Диана Вишнева и Дарья Павленко: как две примы встретились на сцене и станцевали не героинь-соперниц, а историю двух равновеликих балерин?

Как движение превращается в танец и всем ли доступна такая трансформация?

Тогда новые нейронные связи, наверное, еле поспевают за вами?

Это точно. Безусловно, это трудно, но чем старше я становлюсь, чем больше у меня опыта, тем больше я воспринимаю такую задачу как вызов самой себе. Для меня дело чести — ​пройти все этапы. Это ведь долгий процесс. Сначала выучиваешь движения: их нужно понять головой, а потом телом. Следующая ступень — ​начать двигаться в этих рамках свободно, как будто всегда это делал и тебе это ничего не стоит, а дальше ты начинаешь играть: ускоряться, замедляться, менять высоту, амплитуду, широту. И вот тогда эти движения становятся твоим родным языком. Поэтому премьера — ​только начало. Даст Бог, мы этот спектакль будем показывать в разных городах, а он будет претерпевать постоянные изменения в зависимости от нашего состояния, настроения, да чего угодно — ​это такая текучая хореография.

Получается, что последовательность определенных движений превращается в танец, только переходя из автоматизма в потоковость?

Конечно. Танец — ​это когда ты не думаешь о порядке, я имею в виду порядок движений, не думаешь, как технически это исполнить, а растворяешься в хореографии.

Сколько времени обычно занимает этот процесс?

У всех по-разному. Есть такие, у кого это вообще не получается.

Как будто с классическим танцем абсолютно такая же история.

В целом да. Только в классике жестче рамки — ​есть условно канонический текст танца. Конечно, это мы между собой договорились, что он канонический, но тем не менее. И сложность состоит в том, чтобы наполнить этот текст жизнью и сделать его актуальным. Это под силу далеко не всем, и поэтому получается, что иногда спектакль происходит схематически: то есть он вроде бы случается, но катарсиса не происходит.

От чего это зависит?

От многих факторов, от дарования в том числе. Но достать суть — ​задача не только артиста, но и хореографа, который направит так, чтобы танцовщик для начала чисто технически не испытывал сложностей с исполнением и не чувствовал скованности, только тогда движение можно наполнять смыслами. На этом основан принцип Танцтеатра Пины Бауш: у нее нет ни одного эмоционально пустого движения. И от этого ты просто не можешь сделать неправильно, понимаете? Тебе не говорят: «Тут руку пониже, тут повыше, а здесь повернуть». Ты просто чувствуешь, как тебе это сделать максимально естественно. И в этом есть правда — ​зритель тебе верит. Все время — проживание, ​я по-другому не умею работать. Одна из архиважных проблем классического танца в том, что артисты видят в дисциплине тела серьезные ограничения. Но эти рамки они ставят себе сами — ​я это вижу, работая педагогом. Из-за этого движения они выглядят вымученно, не так, как если бы человек мог свободно дать своей внутренней координации сделать все интуитивно. Как только ты даешь эти ключики, то все складывается совершенно парадоксальным волшебным образом. Тогда даже классику начинают танцевать как что‑то родное, техника становится мастерством, когда в форму ты вдыхаешь жизнь. А если артист все время думает, как будет правильно, смотришь на него в каком‑­нибудь «Лебедином озере» и думаешь: «О, вот фуэте сделал, слава богу, что не упал». Ты просто разбираешь хореографический текст на элементы, оценивая, что удалось, а что нет, а общего впечталения — ​не только эмоционального, но и пластического использования тела — ​не случается.