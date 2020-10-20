Как Егор Летов «испортил» альбом Янки Дягилевой? Отрывок из первой полной биографии музыканта (с редкими фото!)

Сделай сам

Самодеятельная, самопровозглашенная, рукотворная домашняя студия «ГрОб-Records» – это и есть Егор Летов. Да и группа «Гражданская Оборона», по большому счету, это тоже Егор. Хочешь сделать хорошо – сделай сам, пусть не всегда получается то, что задумывалось. Один в поле воин, подтянутся и другие. Именно в омской квартире на первом этаже хрущевки на улице Осминина Егор записывал первые альбомы «Г.О.» Потом – Вадима Кузьмина – два альбома проекта «Спинки Мента» и третий уже под названием «Чёрный Лукич», тоже очень быстро разошедшиеся по стране. Оттуда же вышли студийные опыты Олега «Манагера» Судакова – альбомы «Паралич» группы «Анархия» и «Армия Власова», а вслед за ними записи его совместного с Егором и Кузьмой проекта «Цыганята и Я с Ильича» «Гаубицы Лейтенанта Гурубы» и «Арджуна-Драйв», альбом группы Евгения «Джона Дабла» Деева «П.О.Г.О.» «Пограничный Отряд Гражданской Обороны», альбомы Кузи Уо «Военная Музычка», «Трам-та-ра-ра-рам» и «Движение Вселенское Сие».

И тогда же параллельно с «Гражданской обороной», начал стремительно развиваться проект «Коммунизм».

Егор Летов и Константин Рябинов: «В самом начале 1988 г. после непрерывных поисков и работ в «ГрОб-студии» (альбомы «Г.О.», «Спинок Мента», «Черного Лукича», «Погран.» «Отряда Гр. Обороны», «Великих Октябрей», «Анархии») мы пришли к емкому и слоистому выводу, что невозможно выразить абсурдность, кошмарность и игривость (неизменно сопровождающую первые два компонента) окружающей нас действительности ни одному художнику (даже такому, как, допустим, Достоевский) адекватней, баще и пуще, чем САМА реальность – ее объекты и проявления (произведения народной и официальной культур, конкретная музыка и т. п.). В результате подобных выкладок возникла группа «Коммунизм», в которую изначально вошли:

Егор Летов («ГО») – вокал, гитары, басс, ударные, эффекты;

Кузя Уо («ГО») – вокал, гитары, басс, эффекты;

Олег «Манагер» Судаков (гр. «Анархия», ныне – «Армия Власова») – вокал.

Сказать, что «Коммунизм» возник под влиянием последних экспериментов Сергея Жарикова значит погрешить против истины, ибо, хотя Жариков и был, по-видимому, первым деятелем, начавшим использовать конкретные поэзию и музыку в нашей стране в области рока (за исключением «Мухоморов») – однако он является в подобной области далеко не новатором в мировом масштабе. Есть смысл говорить о параллельной разработке общего изначального материала. Формально «Коммунизм» имеет общие точки с ранними и наиболее поздними (минуя средний период) продуктами творчества «ДК», однако в области содержания имеет явные и принципиальные расхождения, что наглядно следует из вышесказанного, а также – из самой продукции «Коммунизма». Имеющий уши слышать – да слышит. Коммунизм-арт объемлет и синтезирует ВСЕ слои мировой культуры – это литература, изобразительное искусство, театр (хэппенинги, performance’ы, акции), музыка (от конкретной музыки – через панк, industry, эстраду, ноль-музыку, симфоническую – до народной)».

В рамках проекта «Коммунизм» было записано полтора десятка альбомов, один другого краше и парадоксальнее, да и манифест проекта авторства Кузи Уо и Егора Летова, опубликованный в первом номере журнала «КонтрКульт Ур’а», отрывок из которого и приведён выше, тоже вполне можно считать частью этого концептуального деяния. Кузьма и Егор, составляли ядро «Коммунизма», как и в случае с «Обороной», периодически привлекая кого-то к сотрудничеству. И опять же, за короткий период в два с небольшим года эта история разрослась от парадоксальных звуковых коллажей и диковатых концептуальных игрищ до «Хроники Пикирующего Бомбардировщика», последнего и самого пронзительного «номерного» альбома «Коммунизма».