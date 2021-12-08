«Хуком справа Стивен Спилберг одолевает Ридли Скотта»: Почему нужно скорее бежать на «Вестсайдскую историю»?

В кинотеатрах с 9 декабря стартует новый фильм легендарного режиссера Стивена Спилберга. На этот раз живой классик взялся за ремейк культового мюзикла «Вестсайдская история» и, кажется, снял еще один бесспорный шедевр. Почему, не сказав ничего нового, Спилберг все же покорит всех, объясняет Дмитрий Барченков.
Этот год прославился грандиозными возвращениями. В основном конкурсе Каннского кинофестиваля были и Леос Каракс со своей «Аннетт» (прошлая его лента выходила 9 лет назад), и представивший «Искушение» («Benedetta» в оригинале) Пол Верховен (режиссер «Робокопа» и «Шоугерлз» не был заметен около пять лет), и француз Жак Одиар, с премьеры «Братьев Систерс» которого прошло три года. Американский классик-радикалист Ридли Скотт успел выпустить аж два фильма: мощное переосмысление рыцарского кино «Последняя дуэль» и фриковатый байопик «Дом Gucci». А режиссерка Джейн Кэмпион, которая больше, чем на десять лет, уходила в телевидение, сняла вышедший на Netflix мрачный вестерн «Власть пса». За него ей прочат режиссерский «Оскар», а исполнителю главной роли Бенедикту Камбербэтчу — актерский. Не отстает ото всех и другой голливудский мастер — режиссер «Близких контактов третьей степени», «Индианы Джонса» и «Первому игроку приготовиться» Стивен Спилберг.
«Вестсайдская история» начала свой путь еще в 1957-м, когда драматург Артур Лорентс, поэт Стивен Сондхайм и композитор Леонард Бернстайн решили адаптировать шекспировских «Ромео и Джульетту» под бродвейские реалии. Враждующие итальянские семейства превратились в польских и пуэрториканских иммигрантов (две нью-йоркские банды), а возлюбленные — в брата и сестру главарей этих группировок. Фильм вышел спустя четыре года. И это был, простите за вульгарное слово, фурор: три «Золотых глобуса», целых одиннадцать премий «Оскар» и статус культового кинополотна. Правда, сегодня эта махровая классика смотрится с трудом: затянутые сцены, растиражированная картинка и нарочито голливудская актерская игра. Эти три момента и изменились в «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга. Остальное же, на удивление, осталось совершенно нетронутым.
Это не кокетство. Спилберг позволил себе то, что сегодня автоматически не должно приносить успеха: снял отполированное голливудское кино. В нем современность читается лишь слегка и то метафорически. 1961 год хоть и похож на 2021-й, но как-то надуманно. Сюжет предлагает набор драматургических шаблонов: от любви с первого взгляда и борьбы с кровным родством до рек слез, местами излишней искренности и чувств на показ. Даже песни с заезженной (Бернстайн / Сондхайм) пластинки по большому счету не переосмысливаются. Но этот набор, на удивление, работает, как часы. Все потому, что, повторим, режиссура Спилберга преломила то, чего не хватало оригиналу.
Новую «Вестсайдскую историю» отличают идеально выстроенные мизансцены и не менее идеально сконструированный кадр. В мюзикле у режиссера Спилберга и его любимого оператора Яноша Камински (они дружны еще со времен «Списка Шиндлера») реальность начинает восприниматься как декорации: предметы мебели становятся частями сцены (а иногда и занавесом), улицы оказываются точной площадкой для танцевальных па, а свет выставлен так, что получается одновременно и театральным, и кинематографическим. Например, во время знакомства Ромео и Джульетты, простите, Тони и Марии, за героем всегда следует пьянящий голубой, а за героиней — завораживающий лиловый. Поспевают за художественным пространством и сами персонажи: Спилбергу вновь удалось так точно выстроить диалог с актерами, что на номинации на разные премии здесь наигрывают даже артисты массовых сцен. Напряжение же не провисает ни в одном из эпизодов — только и успевай открыть рот, улыбнуться или охнуть.
Эти замечания так и остались бы кокетством, попыткой даже, может быть, заискивать перед поклонниками Спилберга, если бы после просмотра не было ощущения настоящей магии кино, классики, которую и по сей день, представьте себе, снимают в лучезарном Нью-Йорке и еще нескольких городах Америки. Те же чувства возникали и после «Первому игроку приготовиться». И они дорогого стоят. Особенно, когда неделю назад той же магии не случилось в роскошных имениях семьи Гуччи. Хуком справа Стивен Спилберг одолевает Ридли Скотта.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.