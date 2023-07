Диана Вишнева и Дарья Павленко: как две примы встретились на сцене и станцевали не героинь-соперниц, а историю двух равновеликих балерин?

Можно ли станцевать текст?

Приводит ли освоение новой хореографии к изменениям на ментальном плане, когда через тело приходят, например, психологические инсайты?

Всегда! Более того, сталкиваясь с новым хореографическим языком, ты перенимаешь не только пластику, но и в какой‑то степени мышление хореографа. Я ведь беру не только физическую, пластическую часть, но и эмоциональную. Конечно, я ее прилаживаю под себя и окрашиваю собой, но тем не менее. Так было с каждым из хореографов, с которыми я работала. Ты ощущаешь, как к тебе относятся, верят ли в тебя, дают ли импульсы и задачи, которые тебе понятны и которые ты можешь реализовать. Настоящим прорывом для меня когда‑то стал Форсайт (его балет In The Middle, Somewhat Elevated был поставлен для Мариинского театра в 2004 году. — ​Прим. ред.). То, как он мыслит, насколько он удивительный человек, очень чуткий, очень чувствительный и позитивный. А язык Пины Бауш отличается тем, что она мыслила не словами, а предложениями, что дает плавную органику движения даже в классической хореографии. Это не обрывочные движения, мы телом говорим предложениями — и получается текст.

В спектакле «Дуо» вы тоже танцуете текст?

Скорее, идею. «Дуо» более метафоричен. Одна фраза может быть растянута на все мое соло. Основная идея спектакля в том, что инь и янь, добро и зло, свет и тьма присутствуют одновременно. Не будь зла, мы бы не знали, что такое добро. Я максимально вкладываю себя в процесс создания, у меня стопроцентная включенность в процесс. И я Пашу все время закидываю идеями, у него, бедного, уже голова кругом идет, а я еще даже не разошлась. Когда меня настолько сильно вдохновляет идея, то инсайты случаются постоянно.

Как вы думаете, может ли в России сейчас возникнуть самобытная хореография или танцу для развития необходимо быть включенным в мировой контекст?

Конечно, когда есть полный спектр — ​это безумно обогащает. Мы поставлены в определенные условия, но как в компьютерной игре должны постараться перейти на новый уровень. Думаю, сейчас у нас есть возможность заглянуть вглубь, а у нас точно есть куда копать. Например, мой муж, танцовщик и хореограф Александр Сергеев, поставил в Маринском театре балет «Двенадцать», где как раз пытается нащупать новые формы. Наша страна так устроена, что мы без идеи не можем. Вспомните, современный танец когда‑то открыл Нижинский — ​он в «Весне священной» отказался от красивых девочек на пуантах и в пачках и поставил ритуал. Вот в таких ходах я и вижу какую‑то перспективу.