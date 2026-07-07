Как Диана Вишнёва стала музой всех культовых хореографов: от Монтеро до Наарина!

«Когда, если не сейчас» — это мог бы быть ваш девиз.

Действительно, когда? Концепция труппы WINN Dance — дать сцену выдающимся артистам со всего мира, которые перешли сорокалетний порог. Снова подарок судьбы, работа с мэтром. «Мост вздохов» — не сюжетный балет, скорее медитация в танце. Ноймайера вдохновил знаменитый мост в Венеции, сама Венеция, образ прощания с любимым горо­дом или человеком, острое желание вернуться в невозвратное прошлое. Джону сейчас 87 лет — видно, как он постоянно уходит в закоулки памяти и с кем-то прощается. Это его воспоминания. Траги­ческое, щемящее чувство присутствия тех, кого уже нет рядом. В музыке неожиданный микс: Тринадца­тый струнный квартет Шостаковича и песня Марлен Дитрих Falling in Love Again. Костюмы разрабатывает модный дом Boss. Лаконичный визуальный ряд, как всегда у Ноймайера. Для него самое главное в танце — непрерывность диалога с партнером, с музыкой, с собственными эмоциями. Ему всегда интересна психология, оттенки взаимоотношений. Язык и детали важнее глобальной концепции.

И это ведь далеко не первый ваш спектакль Ноймайера.

Да, мы встретились с Джоном еще в Мариинском, когда в 2001 году он ставил три балета — Now and Then, Spring and Fall, «Звуки пустых страниц». Я за­явила, что буду участвовать во всех трех, на что он сказал: «Диана, это даже по таймингу невоз­можно». «Я успею!» И успела, так рвалась в бой. Он говорил другим артистам: «У Дианы столько разных лампочек: зеленая, синяя — только успевай за их переключением. А у вас одна лампочка горит изо дня в день». Потом мы встретились на «Даме с камелиями» в Нью-Йорке и Михайловском театре. В Гамбургском балете я исполняла его «Иллюзии как “Лебединое озеро”». И продолжили работать в «Диа­логе», который я танцевала с Тьяго Бординым. Этот спектакль — непрерывный диалог мужчины и жен­щины, доводящий обоих до истощения. Без конкрет­ного сюжета, но вся гамма эмоций передана, как в кино. Джон и артистов отбирает как кинорежиссер: по типажу, а не амплуа — может взять юношу из кор­дебалета и поставить его на главную партию, потому что видит нужный эмоциональный типаж. Он за­разил меня желанием меняться. Научил с огром­ным вниманием относиться к жесту, взгляду, паузе. Доказал, что строгая академическая школа может быть живым, дышащим искусством. И еще преподал важный жизненный урок: творчество — это приклю­чение, где главное — не результат, а путь.

В 2015-м Джон создал свою «Татьяну». Это была его мечта — сделать балет по «Онегину». Кажется, он от­дал полжизни на доскональное изучение романа. Ноймайер перенес действие в ХХ век и специально для этого балета заказал музыку американскому композитору с русскими корнями Лере Ауэрбах. Она рассказывала, что в процессе создания партитуры держала в голове мой образ, а на фортепиано у нее стояла моя фотография. Я проживала этот спектакль в каждой мизансцене. Помню, что после него сложно было вернуться в реальность. Джон заложил переход между сном и явью, пластикой мы передавали погра­ничное, почти мистическое состояние. Мне кажется, этот балет, к сожалению, недооценен. После премье­ры в Московском академическом театре им. Ста­ниславского и Немировича-Данченко я ощутила некую предвзятость нашего зрителя к авангардным художественным замыслам и новой музыке.