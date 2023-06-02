Инклюзивные перформансы танцевальной труппы фонда «Антон тут рядом» представят на Новой сцене

«Это — озеро. Они — лебеди. И вы — тоже. Здесь формируется среда, открытая для всех, кто в нее попадает. Зрители одновременно становятся наблюдателями и деятелями, плывут по воде, следуя лебединой медитации. Снимаются все «классические» барьеры: участники движутся между пределами элитарного и общедоступного, сказочного и реального, круглого и квадратного», — говорит о перформансе «о. Лебединое» танц-драматург Алевтина Грунтовская. В постановке, премьера которой состоится 9 июня, участвуют Полина Талалаева, Ксения Мелехина, Антон Осетров, Александр Воробьев, Анастасия Малеева, Андрей Цырцанов и Марина Ижецкая.