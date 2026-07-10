Какие премьеры прима Диана Вишнёва показывает в честь двойного юбилея (50 лет и 30 на сцене!)

Путь примы Мариинского театра Дианы Вишнёвой — не классическая биография этуали, а энциклопедия танца последних трех десятилетий и художественный турбопроцесс мирового значения. И июльский номер Собака.ru стал Дианаzine — собрали жизнь Вишнёвой в искусстве в спецвыпуск: танцлетопись и культурный эпос. Мы уже рассказали о межгалактического масштаба карьере Дианы, работе с культовыми современными хореографами Наарином и Форсайтом, режиссером Рустамом Хамдамовым и фотографом Патриком Демаршелье, а еще как у нее появился свой фонд и фестиваль-институция Context с собственной труппой.
В финале нашей саги о Диане Вишнёвой речь пойдет о двойном июльском юбилее: личном и творческом (50 лет и 30 лет на сцене!). И конечно, прима показывает новые проекты: эпичную постановку «Сияние» в Архангельском, творческий гала-вечер на сцене БДТ и выставку-спектакль в Новой Голландии.
На Диане: платье VIVA VOX
На Диане: хупсы YANA, платье VIVA VOX
4 и 5 июля вы с хореографом Павлом Глуховым показали в музее-усадьбе Архангельское спектакль «Сияние». И это совсем не связано с фильмом Стэнли Кубрика: внезапно центральным персонажем оказалась Зинаида Юсупова.
Прототип балета «Сияние» мы создали в 2024 году, ради него объединились две труппы — Context и петербургская компания под идеологическим руководством Теодора Курентзиса musicAeterna Dance. Когда нам предложили выступить в усадьбе Архангельское на новом фестивале «А-Сияние», я сказала: а ведь у нас есть работа с таким же названием! Мы перепридумали ее под уникальную площадку — амфитеатр под открытым небом. Начнем на закате, что очень красиво и символично. В центре постановки — образ Зинаиды Юсуповой, выдающейся красавицы имперского Петербурга, имевшей при дворе прозвище Сияние. Но это не биографический спектакль, всё в нем построено на метафорах. Кое-где в мизансценах есть посвящение тому времени и самой княгине, но мы постепенно уходим в эмоцию, в чистую энергию — ту, которую окружающим дарила Юсупова. Важно передать именно чувство. Начнется вечер с ноктюрнов Шопена в исполнении пианиста Филиппа Копачевского: княгиня Юсупова любила слушать и играть их. Затем вступит дирижер Филипп Чижевский. Он сделал микс из итальянской и французской музыки, вдохновляясь маршрутом эмиграции Юсуповой, которая сначала переехала с семьей в Рим, а позже — в Париж. Важный символ спектакля — вода, как отражение двойственности героев. Кульминацией станет композиция с участием артистов обеих трупп, поставленная на музыку из балета «Дафнис и Хлоя» Равеля. Постепенно все начнет превращаться в ритуальный танец — приношение природной стихии. И апогей — 16-минутное «Болеро» Равеля.
На Диане: колье и хупсы YANA, пальто VIVA VOX
Еще в июле вы отмечаете двойной юбилей: 50 лет и 30 лет на сцене. Для вас это повод подбить итоги или отправиться в новый путь?
Наверное, ни то ни другое. Для артиста юбилей — красивая и опасная ловушка. Тебя заставляют оглянуться, а во время танца оглядываться нельзя — упадешь. От тебя ждут подведения черты, а ты только разогрелся. Да и не хочется итогов. Жизненная энергия всегда остается, душа не стареет. Итог подводит тот, кто согласился уйти в архив. Я не ухожу.
А вот сам архив пора куда-то пристроить, он уже невероятно разросся. Осенью в Петербурге на Новой Голландии мы планируем открывать выставку — посвящение моему сценическому юбилею. Она задумана как спектакль, и в ней обязательно будет задействована большая часть моих архивов. Свой день рождения я по традиции проведу на сцене: 13 июля в БДТ мы покажем программу «Диана. Без слов», которая объединит зарубежную и российскую хореографию — я вновь выступлю в спектакле «Стулья» Мориса Бежара вместе с Жилем Романом, а первым отделением мы с труппой Context готовим ретроспективу моих работ на сцене в новой хореографии Павла Глухова. Музыку для этого вечера пишет композитор и саунд-дизайнер Василий Пешков, а костюмы создает модельер Юлия Лебедева.
На Диане: платье VIVA VOX
Вы представляли день, когда проснетесь и скажете: «Я ухожу со сцены»?
Нельзя об этом не думать. Балет — это профессия, которая зависит от срока годности тела, и ты знаешь его с пугающей точностью. У меня получилось продержаться дольше — за счет нового репертуара, хореографов, моего фестиваля. И все равно после тридцати думаешь об этом каждый день, а после сорока — каждый час. Но к этой мысли привыкаешь. Ко всему привыкаешь, сейчас я уже не думаю об этом, скорее эти мысли роились до 45 лет. Но я с благодарностью смотрю на пройденное и вижу перед собой широкие возможности реализоваться. Меня спрашивают: «Тебя не выматывает так издеваться над собой?» Но результаты этого истязания дают чувствовать жизнь и себя. Я спокойно, хотя и с теплой грустью, закрывала страницу с тем или другим балетом классического репертуара. Думаю, так произойдет и с современным танцем, но не столь стремительно. Сказать «я ухожу» несложно. Просто пока я продолжаю и даю много возможностей другим — своей команде, фестивалю, труппе. Конечно, я найду способ остаться в искусстве танца. Мне очень нравится передавать знания, я с удовольствием буду отдавать накопленное. Предполагать заранее нужно, но жизнь ведь такая непредсказуемая.
Команда ДИАНАZINE:
Фото и арт-дирекшн: Дамир Жукенов
Стиль: Оксана Он
Текст: Богдан Королёк
Креативный директор: Ксения Гощицкая
Главный редактор: Яна Милорадовская
Продюсер: Екатерина Кузнецова
Визаж: Ольга Глазунова
Волосы: Ульяна Чернова
Сет-дизайн: Тимофей Грициенко
Визаж и волосы труппы: Ксения Козьминых, Алина Избышева, София Диган
Ассистенты стилиста: Лилия Кабирова, Анастасия Неводина
Ассистенты продюсера: Арина Волнягина, Алена Чиркова
Ассистент сет-дизайнера: Максим Монин
Ретушь: Анастасия Суворова
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