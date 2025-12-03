От романа Алексея Иванова до биографии Майи Плисецкой: 19 новинок книжной ярмарки non/fiction, на которые стоит обратить внимание

C 4 по 7 декабря в Москве пройдет зимняя ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction. Собака.ru собрала актуальные новинки, которые издательства (уже традиционно!) выпускают как раз к старту маркета.
ГЛАВНОЕ
Алексей Иванов «Невьянская башня» (16+)
Главный летописец и знаток истории Урала вновь обращается к излюбленной теме. Родные для писателя места окажутся не фоном событий, а действующим лицом книги — речь в ней идет о локальной достопримечательности: Невьянской башне. Сооружение, вокруг которого множество тайн, появилось благодаря чугуноплавильному заводу.
Фантастический сюжет строится вокруг судьбы промышленника Акинфия Демидова — в обстановке мрачной готики тот борется с демоном, сжигающим рабочих. На самом деле тот, конечно, метафора перехода от аграрного уклада к индустриальному на рубеже XVIII и XIX веков.
«Альпина.Проза»
Персиваль Эверетт «Джеймс» (16+)
Новый роман Персиваля Эверетта (его «Стирании» основан фильм «Американское чтиво», получивший «Оскар» за лучший адаптированный сценарий в 2024-м!) попал в шорт-лист Букеровской премии и вошел в прошлом году в топ лучших книг по версии The New York Times Book Review, Esquire, W Magazine, Bustle и LitHub. К слову, права на экранизацию уже куплены — продюсером проекта выступит Стивен Спилберг.
«Джеймс» — переосмысление «Приключений Гекльберри Финна». Одно из самых захватывающих путешествий в истории мировой литературы рассказано с точки зрения спутника Гекльберри Финна, раба по имени Джима.
Corpus, перевод: Юлия Полещук
Харпер Ли «Желанная страна» (16+)
Впервые на русском! Сборник из восьми ранних, до этого никогда не публиковавшихся рассказов и эссе о Нью-Йорке создательницы «Убить пересмешника» (ода гуманизму стала важной вехой в борьбе за права темнокожих в США и принесла писательнице Пулитцеровскую премию!). Некоторые детали произведений, кстати, позже перекочевали в главный бестселлер в карьере Харпер Ли.
«АСТ: Neoclassic», перевод: Сергей Рюмин
Азарий Плисецкий «Век Майи» (16+)
К 100-летию со дня рождения легендарной примы ее брат (тоже артист балета и хореограф) на основе семейного архива из фотографий, писем, открыток, газет и театральных программ создал грандиозную книгу-трибьют. Внутри: личные истории из жизни Майи Плисецкой и размышления Азария о природе ее таланта.
«СЛОВО / SLOVO»
Сьюзен Сонтаг «Отчет. Рассказы» (18+)
От аллегории до притчи — в этом сборнике прозы (впервые переведенном на русский!) сосредоточен максимально широкий срез творчества эссеистки-интеллектаулки Сьюзен Сонтаг. В рассказах она много размышляет о личном: смерти отца, самоубийстве друга и даже собственном диагнозе — онкологии.
Ad Marginem, перевод: Вера Соломахина и Светлана Силакова
ЧТО ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ
Сергей Беляков «Два брата. Валентин Катаев и Евгений Петров в море советской литературы» (16+)
Финалист «Нацбеста» и «Ясной поляны», автор книг «Гумилев сын Гумилева» и «Парижские мальчики в сталинской Москве» (о сыне Марины Цветаевой Георгии Эфроне) на этот раз препарирует биографию братьев-писателей — Валентина Катаева и Евгения Петрова. В центре внимания — их дружба с Булгаковым, Ильфом и Олешей, поездка в Америку (по заданию Сталина!), таинственная гибель и другие детали быта советских литераторов, пересказанные на основе документов, которые раньше были недоступны.
«Издательство Елены Шубиной»
Евгения Чернышова «Собака Вера» (16+)
Современный Петербург, в который врываются реалии ОБЭРИУ: студенты-филологи создают реконструкцию поэтического вечера «Три левых часа», профессор читает лекции о Хармсе и Заболоцком, а на улицах начинают замечать загадочную черную собаку Веру (возможного предвестника катастрофы?) — прямиком из «Елки у Ивановых» Введенского.
«Азбука»
Юрий Доманский «В мире Егора Летова: тексты и контексты» (16+)
Продолжение серии книг «Формульная поэтика Егора Летова» и «Поэтика Егора Летова: беседы с исследователями», в котором филолог и специалист по рок-поэзии осмысляет художественный мир фронтмена «Гражданской обороны» в контексте близких ему по духу примеров литературы (например, Елизарова), театра и искусства.
«Выргород»
Лидия Слонимская «Блокада» (18+)
В основе книги литературоведа Лидии Слонимской — ее личная переписка и дневники с рассказами о семьей и близких, военном быте (на момент начала блокады ей было 40 лет!) и бесконечной любви к родному Петербургу. «Блокада ждет своего певца — масштабов Достоевского и Блока. Я только описала нашу общую долю бедствий и те картины и встречи, которые попались на моем пути», — говорит она.
«Издательство Ивана Лимбаха»
Илья Подковенко «Вост-Сибирград» (18+)
Историк, финалист премии «Лицей» Илья Подковенко представляет дебютный сборник колоритной сибирской прозы. В этом триллере реалистичная социальная драма смешивается с локальным магическим реализмом, а главными темами становится поиск идентичности и правильного ответа в ситуации морального выбора.
«Альпина.Проза»
Мишель Кляйн «Сюрреально, или Удивительная жизнь Гала Дали» (18+)
Журналистка Мишель Кляйн позиционирует Гала (урожденную Елену Гомберг-Дьяконову) не как музу, а полноценного соавтора и продюсера Сальвадора Дали. На основе недоступных ранее документов, писем и свидетельств она рассказывает, как Гала популяризовала сюрреализм. Бонус: подробный пиар-гид, как можно было стать звездой в арт-среде в ХХ веке.
«Альпина PRO», перевод: Татьяна Камышникова
Анна Лужбина «Крууга» (16+)
Дебютный роман финалистки премии «Лицея» — почти иммерсивное погружение в быт глухой карельской деревни (там все еще живут плакальщицы и сказительницы, а с людьми сосуществуют мистические птицы!), а еще своеобразная притча о столкновении миров «тех, кто остался» и «тех, кто уехал» в широком смысле.
«Издательство Елены Шубиной»
Ян-Питер Барбиан «Литературная политика Третьего рейха. Книги и люди при диктатуре» (18+)
Как контроль, преследование и самоцензура участников книжного рынка превратила его в один из главных источников политической пропаганды нацистской партии? Историк немецкой культуры Ян-Питер Барбиан подробно рассказывает, к чему приводят попытки ограничить свободу слова.
Individuum, перевод: Сергей Ташкенов
Чухе Ким «Город ночных птиц» (18+)
Лауреатка премии «Ясная поляна» (за книгу «Звери малой земли» о борьбе сироты Чонхо за независимость Южной Кореи) представляет размышление о жестоком закулисье русского балета. Главная героиня романа — экс-прима Мариинского театра Наталья Леонова (вымышленный персонаж!) — возвращается в Петербург спустя два года после произошедшего с ней несчастного случая.
Inspiria, перевод: Кирилл Батыгин
Мария Ныркова «Яблоки и змеи» (18+)
Если в ярком автофикшен-дебюте «Залив терпения» Ныркова рассказывала о тяжелой судьбе своих предков на Сахалине, в сборнике «Яблоки и змеи» осмысляет роль и идентичность женщин на разных этапах их жизни: от взросления и сепарации от родителей до материнства.
«Издательство Елены Шубиной»
Ной Каплан «The Last Book. Дневник последнего человека на Земле» (16+)
Ной Каплан — литературная мистификация, очевидная отсылка к библейскому персонажу и главный герой и автор книги-артефакта о последнем землянине. После глобальной катастрофы Ной остается на космическом корабле в одиночестве и документирует главные достижения цивилизации: от религии до анатомии, от соцсетей до романов-антиутопий.
«МИФ», перевод: Василий Горохов
Мигель Бонфуа «Сон ягура» (18+)
Французский писатель следует традициям Маркеса (магический реализм + латиноамериканские мотивы) и создает семейный роман от лица писателя Кристобаля. Тот якобы изучает историю своего рода, начиная с момента, когда нищая женщина из Венесуэлы находит покинутого младенца около церкви.
NoAge, перевод: Нина Хотинская
Анджей Иконников-Галицкий, «Декабристы: История, судьба, биография» (16+)
К 200-летию со дня восстания приурочено исследование воспоминаний 120 декабристов. Автор книг по русской истории Анджей Иконников-Галицкий подробно разбирается, кем были мятежники, как оказались вовлечены в бунт и что случилось с ними после.
«Азбука»
Кирилл Чунихин «Американское искусство, Советский Союз и каноны холодной войны» (16+)
Искусство — «оружие» холодной войны или пространство для диалога? Исследователь арта Кирилл Чухнин отвечает на этот вопрос, изучая культурные контексты США и СССР и взаимозависимость художественных процессов сверхдержав с личной мотивацией политиков.
«НЛО»
