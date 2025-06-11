Что читать в июне: 14 отличных новых книг

Мемуары суперзвезды московского концептуализма, художника Эрика Булатова, путеводитель по истории и архитектуре Петербурга от Льва Лурье и Марии Элькиной, нон-фикшен Набокова о Гоголе (впервые полный текст на русском!) и сразу два сборника рассказов современных авторов (Секисов, Некрасова, Манойло, Поляринов!). Собака.ru рассказывает о новинках литературы, на которые стоит обратить внимание.
ГЛАВНОЕ
Владимир Набоков «Николай Гоголь» (12+)
Впервые на русском выходит полный текст нон-фикшена Владимира Набокова о Николае Гоголе и его литературном методе. Это одновременно и скрупулезный рассказ одного писателя о другом, и размышление об истинном и ложном в искусстве. (Да, отсюда знаменитое рассуждение, что же такое пошлость и почему это слово не перевести на другие языки.) Бонус: письма и рецензии — как книга была воспринята русскими эмигрантами в Америке в то время.
Corpus, перевод: Елена Голышева
Эрик Булатов «Эрик Булатов рассказывает. Мемуары художника» (16+)
Воспоминания суперзвезды московского концептуализма и одного из основателей соц-арта составлены из расшифровок аудиозаписей бесед с ним. Здесь и рассказы о детстве, и о встречах с Фальком и Фонвизиным, и о дружбе с Лошак и Рубинштейном, и, конечно же, размышления о собственном творческом пути.
Кстати, как обложка книги использована иллюстрация самого Булатова.
«Бомбора»
Мария Элькина, Лев Лурье «Вся история Петербурга: от потопа и варягов до Лахта-центра и гастробаров» (18+)
Архитектурный критик Мария Элькина вместе со своим учителем, главным культуртрегером Петербурга Львом Лурье подготовили оду и пангерик, в котором, впрочем, не замалчиваются и урбанистические проблемы. Весь неповторимый путь города Петра, Ильича и Чайковского — в одной книге.
«Бомбора»
ЧТО ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ
Кристин Ханна «Женщины» (18+)
Главный американский бестселлер 2024 года автора «Улицы Светлячков» предлагает новый взгляд на войну во Вьетнаме — через призму судеб жен, сестер, матерей и подруг, участвовавших в боях мужчин. Это женщины, которые также подвергали себя опасности и рисковали жизнью, но остались в тени.
В центре сюжета — история Фрэнсис, которая вступает в корпус армейских медсестер, чтобы быть ближе к брату. Ей предстоит пройти через ужас, хаос и разрушения, которые несет война.
«Фантом Пресс», перевод: Мария Терина
Виктор Дашкевич «Див Тайной канцелярии» (16+)
Сохраняющий инкогнито один из самых успешных авторов детективов прямо сейчас расширяет вселенную своих персонажей. В новом романе речь идет о колдуне Тайной канцелярии Афанасии, который берет в ученики строптивого «дива» Владимира. Вместе им предстоит расследовать самые необычные дела. Как всегда, ожидаем более чем захватывающий сюжет (проверяли — знаем).
«Эксмо»
«Зона умолчания» (18+)
Сборник из 12 рассказов составлен книжным обозревателем Максимом Мамлыгой. Среди авторов — лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Антон Секисов, Алексей Поляринов, Евгения Некрасова, Екатерина Манойло, Даша Благова, Илья Мамаев-Найлз и другие.
NoAge х «БИЛЛИ»
Павел Крусанов «Совиная тропа» (18+)
Мастер метафизики и постмодернизма, а также финалист «Нацбеста» и «Большой книги» Павел Крусанов переносит читателя в Петербург 1990-х и рассказывает о дружбе двух студентов, которые создают ироничный «орден тайного милосердия». В общем-то, получается своеобразный путеводитель по галереям, подворотням, набережным и арт-кафе города, где в воздухе висит ощущение юности и прекрасного будущего.
«Редакция Елены Шубиной»
«Уклады» (18+)
И еще один сборник рассказов. На этот раз составителем выступила автор «Калечины-Малечины» Евгения Некрасова. А вдохновлялись писатели темой традиций в разных культурах. У Екатерины Манойло, например, это свадебный обряд, а у Ислама Ханипаева — выбор профессии. Всего участвовали 13 авторов: Антон Секисов, Ксения Буржская, Дмитрий Захаров, Даша Благова и другие.
«Альпина.Проза»
Евгения Захарчук «Три истории на моих поминках» (18+)
Исповедь о сложном разговоре с близкими. Главная героиня Женя едет из Франкфурта в Москву на двадцатую годовщину смерти матери. Парадоксально, но ее пугает не страшная дата, а то, что предстоит признаться бабушке и дедушке: это ее последний визит в Россию — она остается жить в Германии.
NoAge
Джулия Альварес «Время бабочек» (16+)
«Время бабочек» — международный бестселлер о том, как диктатура Рафаэля Трухильо разрушила привычную жизнь в Доминиканской республике (вы наверняка видели одноименную экранизацию с Сальмой Хайек!). Сюжет построен вокруг истории четырех сестер, которые боролись с режимом и превратились в национальный миф. Для самой Альварес история, кстати, глубоко личная — ее семья едва избежала расправы.
«Бель Летр», перевод: Анна Филосян
Паоло Бачигалупи «Навола» (18+)
Пожалуй, один из самых известных современных американских фантастов, автор антиутопий «Заводная» и «Водяной нож» Паоло Бачигалупи на этот раз рассуждает об избитой истине «Богатые тоже плачут». А именно: представитель олигархической семьи Давико ди Регулаи, который должен стать наследником несметного состояния, суметь защитить его и найти компромисс с собственной совестью.
«Азбука», перевод: Ксения Егорова
Алексей Поликовский «Слова в снегу: Книга о русских писателях» (18+)
Как следует из названия, в книге описаны биографии авторов XVII–XX веков. Всего 19 глав: от Гоголя и Тургенева до (внезапно!) Савина и Сержа. Для каждого героя журналист Поликовский конструирует портрет, созданный из воспоминаний, писем и произведений самих писателей.
«Альпина нон-фикшн»
Майкл Мардер «Растения философов. Интеллектуальный гербарий» (18+)
Специалист по феноменологии и профессор Майкл Мардер рассуждает о флоре в философия — почему в ней так много растительных метафор и аллегорий. В книге можно узнать о неожиданных подтекстах: будь то значение винограда у Гегеля или подсолнухов у Деррида.
Ad Marginem, перевод: Валентина Кулагина-Ярцева и Наталия Кротовская
Табита Стэнмор «Магия в Средневековье» (16+)
Заклинания для поисков любви, гадания на ножницах и охота на ведьм — в книге сконцентрировано все самое интригующее о жизни ведунов, колдунов, целителей и простых верующих в магию в средневековой Англии.
«МИФ», перевод: Анна Рахманько
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