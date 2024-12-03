Знакомьтесь, Ксана Ковалева — хореограф-визионер с бэкграундом ветеринара (что? да!) создает спектакли-сенсации в коллаборации с Юлдус Бахтиозиной и Глебом Костиным

На Новой сцене Александринского театра коллектив Pink Dance Company показал пластический спектакль «Однажды, давным-давно» — коллаборацию хореографа Ксаны Ковалевой и основателя бренда .Solutions Глеба Костина. Это постановка-фантазия про утопию и мир, который балансирует между прошлым и настоящим. Собака.ru поговорила с Ксаной о том, как оставить «мечту родителей» — профессию ветеринара — и стать настоящим визионером петербургского (и не только!) современного танца, какие спектакли обязательно стоит увидеть и что такое «недвижимость» в театре (спойлер: декорация, весом 300 кг!).
Ксана Ковалева в объективе Юлдус Бахтиозиной
Ксана, на Новой сцене Александрники вы вновь показали работу «Однажды, давным-давно». Расскажите, про что она?
На ее создание у нашей команды ушел год. И все это время нам хотелось идти от сердца, собственных ощущений, ничего не надумывая. Поэтому предлагаю зрителю смотреть ее без ожиданий, позволить себе чувствовать и находить свое — то, что откликается именно ему. Мне кажется замечательным факт, что спектакль может быть прочтен совсем по-разному, в зависимости от того, в каком настроении сейчас находится человек, какие сны видел и с кем проводил время.
В анонсах спектакля было упоминание «недвижимости» весом 300 кг. Это о чем речь?
Так мы в команде PinkDanceCompany в шутку называем декорацию — арт-объект, нашу «розовую линию». Она действительно тяжелая — из-за этого нередко возникают трудности с перевозкой и сборкой. Но нам хотелось найти иной, утопичный образ пустыни. Обтекаемая линия создает некую границу, больше не разделяющую, а создающую баланс. Хотелось сделать ее одушевленной, поэтому есть персонаж «неотмирности» в цвет линии, который существует в каждом живом и неживом существе.
Расскажите, как вообще создавалась постановка?
Костюмы для «Однажды, давным-давно» делала Ксения Зих (Susha.More). Мы давно работаем вместе, хотя все начиналось с дружбы. Она сразу включается в процесс и отрисовывает эскизы, прислушиваясь к моему видению и настроению, которое я приношу в формате слов и танца. Безусловно, иногда мы прибегаем к референсам в виде картин, фото и мультипликаций.
У спектакля абсолютно магическая и сверхпрофессиональная работа со светом! Как вы этого добились?
О, это было нелегко! Белая циклорама съедает много красок: к примеру, когда с помощью приборов заливается яркий розовый свет, он через 10 секунд бледнеет. Из-за этого приходилось ставить картинку и ждать, насколько сильно белизна кабинета съест насыщенность цвета. Однако, в белом кабинете есть свои плюсы: глубина и полное отсутствие швов, картинка становится бесконечной, как море. Хотелось попробовать достичь неонового свечения на сцене , как например в фильмах Вонга Кар-Вая или Николаса Виндинга Рефна. Мы стремились придать сказочных красок, чтобы зритель выходил со светлым чувством, поскольку сама история довольно мрачная. Думаю, что свет и костюмы позволили нам смягчить настроение.
Хореография и сама идея базировались на внутреннем, личных и общих переживаниях. Чувства перерастали в жесты и символы. За год много всего случилось для всех нас и каждого. У меня ушел из жизни близкий друг, и я много перенесла переживаний внутрь постановочного процесса, и также все артисты включили свои внутренние процессы. Этого и хотелось в спектакле — подсветить каждого из них как человека, со своим видением. Но не только: это все еще и про поддержку и любовь.
Как вообще появился и развивается основанный вами коллектив Pink Dance Company?
Скажу сразу, я не отбирала специально участников — все получилось само собой. Люди пришли в проект, и каждый в свое время. Мы все очень разные, у нас отличаются бэкграунд, возраст, но все оказались здесь по любви. И это — самое главное. Сейчас в команде 11 человек, которые поддерживают друг друга.
Вопрос рациональный: насколько создание танц-коллектива выгодно для его создателей?
Тут важно понимать, что мы вкладываем в слово «выгода». Мне нравится создавать и видеть, как идеи становятся живыми. Наблюдать за реакцией взволнованных зрителей после показа или тем, как танцовщики оживлено обсуждают впечатления от выступлений. Для меня это самое важное. Каждый показ особенный — он всегда вызывает внутренний восторг, это позволяет не выгорать. Финансы найти сложно, но если задаться целью — осуществимо. Конечно, вложений больше, чем прибыли, но это того стоит.
Вы вкладываете собственные деньги в проект?
Да, я и продюсер проекта Марина Краюшкина. Плюс приходит много помощи и поддержки извне — финансирование от фондов, площадки для репетиций. Художница и режиссер Юлдус Бахтиозина сделала для нас волшебные постеры к спектаклю, а группа декораторов берет плату лишь за расходные материалы! Команда дизайнера и визионера Глеба Костина очень помогла в создании тизера и 3D-модели «линии». Эти и другие заинтересованные в нашем творчестве люди, поддерживают нас, а мы стараемся помочь им. От этого становится тепло на душе и хочется двигаться дальше. Главное — огромная любовь к делу и благодарность к людям которые окружают проект.
Расскажите, пожалуйста, про свой бэкграунд в контемпорари? С чего начинался ваш путь и как бы вы охарактеризовали текущий период?
Путь начался с простого детского коллектива, в котором преподавала Ксения Михеева — она, по сути, мой первый наставник и проводник в мир танца. Уже после я сама начала изучать и искать, где можно научиться большему. Я и до сих пор учусь! Мне повезло в жизни, рядом со мной очень мощные художники — Володя Варнава , Юлдус Бахтиозина, Саша Челидзе, Глеб Костин и другие. Они поддерживают мои начинания, не только в сотворчестве, но и делясь своим опытом.
Почему делом жизни выбрали танец? Экзистенциальный вопрос, но важный!
Для меня это самый простой вопрос. Я сильно влюбилась в танец, просто в то, какой он есть. Когда я, будучи совсем юной, увидела на сцене постановку Ирджи Киллиана «Боги, собаки», единственное, о чем могла думать: «Если я не научусь так же танцевать и творить, то я умру». Наверное, это подарок, ведь я до сих пор не выгорела. Даже наоборот, мне стало намного интереснее и танцевать, и ставить. В другой профессии я пока что себя даже не могу представить, хотя в прошлом я была ветеринарным врачом (это было большой мечтой моих родителей)! Сейчас я нахожусь на своем месте, и это счастье.
Какие у вас планы на 2025 год?
Доделать новый спектакль, и, конечно, много танцевать.
Когда вы чувствуете вдохновение, как работаете с ним? Оформляете в заметки на телефоне, например, или сразу даете чувствам выход в танце?
Иногда вскакиваю и начинаю плясать, иногда сразу записываю пришедшую идею, иногда просто держу в голове до тех пор, пока не дойду до зала. Конечно, не всегда просто, бывает, ничего не идет в голову, тогда просто импровизирую в танце.
Какие топ-3 танц-спектакля обязательно стоит посмотреть в Петербурге?
«К чему меня жизнь не готовила» Александра Челидзе. В MusicAeterna Dance — Okho. И, конечно, «Однажды, давным-давно» Pink Dance Company!
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