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Кино и сериалы

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Смотрим трейлер сериала «Этерна» — эпического фэнтези в духе «Игры престолов»

Режиссером выступил Сергей Трофимов, работавший над «Последним богатырем», «Монастырем» и «Нулевым пациентом».

На пороге Великого Излома — конца света, предсказанного богами-творцами — мир охвачен междоусобными конфликтами и бескомпромиссной борьбой за власть. Наследник свергнутой династии в изгнании и действующий король, религиозные фанатики и магия, враги и неожиданные союзники — у каждого свои интересы.

Блэк Принц Продакшнс /Плюс Студия

В касте: Антон Рогачев, Иван Трушин, Павел Чинарев, Юрий Чурсин, Антон Кузнецов, Валентина Ляпина, Евгений Стычкин и другие. Над сценарием работал Сергей Калужанов («Руки Вверх!», «Время первых», «Мажор»)

Премьера «Этерны» — 5 июля на «Кинопоиске».

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