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Диана Вишнёва и труппа Context — герои обложки июльского номера Собака.ru!

Прима Мариинского театра Диана Вишнёва — единственная балерина в мире с собственным фондом, фестивалем и труппой. Путь Вишнёвой — не классическая биография этуали, а энциклопедия танца последних трех десятилетий и художественный турбопроцесс мирового значения. Ее карьера — гран-жете межгалактического масштаба: от архаичных балетов-реконструкций до контемпорари-бэнгеров (Форсайт! Бежар! Наарин!), от Мариинского до нью-йоркского ABT, от фильмов Хамдамова до иконических кадров Демаршелье. Собрали жизнь Вишнёвой в искусстве (двойной юбилей: 50 лет и 30 лет на сцене!): вот танцлетопись, культурный эпос и спецвыпуск Собака.ru — ДИАНАZINE!

На Диане: колье и хупсы YANA
Фото: Дамир Жукенов

На Диане: колье и хупсы YANA

Для Собака.ru с Дианой поговорил Богдан Королёк — экс-танцовщик Театра оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории, критик, помощник  художественного руководителя Екатеринбургского балета, сценарист (его «Дивертисмент короля» с хореографией Максима Петрова идет в Мариинском театре), приглашенный спикер Дягилевского фестиваля в Перми. А великий дуэт фотографа-феномена Дамира Жукенова и суперзвезды стайлинга Оксаны Он срежиссировал с труппой Context ультрамодный контемпорари-техно-перформанс (готический латекс! коконы Viva Vox! сверкающие бриллианты Yana!).

Смотрите суперсъемку Дианы Вишнёвой и труппы Context, а также читайте ДИАНАZINE в июльском номере и (совсем скоро!) на сайте Собака.ru.

Команда ДИАНАZINE:

Фото и арт-дирекшн: Дамир Жукенов

Стиль: Оксана Он

Текст: Богдан Королёк

Креативный директор: Ксения Гощицкая

Главный редактор: Яна Милорадовская 

Продюсер: Екатерина Кузнецова

Визаж: Ольга Глазунова

Волосы: Ульяна Чернова

Сет-дизайн: Тимофей Грициенко

Визаж и волосы труппы: Ксения Козьминых, Алина Избышева, София Диган 

Ассистенты стилиста: Лилия Кабирова, Анастасия Неводина 

Ассистенты продюсера: Арина Волнягина, Алена Чиркова

Ассистент сет-дизайнера: Максим Монин 

Ретушь: Анастасия Суворова

Люди:
Диана Вишнева

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