«Человек-паук: Нет пути домой»: как в новой части франшизы Marvel рушит все?

В результате магической «аварии» в мир Паука-Холланда прорываются злодеи из предыдущих экранизаций — Доктор Октопус из фильма Рэйми (2004-го), Зеленый Гоблин из первого (2002-го), Песочный человек из третьего (2007-го), а также антагонисты из дилогии Уэбба — Электро и Ящер (2012-го и 2014-го). Всех играют те же актеры, так что готовьтесь утирать слезы ностальгии.

Объясняется все это очень просто: это мультивселенная, принцип работы которой нам хорошо изложили, например, в сериале «Локи». Это, если что, не спойлеры — все описанное выше было в официальных трейлерах картины. Спойлеры же начнутся, если попытаться объяснить природу главного конфликта картины, поэтому ограничимся общими словами.

Драма Человека-паука Тома Холланда примерно такая же, как и у его предыдущих версий: герой пытается жить двумя разными жизнями и в какой-то момент это начинает у него плохо получаться. Супергеройские заботы врываются в будни простых людей, и в итоге Паркер, понимая, что с великой силой и правда приходит великая ответственность, встает перед выбором.

Скучно и избито? Возможно, но большой плюс «Нет пути домой» в том, что эту банальнейшую идею преображает упомянутая выше концепция мультивселенных. В данном случае Человек-паук исправляет не только собственные ошибки, но и старых фильмов. Выглядит это, как если бы отличник взялся заново переписать контрольную работу друга-двоечника.

Кому-то может показаться, что персонажей из фильмов Рэйми и Уэбба добавили ради удовольствия самых ярых фанатов и более солидных кассовых сборов. Возможно, это одна из причин, но гораздо важнее, что этот сюжетный ход отлично работает, хотя правила мультивселенных и вызывают некоторые вопросы.