Вышел тизер сериала «Балет» от режиссера «Happy End» Сангаджиева — с Янковской, Дапкунайте и Бондарчуком в главных ролях

В центре сюжета — история Руты Майерс, бывшей танцовщицы Большого Театра, которая спустя 30 лет возвращается на главную балетную сцену России. За эти годы она стала хореографом с мировым именем. Несмотря на прошедшие годы, многое в театре Руте хорошо знакомо: ее бывший возлюбленный Андрей Пронин теперь художественный руководитель театра, бывшая лучшая подруга — его жена, а бывшие враги и недруги занимают различные влиятельные посты в театре и вокруг него. Рута надеется ставить спектакль, ни на что не отвлекаясь, но тайны прошлого сразу же дают о себе знать.

Главные роли в новом сериале сериале Евгения Сангаджиева исполнили Ингеборга Дапкунайте, Мария Фомина, Игорь Гордин, Фёдор Бондарчук, Дэниел Барнс, Петр Райков, Ирина Апексимова, Лиза Янковская, Артур Бесчастный, Полина Агуреева и другие. Алексей Киселев, который работал над сериалом «Псих», написал сценарий в соавторстве со Львом Мурзенко, а также выступил одним из продюсеров.

Сериал «Балет» выйдет в 2022 году в онлайн-кинотеатре IVI.