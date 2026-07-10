Какие премьеры прима Диана Вишнёва показывает в честь двойного юбилея (50 лет и 30 на сцене!)

4 и 5 июля вы с хореографом Павлом Глуховым показали в музее-усадьбе Архангель­ское спектакль «Сияние». И это совсем не связано с фильмом Стэнли Кубрика: внезапно центральным пер­сонажем оказалась Зинаида Юсупова.

Прототип балета «Сияние» мы создали в 2024 году, ради него объединились две труппы — Context и петербургская компания под идео­логическим руководством Теодора Курентзиса musicAeterna Dance. Когда нам предложили выступить в усадьбе Архангельское на новом фестивале «А-Сияние», я сказала: а ведь у нас есть работа с таким же названием! Мы перепри­думали ее под уникальную площадку — амфите­атр под открытым небом. Начнем на закате, что очень красиво и символично. В центре поста­новки — образ Зинаиды Юсуповой, выдающейся красавицы имперского Петербурга, имевшей при дворе прозвище Сияние. Но это не биографи­ческий спектакль, всё в нем построено на мета­форах. Кое-где в мизансценах есть посвящение тому времени и самой княгине, но мы постепенно уходим в эмоцию, в чистую энергию — ту, которую окружающим дарила Юсупова. Важно передать именно чувство. Начнется вечер с ноктюрнов Шопена в исполнении пианиста Филиппа Ко­пачевского: княгиня Юсупова любила слушать и играть их. Затем вступит дирижер Филипп Чижев­ский. Он сделал микс из итальянской и француз­ской музыки, вдохновля­ясь маршрутом эмиграции Юсуповой, которая сначала переехала с семьей в Рим, а позже — в Париж. Важный символ спектакля — вода, как отражение двойствен­ности героев. Кульмина­цией станет композиция с участием артистов обеих трупп, поставленная на му­зыку из балета «Дафнис и Хлоя» Равеля. Постепенно все начнет превращаться в ритуальный танец — при­ношение природной стихии. И апогей — 16-минутное «Болеро» Равеля.