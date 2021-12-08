«Хуком справа Стивен Спилберг одолевает Ридли Скотта»: Почему нужно скорее бежать на «Вестсайдскую историю»?

Этот год прославился грандиозными возвращениями. В основном конкурсе Каннского кинофестиваля были и Леос Каракс со своей «Аннетт» (прошлая его лента выходила 9 лет назад), и представивший «Искушение» («Benedetta» в оригинале) Пол Верховен (режиссер «Робокопа» и «Шоугерлз» не был заметен около пять лет), и француз Жак Одиар, с премьеры «Братьев Систерс» которого прошло три года. Американский классик-радикалист Ридли Скотт успел выпустить аж два фильма: мощное переосмысление рыцарского кино «Последняя дуэль» и фриковатый байопик «Дом Gucci». А режиссерка Джейн Кэмпион, которая больше, чем на десять лет, уходила в телевидение, сняла вышедший на Netflix мрачный вестерн «Власть пса». За него ей прочат режиссерский «Оскар», а исполнителю главной роли Бенедикту Камбербэтчу — актерский. Не отстает ото всех и другой голливудский мастер — режиссер «Близких контактов третьей степени», «Индианы Джонса» и «Первому игроку приготовиться» Стивен Спилберг.

«Вестсайдская история» начала свой путь еще в 1957-м, когда драматург Артур Лорентс, поэт Стивен Сондхайм и композитор Леонард Бернстайн решили адаптировать шекспировских «Ромео и Джульетту» под бродвейские реалии. Враждующие итальянские семейства превратились в польских и пуэрториканских иммигрантов (две нью-йоркские банды), а возлюбленные — в брата и сестру главарей этих группировок. Фильм вышел спустя четыре года. И это был, простите за вульгарное слово, фурор: три «Золотых глобуса», целых одиннадцать премий «Оскар» и статус культового кинополотна. Правда, сегодня эта махровая классика смотрится с трудом: затянутые сцены, растиражированная картинка и нарочито голливудская актерская игра. Эти три момента и изменились в «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга. Остальное же, на удивление, осталось совершенно нетронутым.