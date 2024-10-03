«Какой-то трансмодерн»: каким получился роман «Круть» — новая книга Пелевина, в которой он (кажется) окончательно стал сатириком

Один роман в год — вот уже больше десяти лет Виктор Пелевин живет в таком графике. В мире бушуют кризисы, распространяются смертельно опасные вирусы, растет напряженность между странами, но все это никак не способно поколебать установленную еще в начале 2010-х традицию. Разве что точная дата старта продаж немного «гуляет» по календарю, да и то не очень сильно (между концом августа и началом октября).

Уже четыре года подряд Пелевин предлагает своим поклонникам погрузиться в фантастический мир будущего, где действует глобальная корпорация Transhumanism Inc., предоставляющая своим клиентам почти вечную жизнь. Правда, с некоторыми оговорками. Во-первых, стоимость услуги делает ее доступной очень немногим. Во-вторых, большую часть этой почти вечной жизни пользователь проводит в виде извлеченного из тела и посаженного в банку мозга, подключенного к цифровой визуализации (да, как в «Футураме»).

При этом клиенты Transhumanism Inc. (их называют «баночниками») могут, как и прежде, влиять на физический мир: оставаться президентами, авторитарными вождями, служителями разнообразных культов, писателями, сотрудниками спецслужб, учеными — выбор почти не ограничен.