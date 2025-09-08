Что читать в сентябре: 12 отличных книг (новый Пелевин!)

Сергей Лукьяненко «Седьмой» (16+)

Один из главных акторов российского фэнтези (автор «Ночного дозора» и «Черновика»), представляет новинку из цикла «Небесное воинство». Детали пока держат в секрете, но Лукьяненко интригует аннотацией: «Эта книга о космических кораблях и ангелах, о Земле и космосе, о жизни и смерти, о любви и предательстве, о детских вопросах и взрослых ответах. В общем — обо всем том, о чем только и стоит писать».

Neoclassic