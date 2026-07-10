Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Балет
Балет

Поделиться:

Какие премьеры прима Диана Вишнёва показывает в честь двойного юбилея (50 лет и 30 на сцене!)

Путь примы Мариинского театра Дианы Вишнёвой — не классическая биография этуали, а энциклопедия танца последних трех десятилетий и художественный турбопроцесс мирового значения. И июльский номер Собака.ru стал Дианаzine — собрали жизнь Вишнёвой в искусстве в спецвыпуск: танцлетопись и культурный эпос. Мы уже рассказали о межгалактического масштаба карьере Дианы, работе с культовыми современными хореографами Наарином и Форсайтом, режиссером Рустамом Хамдамовым и фотографом Патриком Демаршелье, а еще как у нее появился свой фонд и фестиваль-институция Context с собственной труппой. 

В финале нашей саги о Диане Вишнёвой речь пойдет о двойном июльском юбилее: личном и творческом (50 лет и 30 лет на сцене!). И конечно, прима показывает новые проекты: эпичную постановку «Сияние» в Архангельском, творческий гала-вечер на сцене БДТ и выставку-спектакль в Новой Голландии.

На Диане: платье VIVA VOX
Фото и арт-дирекшн: Дамир Жукенов

На Диане: платье VIVA VOX

Для Собака.ru с Дианой поговорил Богдан Королёк — в прошлом артист балета, теперь помощник худрука «Урал Балета» Максима Петрова, сценарист (из последних работ — их с Петровым «Конёк-горбунок» в Большом театре), эссеист, лектор и ведущий академический концертов, выступающий по всей стране: от «ГЭС-2» до Дягилевского фестиваля. А великий дуэт фотографа-феномена Дамира Жукенова и суперзвезды стайлинга Оксаны Он срежиссировал с труппой Context ультрамодный контемпорари-техно-перформанс (готический латекс! коконы Viva Vox! сверкающие бриллианты Yana!).
На Диане: хупсы YANA, платье VIVA VOX
Фото и арт-дирекшн: Дамир Жукенов

На Диане: хупсы YANA, платье VIVA VOX

4 и 5 июля вы с хореографом Павлом Глуховым показали в музее-усадьбе Архангель­ское спектакль «Сияние». И это совсем не связано с фильмом Стэнли Кубрика: внезапно центральным пер­сонажем оказалась Зинаида Юсупова.

Прототип балета «Сияние» мы создали в 2024 году, ради него объединились две труппы — Context и петербургская компания под идео­логическим руководством Теодора Курентзиса musicAeterna Dance. Когда нам предложили выступить в усадьбе Архангельское на новом фестивале «А-Сияние», я сказала: а ведь у нас есть работа с таким же названием! Мы перепри­думали ее под уникальную площадку — амфите­атр под открытым небом. Начнем на закате, что очень красиво и символично. В центре поста­новки — образ Зинаиды Юсуповой, выдающейся красавицы имперского Петербурга, имевшей при дворе прозвище Сияние. Но это не биографи­ческий спектакль, всё в нем построено на мета­форах. Кое-где в мизансценах есть посвящение тому времени и самой княгине, но мы постепенно уходим в эмоцию, в чистую энергию — ту, которую окружающим дарила Юсупова. Важно передать именно чувство. Начнется вечер с ноктюрнов Шопена в исполнении пианиста Филиппа Ко­пачевского: княгиня Юсупова любила слушать и играть их. Затем вступит дирижер Филипп Чижев­ский. Он сделал микс из итальянской и француз­ской музыки, вдохновля­ясь маршрутом эмиграции Юсуповой, которая сначала переехала с семьей в Рим, а позже — в Париж. Важный символ спектакля — вода, как отражение двойствен­ности героев. Кульмина­цией станет композиция с участием артистов обеих трупп, поставленная на му­зыку из балета «Дафнис и Хлоя» Равеля. Постепенно все начнет превращаться в ритуальный танец — при­ношение природной стихии. И апогей — 16-минутное «Болеро» Равеля.

На Диане: колье и хупсы YANA, пальто VIVA VOX
Фото и арт-дирекшн: Дамир Жукенов

На Диане: колье и хупсы YANA, пальто VIVA VOX

Еще в июле вы отмечаете двойной юбилей: 50 лет и 30 лет на сцене. Для вас это повод подбить итоги или отправиться в новый путь?

Наверное, ни то ни другое. Для артиста юбилей — красивая и опасная ловушка. Тебя заставляют оглянуться, а во время танца оглядываться нельзя — упадешь. От тебя ждут подведения черты, а ты толь­ко разогрелся. Да и не хочется итогов. Жизненная энергия всегда остается, душа не стареет. Итог под­водит тот, кто согласился уйти в архив. Я не ухожу.

А вот сам архив пора куда-то пристроить, он уже невероятно разросся. Осенью в Петербурге на Но­вой Голландии мы планируем открывать выстав­ку — посвящение моему сценическому юбилею. Она задумана как спектакль, и в ней обязательно будет задействована большая часть моих архивов. Свой день рождения я по традиции проведу на сце­не: 13 июля в БДТ мы покажем программу «Диана. Без слов», которая объединит зарубежную и россий­скую хореографию — я вновь выступлю в спектакле «Стулья» Мориса Бежара вместе с Жилем Романом, а первым отделением мы с труппой Context готовим ретроспективу моих работ на сцене в новой хорео­графии Павла Глухова. Музыку для этого вечера пи­шет композитор и саунд-дизайнер Василий Пешков, а костюмы создает модельер Юлия Лебедева.

На Диане: платье VIVA VOX
Фото и арт-дирекшн: Дамир Жукенов

На Диане: платье VIVA VOX

Вы представляли день, когда проснетесь и скажете: «Я ухожу со сцены»?

Нельзя об этом не думать. Балет — это профессия, которая зависит от срока годности тела, и ты зна­ешь его с пугающей точностью. У меня получилось продержаться дольше — за счет нового репертуара, хореографов, моего фестиваля. И все равно после тридцати думаешь об этом каждый день, а после сорока — каждый час. Но к этой мысли привыкаешь. Ко всему привыкаешь, сейчас я уже не думаю об этом, скорее эти мысли роились до 45 лет. Но я с благо­дарностью смотрю на пройденное и вижу перед собой широкие возможности реализоваться. Меня спрашивают: «Тебя не выматывает так издеваться над собой?» Но результаты этого истязания дают чувствовать жизнь и себя. Я спокойно, хотя и с те­плой грустью, закрывала страницу с тем или дру­гим балетом классического репертуара. Думаю, так произойдет и с современным танцем, но не столь стремительно. Сказать «я ухожу» несложно. Просто пока я продолжаю и даю много возможностей дру­гим — своей команде, фестивалю, труппе. Конечно, я найду способ остаться в искусстве танца. Мне очень нравится передавать знания, я с удовольствием буду отдавать накопленное. Предполагать заранее нужно, но жизнь ведь такая непредсказуемая.

Команда ДИАНАZINE:

Фото и арт-дирекшн: Дамир Жукенов

Стиль: Оксана Он

Текст: Богдан Королёк

Креативный директор: Ксения Гощицкая

Главный редактор: Яна Милорадовская

Продюсер: Екатерина Кузнецова

Визаж: Ольга Глазунова

Волосы: Ульяна Чернова

Сет-дизайн: Тимофей Грициенко

Визаж и волосы труппы: Ксения Козьминых, Алина Избышева, София Диган

Ассистенты стилиста: Лилия Кабирова, Анастасия Неводина

Ассистенты продюсера: Арина Волнягина, Алена Чиркова

Ассистент сет-дизайнера: Максим Монин

Ретушь: Анастасия Суворова

Материал из номера:
Июль
Люди:
Диана Вишнева

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: