые появился на экране, когда Мстители достигли своего кризиса, он пережил войну с Таносом, завершение третьей фазы и теперь ворвался в четвертую.
А четвертая фаза Marvel славится тем, что она куда более разноплановая и будто бы более взрослая. Если раньше, идя на очередной блокбастер от Marvel, зритель всегда представлял, что он получит, теперь правила игры изменились — тут есть и шпионский боевик про Наташу Романофф, и снятый в духе китайских боевиков «Шан-чи», и экспериментальный сериал «ВандаВижн». Словом, с Пауком эти изменения тоже произошли.
Если первые две части были вполне себе типичными фильмами Marvel, то «Нет пути домой» полностью отрабатывает свое название и сжигает все мосты, как с точки зрения сюжета, так и постановки.
На первых минутах фильма звучит слово «секс», ближе к финалу есть вполне себе взрослый и страстный поцелуй, а события вокруг Питера Паркера закручиваются так, что из юморного школьника он окончательно превращается в молодого человека с набором личных травм. При просмотре обратите внимание на сцену под дождем на фоне большого экрана — есть ведь ощущение, что ее поставил Зак Снайдер? То же самое можно сказать и про финальную драку — по-моему, настолько реалистично и серьезно в фильмах Marvel не дрались со времен «Противостояния».
И таких моментов в «Нет пути домой» очень много — мелочей, которые мягко готовят зрителя к тому, что «как раньше» уже не будет. Не будет чудесных технологических штуковин от покойного Тони Старка, не будет крепкой команды сверхсильных друзей, не будет даже мудрого Ника Фьюри, который всегда знал, что делать.
Все фигуры, которые в Marvel так уверенно расставляли, начиная с первого «Железного человека», теперь сметены с доски и пока что на их месте пепелище, на котором растут лишь фанатские догадки о том, что же будет дальше. В глобальном смысле «Нет пути домой» — это очень важный фильм киновселенной, который просто нельзя пропускать, если вы активно собираете этот конструктор. Но не стоит думать, что малый повзрослел, огрубел и шагнул на территорию мрачного DC. Юмор в фильме есть и его много, но здесь боссы Marvel в очередной раз мастерски рассчитали пропорции — все шутки строго ситуативны и уместны, они не выбиваются из канвы основного повествования и не мешают нервно кусать губы во время драматичных сцен.
Единственное, за что «Нет пути домой» можно поругать, — это работа с персонажами. Их тут много, и все они разные, каждый дает определенную дозу фан-сервиса, однако основной фокус внимания сосредоточен на Гоблине, Октопусе и, пожалуй, Электро. Песочный человек и Ящер как будто оказались не нужны фильму и их добавили просто для ассортимента. Особенно обидно за последнего — в одном из эпизодов сценаристы настолько не знали, что с ним, что просто не показывали, придумав нелепую отмазку. Зато раскрыться дали любимчикам поклонников — доктору Октопусу и Зеленому Гоблину. Уильям Дефо, судя по всему, был искренне рад вернуться к одной из своих главных ролей в карьере — его персонаж стал глубже и сложнее, а временами Зеленый Гоблин и вовсе дает немного Джокера. Выглядит это отлично и даже немного пугающе.
В итоге мы имеем не просто супергеройский боевик, а крепкую историю о взрослении с изюминкой и многообещающим заделом на дальнейшие продолжения. Разумеется, еще слишком рано говорить о будущем Паука-Тома Холланда, но сцена после титров дает вполне конкретный намек.
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