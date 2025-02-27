Смотрим трейлер сериала «Этерна» — эпического фэнтези в духе «Игры престолов»

На пороге Великого Излома — конца света, предсказанного богами-творцами — мир охвачен междоусобными конфликтами и бескомпромиссной борьбой за власть. Наследник свергнутой династии в изгнании и действующий король, религиозные фанатики и магия, враги и неожиданные союзники — у каждого свои интересы.