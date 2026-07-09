Демаршелье, Хамдамов и Chanel с Dior: как прима Диана Вишнёва стала музой фотографов, режиссеров и дизайнеров

Теодор Курентзис ска­зал про вас: одно и то же движение могут сделать сотни бале­рин, но только у Дианы Вишнёвой оно получится подлинным.

Думаю, так же работает и с фотографией: подлинность кадра зависит от точности мастера. И гениальность Демаршелье именно в этом. Спустя год я пригласила Патрика на спектакль «Онегин» Джона Крэнко в Американ­ском театре балета, где была приглашенной балери­ной, это был мой восьмой сезон в Нью-Йорке. В этом спектакле я неизменно танцевала в дуэте с Марсело Гомесом. Демаршелье был совершенно покорён от­крывшимся для него миром балета. После спектакля, зайдя к нам за кулисы, он признался, что поражен тем, как пятитысячный зал сидел, замерев, не дыша и наблюдая за каждым движением, за каждым поворотом головы. Эта магия театра невероятно вдохновила Патрика, и он пригласил нас с Марсело к себе в студию. В графике каждого из нас мы нашли буквально полчаса, за которые сделали фотогра­фии, позже названные эталоном балетной съемки. Демаршелье подарил мне работы с обеих наших съемок. Спустя время я показала их Ольге Свибловой. Для меня стал неожиданным ее мгновенный отклик: нужно делать выставку! Своим профессиональным взглядом она сразу же все определила. Так появи­лась выставка «Диана Вишнёва в объективе Патрика Демаршелье», которую сначала показали в москов­ском «Мультимедиа Арт Музее», а после – в петер­бургской «Эрарте». Сами огромные принты остались у меня в архиве, и я посчитала верным передать их в дар моей школе, Академии Вагановой. А Демар­шелье в итоге прилетел в Россию, чтобы увидеть и по-настоящему понять русский балет: в Петербурге он снимал репетиции в Академии Вагановой и бале­рин Мариинского театра.

Вы ведь еще работали с Георгием Пинхасо­вым — редким фотографом, допущенным за ку­лисы Парижской оперы, чьи снимки сложились в книгу Carnet d’opera.

Пинхасов — совсем другая вселенная. Он не работа­ет по техническому заданию или мудборду, а ловит свет, атмосферу, ощущения, внутреннее состояние героя — совсем как режиссер. Он дважды приходил на мои спектакли, снимал из-за кулис. У него было одно условие: просто разрешить ему быть в театре с камерой. Думаю, в своей завороженности он вполне мог бы выйти за красиво упавшим лучом света прямо на сцену во время спектакля, не обратив ни на что внимания.