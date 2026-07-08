Как у примы Дианы Вишнёвой появился Context — прогрессивный фестиваль-институция с собственной труппой

Прима Мариинского театра Диана Вишнёва — единственная балерина в мире со своим фондом, фестивалем и труппой. И июльский номер Собака.ru в честь двойного юбилея Вишнёвой (50 лет и 30 из них на сцене!) стал Дианаzine — спецвыпуском и культурным эпосом о ее жизни в искусстве. В первых двух частях нашей танцлетописи речь шла о межгалактической карьере Вишнёвой и работе с без преувеличения культовыми современными хореографами (Форсайт! Наарин!).
В третьей главе Дианаzine рассказываем, как Диана Вишнёва основала прогрессивную фестиваль-институцию Context и уже 13 лет пишет историю современного танца в России: XIV сезон открылся в Москве и Петербурге триумфальной премьерой спектакля «Хора» Охада Наарина, который хореограф доверил исполнить труппе фестиваля.
На Диане: хупсы YANA
На Романе Осипове: костюм VIVA VOX
На Александре Носове: пальто VIVA VOX
На Алине Костыревой: рубашка VIVA VOX
На Диане: платье VIVA VOX
Когда вы поняли, что пришло время масштабироваться — и основали фестиваль современного танца Context?
Я погрузилась в мир контемпорари и в 2008–2014-м сделала с совершенно разными хореографами со всего мира три сольные программы — «Красота в движении», «Диалоги» и «Грани». Решающим был вопрос: а где наши хореографы? Где они учатся, как растут, что вообще показывают? Стало понятно, как тяжело молодым российским постановщикам пробиться к зрителю, выйти на большую сцену. Для меня это острая тема. Я дошла до той профессиональной и человеческой зрелости, когда могу помогать своим именем, как брендом, — делиться, отдавать, созидать не только для себя. На меня сильно повлиял фестиваль Пины Бауш в Вуппертале, и мне захотелось организовать пространство, свободное от критической цензуры, чтобы никто авторов не припечатывал: ужасен, не готов, не хореограф. Место, где можно экспериментировать и показывать работы доброжелательной публике, в лабораторном режиме двигаться от малой формы к большой, получать поддержку, генерировать совместные проекты, учиться теории, участвовать в воркшопах. Мне понадобился новый административный опыт, чтобы наладить этот лифт для отечественных хореографов — сначала подтянуть, потом вывести на международный уровень. Кроме этого, фестиваль Context задумывался как живой диалог, место встречи российских зрителей с лучшими мировыми образцами современного танца.
С чего вы начали?
Context первых десяти лет состоял из международной программы во главе с куратором Голландского фестиваля танца Самуэлем Вюрстеном. Мы старались показать все самое актуальное: Матс Эк, Марко Геке, Эрик Готье, хореография Кристал Пайт, Анжелена Прельжокажа, Ханса ван Манена, первые российские гастроли труппы Марты Грэм. Приезжающие авторы сидели в жюри фестивального «Конкурса молодых хореографов». Только представьте, Матс Эк и Ханс ван Манен смотрят работы наших молодых постановщиков. Смотрят без предвзятости, наоборот, с верой в них. Признаюсь, первые годы конкурса были пробными. Вместе с Анастасией Яценко, которую я пригласила быть его куратором, мы постоянно совершенствовали формат. Неизменным оставалось одно: победивший хореограф получал стажировку в зарубежной танцевальной компании с возможностью на следующий год представить новую работу в рамках фестиваля Context. Был у нас и приз зрительских симпатий. Так, через непонимание и преодоление мы шли первые десять лет. И увидели: за это время у нас многое получилось и мы вырастили своих хореографов, которые попали на большие сцены. Они оказались готовы в том числе благодаря десяти годам работы нашего фестиваля. Это Володя Варнава и Костя Кейхель, Ольга Васильева и Ольга Лабовкина, Костя Семенов, Кирилл Радев, Анна Щеклеина и другие. Павел Глухов и вовсе на несколько лет стал куратором фестиваля. С ним мы создали несколько постановок на меня, первой из которых стал спектакль «Дуо» — дуэт с балериной Дарьей Павленко. К проекту мы привлекли фольклорный ансамбль «Tолока», а музыку написал композитор Алексей Ретинский. Мы стремимся к тому, чтобы для наших спектаклей была специально создана не только хореография, но и партитура. Так, для постановки «Белая комната» Павла Глухова впервые в своем творчестве живой классик Владимир Мартынов написал музыку для органа.
Спектакль «Хора» Охада Наарина в исполнении труппы Context.Diana Vishneva открыл XIV сезон фестиваля в 2026 году
У публики, и в первую очередь у критики, остается тонна скепсиса: этот не Форсайт, тот не Ноймайер. Как переубедить зрителя, что второго Ноймайера не может быть, но стоит присмотреться к Павлу Глухову или Нурбеку Батулле?
Не будем забывать, что мы пережили 70 лет железного занавеса — времени оторванности от процесса эволюции танца. Если бы всё развивалось, если бы те же мастера, как Голейзовский и Якобсон, имели возможность вести за собой учеников, возможно, у нас все было бы иначе и родились бы свои Форсайты, Наарины и Ноймайеры. Ведь и у этих звезд, которые явились нам уже в статусе гениев и гуру, бывали слабые работы, мы просто их не видели. Живым искусство делает процесс. Принцип «только лучшее» больше не работает, важно само исследование. Думаю, что эпоха гениев-одиночек уходит. Сегодняшние постановщики изучают движение, а не создают культ собственного текста. Это тоже сбивает с толку зрителей, привыкших к иерархии. Как приучать зрителя? Переключить внимание с нарратива, сюжета, на телесное переживание. Именно такой подход мы культивируем на фестивале Context. Конечно, у нас хореографы еще далеки от собственного языка. Что делать? Мы должны пройти через все этапы, обязательно верить в них и поддерживать.
Вы основали собственную труппу Context — уникальный даже по мировым меркам опыт для фестиваля.
Да. За 10 лет работы лаборатории молодых хореографов у фестиваля сформировался собственный репертуар, и нужно было найти, кто его будет исполнять. Где взять артистов? Бесконечный фриланс не поможет — это значит каждый раз учить хореографию заново, собирать стержень спектакля. Международные связи прервались, привозить исполнителей было невозможно, что дальше? Закрываться? При этом не могу сказать, что мы переформатировались вынужденно. К созданию своей труппы мы шли осознанно. Сначала появилась группа постоянных танцовщиков-резидентов, а спустя четыре года каждодневного труда я могу по-настоящему назвать их компанией. И сегодня идеальный артист труппы фестиваля Context должен выдерживать диапазон от пластического перформанса до хореографии театра абсурда. Получается, «Хора» Наарина стала для труппы своеобразным аттестатом зрелости?
Я долго не хотела звонить Охаду, потому что было бы неправильно, если бы он сказал «да» совместному проекту с труппой Context только из-за личного отношения ко мне. И не звонила, пока не увидела, что готова прислать ему записи наших спектаклей. Охад буквально через день сказал: «Прекрасные танцовщики! Я даю им “Хору”». Это было очень неожиданно. Я спросила: «Ты уверен?!» Охад безапелляционно ответил, что артисты справятся и это будет интересно. И спустя всего месяц труппа Context приступила к репетициям.
Как вы относитесь к критике премьеры «Хоры» — мол, труппа не дотягивает?
Я и сама говорю, что это работа на вырост. Несправедливо сразу требовать совершенства артистов «Батшевы» (израильская труппа, которой Наарин руководил с 1990 по 2018 год. — Прим. авт.). Наша цель — не копировать их. Работа с техникой гага требует переделки всего организма. Я горжусь смелостью наших танцовщиков, которые идут на это. Мы строим свой дом, и для меня прежде всего важна оценка Охада, а он остался доволен. Его ассистент Чен Агрон приехала в Москву с огромным скептицизмом, но влюбилась в артистов и в следующем году хочет поставить для них свою работу — Чен не только танцовщица, у нее своя труппа, и Охад доверяет ей. Кроме того, никогда нельзя судить по одной премьере. На пятом спектакле «Хоры» было видно, как ребята растут, они были уже совершенно другими — и тела, и мышление. Чен сказала, что сейчас они переживают шок и стресс, но в студии всё делают идеально: «У них еще нет опыта и нужного градуса для хореографии такого уровня, она никогда не была в этих телах». Я очень понимаю артистов — техника Охада меняет тело и сознание, он дает возможность каждому артисту становиться лучшей версией самого себя. Жаль, что Охад пока не смог доехать сам, но на всех репетициях и выпуске спектакля он был с артистами онлайн. Заходишь в зал, а откуда-то сверху звучит его глубокий голос, дающий персональные наставления каждому танцовщику труппы.
Сцена из спектакля «Красные тени» хореографа лаборатории фестиваля Context Ольги Лабовкиной в БДТ, 2025
А как в экосистему Context встроен Фонд содействия развитию балетного искусства Дианы Вишнёвой?
Мой фонд — это вклад и многолетний труд моего папы, Виктора Геннадьевича Вишнёва. И сейчас это наша память о нем и продолжение его дела. Фонд был основан в 2010 году, и мы сразу определили, что он будет нацелен на сохранение балетного наследия, помощь артистам, создание новых междисциплинарных проектов. Фонд аккумулирует многое: издает книги — например, недавно мы выпустили книгу для детей «Зачем я танцую?», «Танцтеатр Пины Бауш: искусство перевода» Габриэлы Кляйн и сборник эссе хореографов и артистов «Танец. Книга размышлений», авторами которого стали Пол Лайтфут и Соль Леон, Марко Геке, Алонсо Кинг, Ольга Пона и многие другие легенды. Фонд занимается фильмами: два года назад мы показали в Петербурге док — посвящение моему педагогу Людмиле Ковалевой. А до этого по всей стране прошел кросс-медийный кинопроект «Слепок», снятый в закрытом Пушкинском музее во время локдауна. В ноябре 2025-го в Москве мы провели вечер в честь 100-летия Майи Плисецкой. Проектов у фонда много, но флагманскими остаются фестиваль Context и студия балета и современного танца Context Studio. Diana Vishneva на острове Новая Голландия.
Есть мнение, что современный танец застрял в развитии, молодые хореографы не изобретают новый язык, а классический балет вовсе умер. Вы согласитесь с этим?
Нет, конечно. Так говорят каждый раз, когда искусство переживает смену парадигмы, и каждый раз это оказывается ошибочным. Умер не сам балет, а одна из его исторических форм. Балет вечен. И современный танец сегодня — не единый язык, а множество языков. Скорее мы наблюдаем не кризис жанров, а кризис взгляда. Мы часто путаем количество высказываний с их глубиной. Да, хореографы перебрали все комбинации движений, но танец — не только форма, но и контекст. Это тело конкретного исполнителя, диалог с новыми технологиями. Пока есть живое тело, человеческая боль, радость, абсурд, танец будет находить новые смыслы. Мертвым бывает только исполнение, а сам танец продолжает эволюционировать, как живой организм. У меня другие тревоги: коммерциализация, скорость происходящего. Танец все чаще встраивается в логику жутких рилсов, теряет дыхание, а ему необходим разбег времени, спокойствие. Публика может разучиться смотреть танец дольше минуты. Лично мне не хватает медленных, медитативных спектаклей. Еще кризисным моментом стал посттравматический синдром после пандемии и всех последующих событий. Танцевальные коллективы очень хрупки экономически, они разрушаются. Многие площадки закрылись, хореографы уходят в смежные сферы. Восстановление идет медленно. Наверное, риск, что танец превратится в элитарное хобби, есть. Но сейчас пришло новое поколение артистов, готовых к прокачке. Ментально готовы. Радует, что после каждого «все уже сказано» тем не менее появляется хореограф или труппа, которые говорят такое, чего мы раньше не могли вообразить. Так что я верю. Как без веры?
Диана Вишнева, труппа Context
Кто в труппе Context Дианы Вишнёвой?
Феноменально: пятнадцать танцовщиков-виртуозов труппы Context.Diana Vishneva пишут историю современного танца в России прямо сейчас. Весенняя премьера культового спектакля «Хора» — истории о поиске себя в лиминальном пространстве израильского изобретателя языка гага Охада Наарина в исполнении труппы стала главной танцпремьерой сезона. Труппа Context выросла из экспериментальной группы артистов, собранной в 2022 году, а теперь на нее ставят все ведущие хореографы страны — от Павла Глухова и Константина Кейхеля до Владимира Варнавы (выпускники лаборатории фестиваля Context!).
Илья Шумилов
Илья Шумилов
Чем труппа Context отличается от других танцевальных компаний?
Труппа Context — единый организм, хотя у каждого танцовщика свой бэкграунд, почерк и стиль. Большинство ребят закончили хореографические училища, у всех был опыт творческих и коммерческих проектов. И здорово, когда он разный: классно это ценить, делиться, синтезировать и объединять. Мы — про обмен, про вдохновение друг другом. Работа с Наарином и языком гага стала большим прорывом в исследовании нашей телесности. Мы получили важное знание: драма должна быть не в лице, а в теле. Актерское проживание должно сопровождаться физикой движения. Чен Агрон, бывшая танцовщица труппы «Батшева», ассистент Охада Наарина и наш педагог-репетитор по спектаклю, поделилась множеством инструментов, которые использует сама и с которыми работает Охад. Например, как работать с гравитацией, с плотью, со стрейчем, с «овертопом» — то есть делать движение через предел, узнать все возможности тела. Она не давала замечания, а предлагала направление: как улучшить, попробовать иначе, усилить.
Арина Ахметова
Арина Ахметова
Какие отношения сложились в труппе Context?
В труппе я встретила близких мне по духу людей, с некоторыми ребятами мы стали друзьями, я бы даже сказала, семьей. Это особенно важно — быть среди тех, с кем смотришь в одном направлении. Параллельно с работой в труппе я сама ставлю номера как хореограф, веду классы, участвую в танцевальных конкурсах. Мне нравится как примерять разные роли, развиваться и следовать за теми, у кого есть чему поучиться, так и самой транслировать собственное видение и чувства в мир. «Спичка» Алексея Рукинова — одна из моих любимых работ. Это танцевальная постановка малой формы, где драматургия и хореография строятся на дуэтах: две пары, у которых непростой период в отношениях, встречаются в курилке — там и случается накал. Все это мы выражаем через движения — в какой-то момент я правда начинаю ощущать, что меня предали, происходит эмоциональное «уничтожение». Эти сложные эмоции заходят в тело, преобразуясь в действие, переживание, к которому просто так обычно не придешь. Если и зритель считывает это внешне, подключается эмоционально — значит, все сработало.
Ангелина Боярко
Ангелина Боярко
Как вы исследуете современный танец?
Фестиваль Context — пространство многогранного поиска: мы изучаем современный танец через самые разные оптические призмы. Работаем с хореографами, чьи взгляды порой кардинально различаются, и пробуем себя в совершенно непохожих пространствах — от театральных сцен до воды и лесного оврага. При этом и музыкальная палитра у нас широкая: от классики до электроники. Как композитор, я особенно остро чувствую ценность этого пересечения жанров — мне интересно изучать, как контемпорари живет на стыке с электронной сценой. Хороший ориентир здесь — французская танцевальная компания Sharon Eyal Dance: они виртуозно встраивают электронную музыку в пластическое высказывание. Особенно вдохновляет, что Context всегда держит высокую планку и дает редкую возможность сотрудничать с выдающимися музыкантами нашего времени — от Владимира Мартынова до Никиты Забелина. Это не просто ценный опыт, а настоящий импульс для собственного творчества.
Роман Осипов
На Романе: костюм VIVA VOX
Роман Осипов
В чем уникальность стратегии Context приглашать разных хореографов?
Мы участвуем в постановках самого разного формата — от коротких номеров для гала до полноценных спектаклей или двухактных программ. В зависимости от метода хореографа мы как артисты где-то ведомы, а где-то больше проявляемся или даже становимся соавторами. В сезоне-2025 мы впервые поработали с Олегом Клевакиным — ставили небольшой хореографический номер «Офис». Олег — очень мобильный, он идет от общего вглубь, в конкретику и уточняет всё в моменте — будь то движение или пауза. Даже в импровизации он мог точно сказать, к чему в итоге нужно прийти. Он отталкивался от наших возможностей и очень круто нас корректировал, поэтому была легкость и результативность — за короткий срок сложилась качественная вещь.
Карина Одинцова
Карина Одинцова
Что вы больше всего цените в своей работе?
Труппа Context — это разноплановость: мы не привязаны к репертуару, где один‑два спектакля идут годами. Да, некоторые постановки повторяются, но они проживаются по-разному, из разных состояний, потому что параллельно идут перформативные работы, и полноценные часовые спектакли, и малые формы. Еще мне нравится, что мы не замыкаемся на одной площадке. Выступать в Александринском театре на большой, знаковой сцене и, скажем, на открытой площадке в усадьбе или даже в лесу — это всегда круто. Еще важна атмосфера в труппе: все готовы помочь, подсказать, поделиться опытом. Я постоянно чему‑то учусь у коллег и вдохновляюсь ими, надеюсь, и сама могу кого‑то вдохновить. Для меня сложности — зона роста: даже трудные проекты только укрепляют и развивают. Мне по‑настоящему нравится быть частью этого процесса.
Рената Назметдинова
Рената Назметдинова
Как Context взаимодействует с другими культурными институциями?
Как правило, хореографы создают с нами постановку с нуля, а для премьеры нового сезона труппа впервые получила уже готовый материал — известный на весь мир спектакль «Хора». И для нас было важно исполнить его с максимальным качеством и точностью. Язык гага радикально отличается от привычных танцевальных направлений, он про то, чтобы получать удовольствие от движения, а мы привыкли работать. Было непросто перестроиться, понять, что ты реально чувствуешь, как отдаешь, как распространяешься на сцене. Я была знакома с гагой, но на практике эта техника оказалась намного ярче и уязвимее — такое слово будет точным. Просто сделать движение недостаточно, в него нужно погрузиться, прожить. И от этого каждый раз оно будет новым. Я выступаю в труппе уже третий сезон, и мне бесконечно интересно: у нас как будто нет пределов, нет границ. Мы ступенька за ступенькой осваиваем разные сцены, разные амплуа. Я всегда ставлю себе задачу не быть одинаковой. В нескольких постановках мне доставались слова. Сначала я не очень понимала, как обращаться с голосом, но когда в спектакле «Театр бесконечно повторяющихся действий» режиссер Олег Степанов доверил мне монолог маленькой девочки, это сильно мне откликнулось. Мы занимались с преподавателем по сценической речи, чтобы правильно, качественно и громко звучать — ведь танцевали без петличек. И еще учились произносить текст не утрированно, не наигранно, а естественно. Не сразу, но к третьему показу получилось по-настоящему.
Маргарита Гладышева
Маргарита Гладышева
Как фестиваль Context развивает танцевальное сообщество?
Это мой первый сезон как постоянной танцовщицы труппы Context. До этого меня привлекали проектно в спектакли фестиваля: например, летом 2025 года мы ставили сайт-специфик-проект «Состояние леса» в Никола-Ленивце, в рамках «Архстояния». Хореографом был Константин Кейхель, вышло очень масштабно — сцена строилась специально, в гуще леса, в овраге. Помимо труппы, в премьере выступали приглашенные танцовщики, случилось такое сотворчество, содружество разных исполнителей. Здорово, что фестиваль формирует связи между танцевальным сообществом и открыт для интеграций.
Ангелина Федорова
Ангелина Федорова
Как вас изменила работа в составе труппы Context?
За три года я научилась взаимодействовать с людьми: быть эмпатичнее, доступнее, открытее. По натуре я, в общем‑то, люблю одиночество, а в труппе нужен постоянный контакт, чтобы считывать других. И я чувствую, как мне стало это даваться легче — даже за пределами зала. Пришло понимание совместности: когда она есть и когда ее нет. В этом я вижу огромный профессиональный рост. Очень ценны взаимодействия с хореографами, кто четко понимает, что делает, кто увлечен, может углубиться в тему, ясно сформулировать мысль и поделиться ею. Особенно заряжает, когда у автора видение и умение не просто создать продукт, а обнаружить что‑то аутентичное. Важна адаптивность и стрессоустойчивость — к новому, незнакомому, даже к тому, что вызывает сопротивление. И тут ключевой момент — доверие к хореографу. Если его нет, а такое бывает, я понимаю, что могу опираться только на себя: пытаться привнести то, что есть внутри, больше доверять себе и идти за собой. Я стала испытывать меньше стресса, беспокойства и какого‑то внутреннего пафоса по поводу того, что мы делаем. Все стало естественнее, спокойнее, благоприятнее. А главное, я учусь оставаться живой и самой собой, что бы ни происходило.
Ксения Николаева
Ксения Николаева
Почему у труппы Context нет своей постоянной площадки?
Каждый сезон фестиваля Context посвящен конкретной теме — синтезу современного танца и разных видов искусства, которую мы готовим весь год. Например, в 2024 году это была «Архитектура»: в коллаборации с архитектурной школой МАРШ мы показали сайт-специфик-проект на экспериментальной площадке «ГЭС на Нерли» в Суздале. А в прошлом году Context исследовал «Театр»: финалом лаборатории стал совместный с «Электротеатром Станиславский» спектакль — драматическо-хореографический манифест по роману «Посторонний» Альбера Камю.
Егор Кабанов
Егор Кабанов
Труппа Context — исполнители или соавторы?
Мы всегда наполняем работу определенной энергией, качеством, своим настроением и эмоциями, то есть вкладываем душу. Если бы мы сухо исполняли задание, то это было бы просто механическим действием, поэтому танцовщики труппы Context — соавторы. Образы, воспоминания, мысли составляют некий личный фильтр, через который ты проводишь материал, и он становится другим, потому что ты его трансформировал через призму своего личного отношения. Например, Олег Степанов, с которым мы ставили спектакль «Театр бесконечно повторяющихся действий», очень классно умеет смотреть — он видит в тебе то, что видит не каждый. И может, скажем, подчеркнуть скрытые стороны или качества: вынести в спектакль что‑то смешное или трагическое в тебе. Олег умеет это достать и адаптировать для сцены. А еще для этой постановки режиссер сам собирал музыку: он взял за основу музыку Дьердя Лигети и Максима Денюка, сделал саунд‑микс: совместил органные композиции с минимализмом — такой вариант звучания мог бы создать сам Эжен Ионеско, чья драматургия легла в основу спектакля. Вообще в постановках труппы Context музыка — важнейшая часть художественного целого. Многие хореографы плотно работают с композиторами, кто‑то даже сам пишет музыку — например, Илья Манылов. Для спектакля Павла Глухова «Белая комната» партитуру создал легендарный композитор Владимир Мартынов — и это очень мощно.
Любовь Савчук
Любовь Савчук
Как работа над спектаклем «Хора» Охада Наарина изменила уровень труппы?
С репетициями «Хоры» наша труппа стала говорить на одном языке, очень сильно раскрыла и проявила потенциал, что принесло очень много радости и витальности в процесс. Несколько лет подряд я ездила в Тель-Авив брать уроки гаги — танцевального языка, созданного Охадом. Уникальность гаги в том, что эти движения — мощные, смысловые — суперпонятны телу, которое реагирует и отвечает быстрее и яснее, чем мозг. В этом танце мы используем паттерны из жизни: например, флоатинг — как будто мы ныряем в воду или падаем в кровать после тяжелого дня, суть взаимодействия физического тела с гравитацией. Мы как будто наводим зум на обычные и привычные физические действия. Гага для меня — празднование жизни. Она про то, как мы на самом деле чувствуем, воспринимаем и реагируем. Ты не имитируешь чужие схемы, а тотально находишься в теле.
Александр Носов
На Александре: пальто VIVA VOX
Александр Носов
В чем уникальность труппы Context?
В труппе я уже три года, и больше всего мне нравится, что здесь нет такого: пришел хореограф, дал огромное количество материала, танцовщики выучили, станцевали — всё. В этом подходе нет жизни. Мы вместе работаем над созданием спектакля, это всегда процесс, погружение, поиск. Помню свой первый сезон в 2023 году: для фестиваля Context хореограф Илья Манылов ставил с нами в «Электротеатре Станиславский» «О дивный новый мир». В спектакле нет линейного сюжета, мы стремились зафиксировать изменения — внутренние, внешние, культурные, исторические — через танец. Илья предлагал классные задачи, которые мы решали с помощью движений и импровизации. Его подход меня удивил, он показал, как можно работать с чувственным проживанием телесно. К тому же это был настоящий художественный эксперимент: в сценографии использовали визуальную проекцию — лица танцовщиков транслировались на экран и изменялись с помощью цифровой программы. Наши голоса были заранее записаны и сведены в эмбиент-трек, отчего стали таким общим гулом. Причем во время исполнения нужно было звучать, и музыкальность таким образом нарастала и превращалась в совместный опыт почти что медитации. А костюмы! Их придумал Игорь Андреев из бренда Vereja — он приезжал на прогоны спектакля, что-то доделывал буквально за пять минут до премьеры, отрезая часть ткани прямо на артисте. Для спектакля Павла Глухова «Сон» музыку написали группа Phurpa и Никита Забелин. Мне близка электронная сцена, я бывал на лайвах и диджей-сетах Забелина: впечатляет, как он работает с модульным синтезатором. Ну а Алексей Тегин из Phurpa — это какой-то космический человек: между репетициями мы много разговаривали, он давал комментарии по постановке, что тоже повлияло на мое восприятие. Музыкальный дуэт в этом проекте — определенно решающий фактор. Все сложилось именно из-за живого звучания синтезатора и горлового пения, древней тибетской техники, погружающей в транс, — максимально телесный опыт, ведущий куда-то дальше, за пределы сцены.
Артем Хромых
Артем Хромых
Что вам, как педагогу-репетитору, важно транслировать?
Уже больше года я с фестивалем Context как педагог-репетитор труппы и танцовщик, исполнял партии в специальном театральном проекте «Посторонний» и в «Хоре» Охада Наарина. Наша работа — это увлекательный процесс: войти в сонастройку, вместе проживать изменения и находить новые инструменты здесь и сейчас. Мне важно транслировать ощущение самого движения, взаимодействие с музыкой и пространством, живое и осознанное подключение к другим участникам процесса. Когда внимание включено на всех уровнях — возникает состояние присутствия, которое позволяет максимально глубоко и точно передать все, что заложено в постановке.
Алина Костырева
На Алине: рубашка VIVA VOX
Алина Костырева
О чем получаются проекты труппы?
Мне нравится, что наши проекты — это синтез: классического и неоклассического, экспериментального, бунтарского, смелого, какого-то даже необузданного, дикого. Все это перемешивается под влиянием разных хореографов, которые ставят на нас спектакли. Например, «Хора» наполнила меня как артиста совершенно новыми смыслами, так как работа с движением шла через различность и многообразие ассоциаций. Ты не мыслишь единой формой или конкретной целью, а балансируешь между задачей и тем, чтобы максимально органично себя с ней соотнести.
Файзулло Файзуллоев
Файзулло Файзуллоев
Что такое лаборатория хореографов фестиваля Context?
Стратегия фестиваля Context приглашать для постановок разных хореографов все время повышает уровень труппы. Особенно интересно, когда мы участвуем в постановке как соавторы. Например, Анна Щеклеина создавала спектакль «Фреска 2.0» в тандеме с танцовщиками труппы. Было очень любопытно искать пластические решения, опираясь на характер и мотивы героя, анализ его лексических особенностей, действий, эмоций и отношений с другими персонажами. Я особенно люблю лабораторию Context — в этом году она была посвящена синтезу танца и кино. В мае в течение недели кинооператоры и танцовщики труппы в Центре «Зотов» разрабатывали совместные проекты, участвовали в воркшопах и лекциях, а итогом стал вечер премьер получившихся в результате резиденции видеоэссе.
Команда ДИАНАZINE:
Фото и арт-дирекшн: Дамир Жукенов
Стиль: Оксана Он
Текст: Богдан Королёк
Креативный директор: Ксения Гощицкая
Главный редактор: Яна Милорадовская
Продюсер: Екатерина Кузнецова
Визаж: Ольга Глазунова
Волосы: Ульяна Чернова
Сет-дизайн: Тимофей Грициенко
Визаж и волосы труппы: Ксения Козьминых, Алина Избышева, София Диган
Ассистенты стилиста: Лилия Кабирова, Анастасия Неводина
Ассистенты продюсера: Арина Волнягина, Алена Чиркова
Ассистент сет-дизайнера: Максим Монин
Ретушь: Анастасия Суворова
Комментарии (0)