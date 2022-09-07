Настя Ивлеева исполнила главную роль в драмеди-сериале «Монастырь» режиссера Александра Молочникова

Сериал расскажет историю девушки Марии, которая ведет жизнь тусовщицы за чужой счет. После поездки в Эмираты за главной героиней начинается охота. И чтобы скрыться от преследователей, она вынуждена укрыться в стенах монастыря.

Сценарий сериала написала Александра Ремизова, которая ранее уже была шоураннером «Триггера» и «Нулевого пациента». Режиссером выступил Александр Молочников («Скажи ей»). Вместе с ним над визуальным стилем проекта работал оператор Сергей Трофимов («Нулевой пациент», «Вертинский»).

Для Насти Ивлеевой эта роль стала актерским дебютом в жанре драмеди. В сериале также снялись Филипп Янковский, Марк Эйдельштейн, Мария Миронова, Джаник Файзиев, Светлана Иванова, Наталья Кудряшова и другие.

Настя Ивлеева Моя Мария — сложный, но не потерянный человек. Когда мне предложили этот образ, я очень обрадовалась, потому что в этот раз речь шла не про лёгкого персонажа или роль, в которой нужно играть саму себя, появилось ощущение, что это может быть серьёзная и интересная работа. Мария не пересекается со мной ни детством, ни судьбой — она совершенно другая. Работа в телешоу или на съемках YouTube-форматов совсем не похожа на кинопроцесс — это разные вещи. Камеры я не боялась, но пришлось заново учиться с ней дружить. На площадке я с интересом наблюдала, как работают другие актеры, но старалась не перенимать их приёмы, потому что это в принципе невозможно — они профи, а я двигалась на интуиции и ощущениях. Так получалось правдивее и искреннее. Для меня «Монастырь» очень важен как дебют в драматическом проекте, как сериал с классной историей, как личный вызов. Надеюсь, зритель примет меня как актрису и позволит дальше раскрываться в этом направлении

Премьера сериала пройдет на «Кинопоиске». Перед этим «Монастырь» примет участие в первом фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который пройдет в Сочи с 18 по 23 сентября.