Другой Дали в Эрмитаже: как арт-поп звезда иллюстрировал стихи Мао Цзэдуна, Библию и труды Фрейда

С Дали сложился довольно странный консенсус: вряд ли какой-либо искусствовед назовет его любимым автором, а в глазах неискушенной публики он воплощает само понятие успешного художника XX века — на том же уровне находится разве что Энди Уорхол. Вспомним хотя бы очереди на предкарантинный блокбастер «Сальвадор Дали. Магическое искусство» в Москве от фонда «Связь времен» Виктора Вексельберга и Музея Фаберже (в Петербурге художника показывали 3 года назад). Набор «почеркушечек» каталонца сам по себе может сделать кассу выставке при удачной манипуляции именем-брендом, этот же бренд мешает по-настоящему смотреть работы художника — он словно пропадает в этом лимбе мейнстрима и своей провокационности. И подчеркнутые хейтеры, и априорные поклонники арт-поп-звезды одинаково уверены — уж про Дали они знают все.

Выставка в Эрмитаже — идеальный мэтч для всех: Дали предстает в принципиально ином качестве. Раздутое эго художника, определяющее его стиль и творческий подход, уходит на второй план, и Дали демонстрирует, что он, вообще-то, может быть командным игроком. То есть действовать есть в заданных рамками жанра livre d’artiste обстоятельствами.