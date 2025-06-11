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Что читать в июне: 14 отличных новых книг

Мемуары суперзвезды московского концептуализма, художника Эрика Булатова, путеводитель по истории и архитектуре Петербурга от Льва Лурье и Марии Элькиной, нон-фикшен Набокова о Гоголе (впервые полный текст на русском!) и сразу два сборника рассказов современных авторов (Секисов, Некрасова, Манойло, Поляринов!). Собака.ru рассказывает о новинках литературы, на которые стоит обратить внимание.

Главное
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ГЛАВНОЕ

Corpus

Владимир Набоков «Николай Гоголь» (12+)

Впервые на русском выходит полный текст нон-фикшена Владимира Набокова о Николае Гоголе и его литературном методе. Это одновременно и скрупулезный рассказ одного писателя о другом, и размышление об истинном и ложном в искусстве. (Да, отсюда знаменитое рассуждение, что же такое пошлость и почему это слово не перевести на другие языки.) Бонус: письма и рецензии — как книга была воспринята русскими эмигрантами в Америке в то время.

Corpus, перевод: Елена Голышева

«Бомбора»

Эрик Булатов «Эрик Булатов рассказывает. Мемуары художника» (16+)

Воспоминания суперзвезды московского концептуализма и одного из основателей соц-арта составлены из расшифровок аудиозаписей бесед с ним. Здесь и рассказы о детстве, и о встречах с Фальком и Фонвизиным, и о дружбе с Лошак и Рубинштейном, и, конечно же, размышления о собственном творческом пути.

Кстати, как обложка книги использована иллюстрация самого Булатова.

«Бомбора»

«Бомбора»

Мария Элькина, Лев Лурье «Вся история Петербурга: от потопа и варягов до Лахта-центра и гастробаров» (18+)

Архитектурный критик Мария Элькина вместе со своим учителем, главным культуртрегером Петербурга Львом Лурье подготовили оду и пангерик, в котором, впрочем, не замалчиваются и урбанистические проблемы. Весь неповторимый путь города Петра, Ильича и Чайковского —  в одной книге.

«Бомбора»

ЧТО ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ

«Фантом Пресс»

Кристин Ханна «Женщины» (18+)

Главный американский бестселлер 2024 года автора «Улицы Светлячков» предлагает новый взгляд на войну во Вьетнаме — через призму судеб жен, сестер, матерей и подруг, участвовавших в боях мужчин. Это женщины, которые также подвергали себя опасности и рисковали жизнью, но остались в тени.

В центре сюжета — история Фрэнсис, которая вступает в корпус армейских медсестер, чтобы быть ближе к брату. Ей предстоит пройти через ужас, хаос и разрушения, которые несет война.

«Фантом Пресс», перевод: Мария Терина

Эксмо

Виктор Дашкевич «Див Тайной канцелярии» (16+)

Сохраняющий инкогнито один из самых успешных авторов детективов прямо сейчас расширяет вселенную своих персонажей. В новом романе речь идет о колдуне Тайной канцелярии Афанасии, который берет в ученики строптивого «дива» Владимира. Вместе им предстоит расследовать самые необычные дела. Как всегда, ожидаем более чем захватывающий сюжет (проверяли — знаем).

«Эксмо»

NoAge

«Зона умолчания» (18+)

Сборник из 12 рассказов составлен книжным обозревателем Максимом Мамлыгой. Среди авторов — лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Антон Секисов, Алексей Поляринов, Евгения Некрасова, Екатерина Манойло, Даша Благова, Илья Мамаев-Найлз и другие. 

NoAge х «БИЛЛИ»

«Редакция Елены Шубиной»

Павел Крусанов «Совиная тропа» (18+)

Мастер метафизики и постмодернизма, а также финалист «Нацбеста» и «Большой книги» Павел Крусанов переносит читателя в Петербург 1990-х и рассказывает о дружбе двух студентов, которые создают ироничный «орден тайного милосердия». В общем-то, получается своеобразный путеводитель по галереям, подворотням, набережным и арт-кафе города, где в воздухе висит ощущение юности и прекрасного будущего.

«Редакция Елены Шубиной»

«Альпина.Проза»

«Уклады» (18+)

И еще один сборник рассказов. На этот раз составителем выступила автор «Калечины-Малечины» Евгения Некрасова. А вдохновлялись писатели темой традиций в разных культурах. У Екатерины Манойло, например, это свадебный обряд, а у Ислама Ханипаева — выбор профессии. Всего участвовали 13 авторов: Антон Секисов, Ксения Буржская, Дмитрий Захаров, Даша Благова и другие.

«Альпина.Проза»

NoAge

Евгения Захарчук «Три истории на моих поминках» (18+)

Исповедь о сложном разговоре с близкими. Главная героиня Женя едет из Франкфурта в Москву на двадцатую годовщину смерти матери. Парадоксально, но ее пугает не страшная дата, а то, что предстоит признаться бабушке и дедушке: это ее последний визит в Россию — она остается жить в Германии.

NoAge

«Бель Летр»

Джулия Альварес «Время бабочек» (16+)

«Время бабочек» — международный бестселлер о том, как диктатура Рафаэля Трухильо разрушила привычную жизнь в Доминиканской республике (вы наверняка видели одноименную экранизацию с Сальмой Хайек!). Сюжет построен вокруг истории четырех сестер, которые боролись с режимом и превратились в национальный миф. Для самой Альварес история, кстати, глубоко личная — ее семья едва избежала расправы.

«Бель Летр», перевод: Анна Филосян

«Азбука»

Паоло Бачигалупи «Навола» (18+)

Пожалуй, один из самых известных современных американских фантастов, автор антиутопий «Заводная» и «Водяной нож» Паоло Бачигалупи на этот раз рассуждает об избитой истине «Богатые тоже плачут». А именно: представитель олигархической семьи Давико ди Регулаи, который должен стать наследником несметного состояния, суметь защитить его и найти компромисс с собственной совестью.

«Азбука», перевод: Ксения Егорова

«Альпина нон-фикшн»

Алексей Поликовский «Слова в снегу: Книга о русских писателях» (18+)

Как следует из названия, в книге описаны биографии авторов XVII–XX веков. Всего 19 глав: от Гоголя и Тургенева до (внезапно!) Савина и Сержа. Для каждого героя журналист Поликовский конструирует портрет, созданный из воспоминаний, писем и произведений самих писателей.

«Альпина нон-фикшн»

Ad Marginem

Майкл Мардер «Растения философов. Интеллектуальный гербарий» (18+)

Специалист по феноменологии и профессор Майкл Мардер рассуждает о флоре в философия — почему в ней так много растительных метафор и аллегорий. В книге можно узнать о неожиданных подтекстах: будь то значение винограда у Гегеля или подсолнухов у Деррида.

Ad Marginem, перевод: Валентина Кулагина-Ярцева и Наталия Кротовская

МИФ

Табита Стэнмор «Магия в Средневековье» (16+)

Заклинания для поисков любви, гадания на ножницах и охота на ведьм — в книге сконцентрировано все самое интригующее о жизни ведунов, колдунов, целителей и простых верующих в магию в средневековой Англии.

«МИФ», перевод: Анна Рахманько

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