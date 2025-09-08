Что читать в сентябре: 12 отличных книг (новый Пелевин!)

Ежегодный роман Виктора Олеговича из серии Transhumanism inc. (да, снова!), камбэк автора «Ночного дозора», антиутопичная версия «Евгения Онегина» стрит-ариста Синий Карандаш, сборник лауреатов премии «Лицей», биография Евгения Азефа авторства лауреата «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», литературоведа Валерия Шубинского, а также исследование роли женщин в истории искусств. Собака.ru рассказывает о новинках литературы, на которые стоит обратить внимание.
ГЛАВНОЕ
Виктор Пелевин «A sinistra» (18+)
Ежегодный (и уже традиционный) камбэк легенды постмодернизма и самого загадочного русскоязычного писателя. Пелевин выпускает пятую книгу из серии Transhumanism inc. (запущенной еще в 2021 году), которая, впрочем, никак не связана с предыдущими. Главный герой — детектив Маркус Зоргенфрей — отправляется в алхимическую симуляцию, чтобы выяснить, куда пропадают клиенты путевок в опасные магические трипы. Спойлер: в процессе поисков он становится итальянским чернокнижником XVI века, обретает волшебные силы и даже борется с могущественными венецианскими колдунами!
«Эксмо»
Сергей Лукьяненко «Седьмой» (16+)
Один из главных акторов российского фэнтези (автор «Ночного дозора» и «Черновика»), представляет новинку из цикла «Небесное воинство». Детали пока держат в секрете, но Лукьяненко интригует аннотацией: «Эта книга о космических кораблях и ангелах, о Земле и космосе, о жизни и смерти, о любви и предательстве, о детских вопросах и взрослых ответах. В общем — обо всем том, о чем только и стоит писать».
Neoclassic
Александр Пушкин, Синий Карандаш «Евгений Онегин. Блэкаут» (18+)
Двухсотлетие первой публикации «Евгения Онегина» автор рисунков в технике текстового стрит-арта Синий Карандаш отмечает собственной версией сюжета о «молодом повесе». Большая часть классики оказывается закрашена черным цветом (визуальная игра в современную антиутопию!), а оставшиеся фрагменты непроизвольно рождают новый роман в стихах.
Individuum
Валерий Шубинский «Азеф. Антигерой русской революции» (18+)
Литературовед и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» на этот раз отходит от своего главного специалитета — обэриутов — и рассказывает противоречивую историю Евгения Азефа. Легенда, провокатор и циник одновременно был агентом полиции и главой боевой организации эсеров, которая устраивала покушения на членов семьи Николая II.
Individuum
Обложка российского издания пока не утверждена
Ной Чарни «Стертые с холста. О женщинах, изменивших мир искусства» (18+)
Не только Фрида Кало и Марина Абрамович! История искусства вовсе не была написана мужчинами — утверждает профессор Ной Чарни. И рассказывает о роли и влиянии знаменитых галеристок, художниц, коллекционеров и меценатов (от Средневековья до современности!).
Individuum
ЧТО ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ
Обложка российского издания пока не утверждена
Элис Макдермотт «Искупление» (18+)
В июне мы читали роман Кристин Ханны о Вьетнамской войне через призму судеб женщин. Книга Макдермотт посвящена идентичной теме и признана лучшим релизом 2023 года по версии Time, Esquire, Los Angeles Times и Vogue. В центре сюжета — подруги Триша и Шарлин. Линии повествования тоже две — одна разворачивается непосредственно во времена Вьетнама, другая — спустя шестьдесят лет, когда дочь Шарлин встречается с Тришей и размышляет о женском лице войны.
«Фантом Пресс», перевод: Светлана Арестова
Дмитрий Травин «Пути России от Ельцина до Батыя» (16+)
Кандидат экономических наук и сотрудник Европейского университета ретроспективно рассматривает историю России и задается детерминистским вопросом: что сформировало современную страну и общество, а что — нет? Отдельный бонус — забавные заголовки в духе «О том, как Владимир Ильич подкузьмил Иосифа Виссарионовича».
«НЛО»
«Лицей 2025. Девятый выпуск» (18+)
Сборник текстов победителей ежегодной премии для молодых литераторов «Лицей» — прозаиков Светланы Павловой, Анны Баснер, Анны Бабиной и поэтов Сергея Калашникова, Юлии Крыловой и Марии Затонской.
«Редакция Елены Шубиной»
Рут Уэйр «Нулевой день» (16+)
Мастер психологических триллеров и автор культового романа «Девушки из каюты № 10» (в октябре ждем экранизацию на Netflix с Кирой Найтли!) выпускает новый криминальный детектив. Специалист по взлому систем безопасности Джеки обнаруживает мужа убитым. Теперь приходится бежать: и от полиции (все улики указывают на нее!), и от настоящего киллера.
Neoclassic, перевод: Екатерина Шурупова
Лев Гинзбург «Разбилось лишь сердце мое...» (16+)
Иммерсивно погружаемся в литературу и реалии ХХ века глазами Гинзбурга! Воспоминания классика художественного перевода (в его версии мы знаем Гете, Шиллера и Гейне!) впервые опубликованы в оригинале — без сокращений.
«Редакция Елены Шубиной»
Нанаэ Аояма «Брошенцы» (18+)
Причудливая история не без мотивов японской философии гармонии, простоты и осознанности: сотрудница химчистки Юко решает забрать домой давно забытые заказы и самостоятельно вернуть их рассеянным владельцам. Поиск потеряшек становится ее «путем героя», который приводит в непривычные места и знакомит с неожиданными людьми.
NoAge, перевод: Елена Байбикова
Майкл Вуд «Поднебесная: 4000 лет китайской цивилизации» (18+)
Историк живо (и даже драматично!) анализирует комплекс ситуаций, взглядов и загадок, сформировавших современный Китай. Внутри — не только сухие научные факты и результаты раскопок, но и личные дневники, свидетельства современников и народные легенды.
«Альпина нон-фикшн», перевод: Максим Коробов
Комментарии (0)