Диана Вишнёва и труппа Context — герои обложки июльского номера Собака.ru!

Прима Мариинского театра Диана Вишнёва — единственная балерина в мире с собственным фондом, фестивалем и труппой. Путь Вишнёвой — не классическая биография этуали, а энциклопедия танца последних трех десятилетий и художественный турбопроцесс мирового значения. Ее карьера — гран-жете межгалактического масштаба: от архаичных балетов-реконструкций до контемпорари-бэнгеров (Форсайт! Бежар! Наарин!), от Мариинского до нью-йоркского ABT, от фильмов Хамдамова до иконических кадров Демаршелье. Собрали жизнь Вишнёвой в искусстве (двойной юбилей: 50 лет и 30 лет на сцене!): вот танцлетопись, культурный эпос и спецвыпуск Собака.ru — ДИАНАZINE!
На Диане: колье и хупсы YANA
Для Собака.ru с Дианой поговорил Богдан Королёк — экс-танцовщик Театра оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории, критик, помощник художественного руководителя Екатеринбургского балета, сценарист (его «Дивертисмент короля» с хореографией Максима Петрова идет в Мариинском театре), приглашенный спикер Дягилевского фестиваля в Перми. А великий дуэт фотографа-феномена Дамира Жукенова и суперзвезды стайлинга Оксаны Он срежиссировал с труппой Context ультрамодный контемпорари-техно-перформанс (готический латекс! коконы Viva Vox! сверкающие бриллианты Yana!).
Смотрите суперсъемку Дианы Вишнёвой и труппы Context, а также читайте ДИАНАZINE в июльском номере и (совсем скоро!) на сайте Собака.ru.
Команда ДИАНАZINE:
Фото и арт-дирекшн: Дамир Жукенов
Стиль: Оксана Он
Текст: Богдан Королёк
Креативный директор: Ксения Гощицкая
Главный редактор: Яна Милорадовская
Продюсер: Екатерина Кузнецова
Визаж: Ольга Глазунова
Волосы: Ульяна Чернова
Сет-дизайн: Тимофей Грициенко
Визаж и волосы труппы: Ксения Козьминых, Алина Избышева, София Диган
Ассистенты стилиста: Лилия Кабирова, Анастасия Неводина
Ассистенты продюсера: Арина Волнягина, Алена Чиркова
Ассистент сет-дизайнера: Максим Монин
Ретушь: Анастасия Суворова
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