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Балет

Инклюзивные перформансы танцевальной труппы фонда «Антон тут рядом» представят на Новой сцене

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За постановку отвечает хореограф Алевтина Грунтовская, за перформанс — танцоры с аутизмом и профессиональные танцовщики. Обе премьеры являются — «о. Лебединое» и «По пути» — партиципаторными: здесь формируется среда, открытая для всех, кто в нее попадает.

Изображение предоставлено пресс-службой фонда "Антон тут рядом"

«о. Лебединое»

Изображение предоставлено пресс-службой фонда "Антон тут рядом"
Изображение предоставлено пресс-службой фонда "Антон тут рядом"
Изображение предоставлено пресс-службой фонда "Антон тут рядом"

«Это — озеро. Они — лебеди. И вы — тоже. Здесь формируется среда, открытая для всех, кто в нее попадает. Зрители одновременно становятся наблюдателями и деятелями, плывут по воде, следуя лебединой медитации. Снимаются все «классические» барьеры: участники движутся между пределами элитарного и общедоступного, сказочного и реального, круглого и квадратного», — говорит о перформансе «о. Лебединое» танц-драматург Алевтина Грунтовская. В постановке, премьера которой состоится 9 июня, участвуют Полина Талалаева, Ксения Мелехина, Антон Осетров, Александр Воробьев, Анастасия Малеева, Андрей Цырцанов и Марина Ижецкая. 

Изображение предоставлено пресс-службой фонда "Антон тут рядом"

«По пути»

Изображение предоставлено пресс-службой фонда "Антон тут рядом"

Танцевальный перформанс «По пути» является исследованием на тему «Что такое дом?». Через обращение к оппозициям мое/чужое, лес/дом, тут/там студенты фонда вместе с профессиональными танцовщиками прямо на сцене познакомятся со сценическим пространством, с движениями своего тела. Участники вступают в коммуникацию через танец и заданные партитуры, пробуя импровизационно двигаться вместе в контексте перформанса.

Участники перформанса Светлана Березовская, Григорий Гущин, Роман Смаглюк, Полина Талалаева, Андрей Цырцанов, Дарья Пластун, Дарита Измайлова и Марина Ижецкая. Премьера — 9 июня.

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