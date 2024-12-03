Знакомьтесь, Ксана Ковалева — хореограф-визионер с бэкграундом ветеринара (что? да!) создает спектакли-сенсации в коллаборации с Юлдус Бахтиозиной и Глебом Костиным

Ксана, на Новой сцене Александрники вы вновь показали работу «Однажды, давным-давно». Расскажите, про что она?

На ее создание у нашей команды ушел год. И все это время нам хотелось идти от сердца, собственных ощущений, ничего не надумывая. Поэтому предлагаю зрителю смотреть ее без ожиданий, позволить себе чувствовать и находить свое — то, что откликается именно ему. Мне кажется замечательным факт, что спектакль может быть прочтен совсем по-разному, в зависимости от того, в каком настроении сейчас находится человек, какие сны видел и с кем проводил время.

В анонсах спектакля было упоминание «недвижимости» весом 300 кг. Это о чем речь?

Так мы в команде PinkDanceCompany в шутку называем декорацию — арт-объект, нашу «розовую линию». Она действительно тяжелая — из-за этого нередко возникают трудности с перевозкой и сборкой. Но нам хотелось найти иной, утопичный образ пустыни. Обтекаемая линия создает некую границу, больше не разделяющую, а создающую баланс. Хотелось сделать ее одушевленной, поэтому есть персонаж «неотмирности» в цвет линии, который существует в каждом живом и неживом существе.

Расскажите, как вообще создавалась постановка?

Костюмы для «Однажды, давным-давно» делала Ксения Зих (Susha.More). Мы давно работаем вместе, хотя все начиналось с дружбы. Она сразу включается в процесс и отрисовывает эскизы, прислушиваясь к моему видению и настроению, которое я приношу в формате слов и танца. Безусловно, иногда мы прибегаем к референсам в виде картин, фото и мультипликаций.

У спектакля абсолютно магическая и сверхпрофессиональная работа со светом! Как вы этого добились?

О, это было нелегко! Белая циклорама съедает много красок: к примеру, когда с помощью приборов заливается яркий розовый свет, он через 10 секунд бледнеет. Из-за этого приходилось ставить картинку и ждать, насколько сильно белизна кабинета съест насыщенность цвета. Однако, в белом кабинете есть свои плюсы: глубина и полное отсутствие швов, картинка становится бесконечной, как море. Хотелось попробовать достичь неонового свечения на сцене , как например в фильмах Вонга Кар-Вая или Николаса Виндинга Рефна. Мы стремились придать сказочных красок, чтобы зритель выходил со светлым чувством, поскольку сама история довольно мрачная. Думаю, что свет и костюмы позволили нам смягчить настроение.

Хореография и сама идея базировались на внутреннем, личных и общих переживаниях. Чувства перерастали в жесты и символы. За год много всего случилось для всех нас и каждого. У меня ушел из жизни близкий друг, и я много перенесла переживаний внутрь постановочного процесса, и также все артисты включили свои внутренние процессы. Этого и хотелось в спектакле — подсветить каждого из них как человека, со своим видением. Но не только: это все еще и про поддержку и любовь.

Как вообще появился и развивается основанный вами коллектив Pink Dance Company?

Скажу сразу, я не отбирала специально участников — все получилось само собой. Люди пришли в проект, и каждый в свое время. Мы все очень разные, у нас отличаются бэкграунд, возраст, но все оказались здесь по любви. И это — самое главное. Сейчас в команде 11 человек, которые поддерживают друг друга.