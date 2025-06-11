Что читать в июне: 14 отличных новых книг

Кристин Ханна «Женщины» (18+)

Главный американский бестселлер 2024 года автора «Улицы Светлячков» предлагает новый взгляд на войну во Вьетнаме — через призму судеб жен, сестер, матерей и подруг, участвовавших в боях мужчин. Это женщины, которые также подвергали себя опасности и рисковали жизнью, но остались в тени.

В центре сюжета — история Фрэнсис, которая вступает в корпус армейских медсестер, чтобы быть ближе к брату. Ей предстоит пройти через ужас, хаос и разрушения, которые несет война.

«Фантом Пресс», перевод: Мария Терина