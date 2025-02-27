Смотрим трейлер сериала «Этерна» — эпического фэнтези в духе «Игры престолов»

Режиссером выступил Сергей Трофимов, работавший над «Последним богатырем», «Монастырем» и «Нулевым пациентом».
На пороге Великого Излома — конца света, предсказанного богами-творцами — мир охвачен междоусобными конфликтами и бескомпромиссной борьбой за власть. Наследник свергнутой династии в изгнании и действующий король, религиозные фанатики и магия, враги и неожиданные союзники — у каждого свои интересы.
В касте: Антон Рогачев, Иван Трушин, Павел Чинарев, Юрий Чурсин, Антон Кузнецов, Валентина Ляпина, Евгений Стычкин и другие. Над сценарием работал Сергей Калужанов («Руки Вверх!», «Время первых», «Мажор»)
Премьера «Этерны» — 5 июля на «Кинопоиске».
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