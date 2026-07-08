Как у примы Дианы Вишнёвой появился Context — прогрессивный фестиваль-институция с собственной труппой

Вы основали собственную труппу Context — уникальный даже по мировым меркам опыт для фестиваля.

Да. За 10 лет работы лаборатории молодых хорео­графов у фестиваля сформировался собственный ре­пертуар, и нужно было найти, кто его будет исполнять. Где взять артистов? Бесконечный фриланс не по­может — это значит каждый раз учить хореографию заново, собирать стержень спектакля. Международ­ные связи прервались, привозить исполнителей было невозможно, что дальше? Закрываться? При этом не могу сказать, что мы переформатировались вынуж­денно. К созданию своей труппы мы шли осознанно. Сначала появилась группа постоянных танцовщиков-резидентов, а спустя четыре года каждодневного труда я могу по-настоящему назвать их компанией. И сегодня идеальный артист труппы фестиваля Context должен выдерживать диапазон от пластиче­ского перформанса до хореографии театра абсурда. Получается, «Хора» Наарина стала для труппы своеобраз­ным аттестатом зрело­сти?

Я долго не хотела звонить Охаду, по­тому что было бы неправильно, если бы он сказал «да» совместному проекту с труппой Context только из-за личного отношения ко мне. И не звонила, пока не увидела, что готова прислать ему за­писи наших спектаклей. Охад буквально через день сказал: «Прекрасные танцов­щики! Я даю им “Хору”». Это было очень неожиданно. Я спросила: «Ты уверен?!» Охад безапелляционно ответил, что артисты справятся и это будет интерес­но. И спустя всего месяц труппа Context приступила к репетициям.

Как вы относитесь к критике премьеры «Хоры» — мол, труппа не дотягивает?

Я и сама говорю, что это работа на вырост. Неспра­ведливо сразу требовать совершенства артистов «Батшевы» (израильская труппа, которой Наарин ру­ководил с 1990 по 2018 год. — Прим. авт.). Наша цель — не копировать их. Работа с техникой гага требует переделки всего организма. Я горжусь смелостью наших танцовщиков, которые идут на это. Мы строим свой дом, и для меня прежде всего важна оцен­ка Охада, а он остался доволен. Его ассистент Чен Агрон приехала в Москву с огромным скептицизмом, но влюбилась в артистов и в следующем году хочет поставить для них свою работу — Чен не только тан­цовщица, у нее своя труппа, и Охад доверяет ей. Кроме того, никогда нельзя судить по одной премьере. На пятом спектакле «Хоры» было видно, как ребята растут, они были уже совершенно другими — и тела, и мышление. Чен сказала, что сейчас они переживают шок и стресс, но в студии всё делают идеально: «У них еще нет опыта и нужного градуса для хореографии такого уровня, она никогда не была в этих телах». Я очень понимаю артистов — техника Охада меня­ет тело и сознание, он дает возможность каждому артисту становиться лучшей версией самого себя. Жаль, что Охад пока не смог доехать сам, но на всех репетициях и выпуске спектакля он был с артистами онлайн. Заходишь в зал, а откуда-то сверху звучит его глубокий голос, дающий персональные наставления каждому танцовщику труппы.