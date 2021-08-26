Новая этика, соцсети и мировой капитализм: О чем роман Виктора Пелевина «TRANSHUMANISM INC.»?

Уже по традиции в конце августа выходит новая книга Виктора Пелевина. Редактор «Собака.ru» Константин Крылов прочитал роман в рассказах «TRANSHUMANISM INC.» (его продажи стартуют 26 августа в 20:21) и объясняет, чем тот может удивить поклонников прошлогодней работы писателя — «Непобедимого солнца».
Поклонники уже давно привыкли, что Виктор Пелевин радует их новинкой ежегодно. При таком ритме от каждой следующей книги неизбежно ждут рефлексии на актуальную повестку — события, которые были в центре внимания в последнее время. Тем более, историй для осмысления хоть отбавляй: от пандемии коронавируса, которая стала новой нормой, до американских выборов, закончившихся штурмом Капитолия.
Однако, как и в вышедшем в прошлом году «Непобедимом солнце», автор от обсуждения последних новостей уклонился, лишь мимолетно задев их в своем тексте. Главными темами «TRANSHUMANISM INC.», растянувшейся аж на 600 с лишним страниц, стали неравенство, конфликт поколений, социальные сети, феминизм и новая этика. Все это щедро сдобрено привычными для Пелевина буддистскими отсылками, революционной эстетикой и постмодернистской игрой с литературной классикой.
По сути, роман представляет собой семь отдельных новелл (впрочем, для Пелевина подобное дробление текста уже давно не новость), объединенных общим фантастическим миром и, частично, персонажами. Лишь три части: «Гольденштерн все», «Бро кукуратор» и «Homo overclocked» жестко связаны между собой сюжетно и являются обязательными для понимания концовки.
Мир, в котором существуют герои «TRANSHUMANISM INC.», — отдаленное будущее. В нем богачи могут позволить себе не умирать, передавая свой мозг международной корпорации, которая будет поддерживать их жизнь «в банке», создавая для клиентов виртуальные измерения, где они могут чувствовать, думать, мечтать и продолжать контролировать судьбы этого мира. Здесь оказались и сердобол-большевики (лидеры Доброго Государства, возникшего на месте России), и арабские шейхи, и бандиты с банкирами, и просто удачливые люди, которым удалось вытянуть счастливый билет в жизни. Остальным же обитателям будущего уготована обычная смерть. Впрочем, есть в этом мире и совсем низшая каста — холопы. Их роль выполняют искусственно произведенные человеческие тела со специально неразвитым мозгом, способные справляться с примитивными делами по дому и хозяйству. А еще они постоянно носят маски, «зеленые от соплей» (привет, упоминание пандемии).
Главная героиня первой новеллы «Гольденштерн все» — юная Маня, только отпраздновавшая свое совершеннолетие. Ведение повествования от лица девушки тоже не новость для Пелевина (в прошлом романе «Непобедимое солнце» протагонистом уже была женщина). Но в новой книге 58-летний писатель становится на опасную для себя почву. Собирая в своей героине все «грехи» молодого поколения, он как будто пытается иронизировать над молодежью, но, кажется, эта повестка для него чужда, поэтому хватается он за распространенные штампы. Юноши и девушки сидят в соцсети «Контактоне», слушают «крэперов», мечтают стать стартаперами или стендаперами. А еще они изучают теории заговора в соответствующих «ветках» (хорошо не на форумах) в сети. И, конечно, делят людей на поколения «друмеров», «крумеров», «брумеров» и так далее.
Возможно, Пелевин чувствует зыбкость своего положения, или до него донеслось эхо критических статей, упрекающих автора в несовременности. Он явственно пытается показать, что вовсе не выпал из повестки, а его тексты по-прежнему актуальны. Оттого сочинения в «TRANSHUMANISM INC.» давно ушедшего «в банку» русского классика Шарабан-Мухлюева (реальность существования которого у обитателей будущего вызывает много споров) выглядят и манифестом самого Пелевина: «Нет и не бывает никаких «новых поколений», есть лишь непрерывно рушащийся в **** самоотсос бытия, обманутый фейерверком корпоративного гипноза...». (Это все не лишено и самоиронии, о чем свидетельствует хотя бы фамилия вымышленного писателя.)
Столь же зыбко положение автора, когда он пишет о феминизме, матриархате, новой этике, экологии. Так, ирония по поводу певицы Кончиты Вурст в 2021 году вызывает недоумение. А издевательство над выражением «“No” means no”» («”Нет”значит ”Нет”»), ставшего символом возможности женщины сказать «Нет» навязчивому ухажеру, выглядит откровенной провокацией. Возможно, это оттолкнет от «TRANSHUMANISM INC.» поклонниц «Непобедимого солнца», признанного критиками практически профеменистическим. Тем более, что и других поводов в тексте предостаточно — например, повторяющиеся из новеллы в новеллу шутки про женское доминирование, матриархат и позитивную дискриминацию.
Еще одна стержневая глава «Бро кукуратор» и финальная «Homo overclocked» являются неприкрытой сатирой на ностальгию по Советскому союзу, переплетенную в сегодняшней действительности с идеями державности и православного мессианства. Здесь Пелевин оказывается, как рыба в воде. Отдалившись от проблем молодежи, социальных сетей, новой этики он будто погружается вновь в излюбленные 2000-е, где ему все знакомо, а он сам не выглядит старомодно. Пелевин карикатурно воспроизводит эстетику партийной элиты времен застоя. Высокопоставленные лидеры Доброго государства предстают пародией одновременно на советскую верхушку и современных политиков. Они грозят всему миру оружием массового уничтожения, при этом их мозги давно живут «в баночном хранилище» — где-то на Загнивающем Западе.
И все же самыми интересным для поклонников писателя, наверное, станут как раз «необязательные» новеллы. Их повествование лишь краешком задевает основной сюжет романа, и для понимания общей сюжетной канвы они как будто не нужны. Но автор в них живо и с любовью играет с излюбленными мотивами: самурайской эстетикой («Поединок»), эротическими и наркотическими приключениями («Свидетель прекрасного») и аллюзиям на русскую классику («Митина любовь»). Вполне возможно, они глубже врежутся в память читателя, заставив ностальгировать о временах, когда из-под пера писателя выходили «Чапаев и Пустота» или «Generation П».
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