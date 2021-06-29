Первый резидент «Дома Радио» Алексей Ретинский: «Петербург — город приехавших и оставшихся»

Композитор переехал в Петербург из Вены и стал первым резидентом «Дома Радио» и лауреатом «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2021 в номинации «Музыка». Сейчас Алексей Ретинский заканчивает мистерию для хора — это финальное событие его резиденции. А написанные в Петербурге камерные сочинения и симфоническое произведение, вдохновленное поэзией Пауля Целана, уже исполнил оркестр musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса. Ретинский не ограничился музыкой — за год он провел лекции, круглые столы, поставил перформанс «Слышать», посвященный Бетховену, и устроил мультимедийную презентацию своего электроакустического альбома Zero Point, в которой участвовали локальные художники: танцовщица Лилия Бурдинская и видеоартисты NOIR Films. Мы попросили Алексея написать эссе о городе и горожанах. Вот оно.
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Алексей сфотографирован в Доме Радио: когда-то в этом доме заседало Санкт-Петербургское Благородное собрание, а теперь здесь культурно-образовательный центр и лаборатория искусств — самая экспериментальная в России.
Петербуржцы, которых я полюбил
Прежде всего я полюбил сам этот таинственный город; город, взошедший из сказочных болот, вдруг вставший нарядной нюрнбергской игрушкой. А почему именно нюрнбергской? Потому что и сказка Гофмана, и балет Чайковского рассказывают именно об игрушках, сделанных в Нюрнберге — игрушечном городе. Где тогда может происходить действие балета Чайковского? Конечно, в городе, который сам по себе — игрушка. И вот его первый житель, первый петербуржец — он родился в день святого сирийского мистика Исаакия Далматского; и в память о дне его рождения — собор. А крещен царевич, самый младший сын московского царя, на день апостолов Петра и Павла. И в честь святых, по которым крещен, — Петропавловская крепость. И название города — город святого апостола Петра, райского ключаря.
В этом городе и вблизи него есть свои парадизы — Летний сад и Петергоф.
«Здесь будет город заложен!» — летит фраза вслед простертой руке императора. Но для того, чтобы ожила в нашем сознании память о первых десятилетиях города, нужен был еще один великий его житель — Пушкин. Он увидел в этом новом городе, утопически вступившем в соревнование с прекрасными городами Италии, Германии, Франции, его трагическое начало; увидел рядом с великими правителями простого бедного чиновника и трагическую гибель петербуржцев. Как будто предвестник страшной блокадной зимы, когда погибнут сотни простых и смиренных. Голос Ольги Берггольц, спасающий целебным словом не теряющих надежду. Голос, до сих пор отражающийся в стенах Дома Радио. Контрапунктом ему сегодня — небесные голоса musicAeterna.
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Тренч Burberry (ДЛТ)
Потому город стоит неколебимо
Петербург — город приехавших и оставшихся. Здесь трудились во славу его и Росси, и Фальконе; немецкие мастеровые тачали сапоги и пекли хлеб, а финские кувшины наполнялись свежим парным молоком. Здесь, по протекции князя Голицына, была впервые исполнена «Торжественная месса» Бетховена, а сегодня в Доме Радио мы создаем перформанс его памяти «Слышать».
Столица министерств и департаментов, где сотни чиновников составляют прошения, приказы, свидетельства в длинных лабиринтах-коридорах. Гоголь боится Петербурга, смотрит с опаской на великолепный Невский проспект. Для него здесь красавицы оборачиваются чудовищами; здесь сходит с ума Поприщин и мечется в ночи призрак Акакия Акакиевича… И словно в противовес столичному прошлому — абсолютная расслабленность и неспешность жителей города сегодня.
Ночь светла. В ней бродит Мечтатель Достоевского. Петербург Достоевского трагичный и таинственный. Этот город мрачных переулков и огромных доходных домов населяют неприкаянные, и отчаянные, и отчаявшиеся...
Но и город рабочих жилищ, город заводов и фабрик, город Петроградской стороны, которые сегодня стали просторными городскими пространствами и принимают нас, рабочих творческого фронта. Город революций, парадов и демонстраций на Марсовом поле, куда выходят окна квартиры семьи Мейлахов (Михаил Борисович Мейлах — литературовед, поэт, филолог и переводчик, специалист по старофранцузскому языку и поэзии трубадуров. — Прим. ред.), где мне посчастливилось сегодня жить.
Город Блока и Мандельштама, Ахматовой и Бродского. Город Мусоргского, Стравинского, Прокофьева, Шостаковича и Уствольской. А еще это город Теодора Курентзиса, Леонида Десятникова, Лилии Бурдинской и Олега Жуковского, Михаила Мейлаха и Аркадия Ипполитова. Живи, Город, живи! Живи и воплощайся в приехавших и оставшихся.
Текст: Ксения Гощицкая
Фото: Ксения Каргина
Стиль: Александра Дедюлина
Свет: Skypoint
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