Первый резидент «Дома Радио» Алексей Ретинский: «Петербург — город приехавших и оставшихся»

Петербуржцы, которых я полюбил

Прежде всего я полюбил сам этот таинственный город; город, взошедший из сказочных болот, вдруг вставший нарядной нюрнбергской игрушкой. А почему именно нюрнбергской? Потому что и сказка Гофмана, и балет Чайковского рассказывают именно об игрушках, сделанных в Нюрнберге — игрушечном городе. Где тогда может происходить действие балета Чайковского? Конечно, в городе, который сам по себе — игрушка. И вот его первый житель, первый петербуржец — он родился в день святого сирийского мистика Исаакия Далматского; и в память о дне его рождения — собор. А крещен царевич, самый младший сын московского царя, на день апостолов Петра и Павла. И в честь святых, по которым крещен, — Петропавловская крепость. И название города — город святого апостола Петра, райского ключаря.

В этом городе и вблизи него есть свои парадизы — Летний сад и Петергоф.

«Здесь будет город заложен!» — летит фраза вслед простертой руке императора. Но для того, чтобы ожила в нашем сознании память о первых десятилетиях города, нужен был еще один великий его житель — Пушкин. Он увидел в этом новом городе, утопически вступившем в соревнование с прекрасными городами Италии, Германии, Франции, его трагическое начало; увидел рядом с великими правителями простого бедного чиновника и трагическую гибель петербуржцев. Как будто предвестник страшной блокадной зимы, когда погибнут сотни простых и смиренных. Голос Ольги Берггольц, спасающий целебным словом не теряющих надежду. Голос, до сих пор отражающийся в стенах Дома Радио. Контрапунктом ему сегодня — небесные голоса musicAeterna.