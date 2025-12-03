От романа Алексея Иванова до биографии Майи Плисецкой: 19 новинок книжной ярмарки non/fiction, на которые стоит обратить внимание

Алексей Иванов «Невьянская башня» (16+)

Главный летописец и знаток истории Урала вновь обращается к излюбленной теме. Родные для писателя места окажутся не фоном событий, а действующим лицом книги — речь в ней идет о локальной достопримечательности: Невьянской башне. Сооружение, вокруг которого множество тайн, появилось благодаря чугуноплавильному заводу.

Фантастический сюжет строится вокруг судьбы промышленника Акинфия Демидова — в обстановке мрачной готики тот борется с демоном, сжигающим рабочих. На самом деле тот, конечно, метафора перехода от аграрного уклада к индустриальному на рубеже XVIII и XIX веков.

«Альпина.Проза»