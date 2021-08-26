Новая этика, соцсети и мировой капитализм: О чем роман Виктора Пелевина «TRANSHUMANISM INC.»?

Поклонники уже давно привыкли, что Виктор Пелевин радует их новинкой ежегодно. При таком ритме от каждой следующей книги неизбежно ждут рефлексии на актуальную повестку — события, которые были в центре внимания в последнее время. Тем более, историй для осмысления хоть отбавляй: от пандемии коронавируса, которая стала новой нормой, до американских выборов, закончившихся штурмом Капитолия.

Однако, как и в вышедшем в прошлом году «Непобедимом солнце», автор от обсуждения последних новостей уклонился, лишь мимолетно задев их в своем тексте. Главными темами «TRANSHUMANISM INC.», растянувшейся аж на 600 с лишним страниц, стали неравенство, конфликт поколений, социальные сети, феминизм и новая этика. Все это щедро сдобрено привычными для Пелевина буддистскими отсылками, революционной эстетикой и постмодернистской игрой с литературной классикой.

По сути, роман представляет собой семь отдельных новелл (впрочем, для Пелевина подобное дробление текста уже давно не новость), объединенных общим фантастическим миром и, частично, персонажами. Лишь три части: «Гольденштерн все», «Бро кукуратор» и «Homo overclocked» жестко связаны между собой сюжетно и являются обязательными для понимания концовки.

Мир, в котором существуют герои «TRANSHUMANISM INC.», — отдаленное будущее. В нем богачи могут позволить себе не умирать, передавая свой мозг международной корпорации, которая будет поддерживать их жизнь «в банке», создавая для клиентов виртуальные измерения, где они могут чувствовать, думать, мечтать и продолжать контролировать судьбы этого мира. Здесь оказались и сердобол-большевики (лидеры Доброго Государства, возникшего на месте России), и арабские шейхи, и бандиты с банкирами, и просто удачливые люди, которым удалось вытянуть счастливый билет в жизни. Остальным же обитателям будущего уготована обычная смерть. Впрочем, есть в этом мире и совсем низшая каста — холопы. Их роль выполняют искусственно произведенные человеческие тела со специально неразвитым мозгом, способные справляться с примитивными делами по дому и хозяйству. А еще они постоянно носят маски, «зеленые от соплей» (привет, упоминание пандемии).