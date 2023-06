Как Дом Радио стал междисциплинарным хабом, объединившим все виды искусств

Алевтина Грунтовская

хореограф MA Dance

Откуда вы?

Я из Саратова, но больше семи лет живу в Петербурге.

Ваши проекты для Дома Радио?

Опера De temporum fine comoedia Карла Орфа, перформанс «Страдание на всех языках звучит одинаково» в хореографии Владимира Варнавы для гастролей в Ереване, перформанс Love Will Tear Us Apart, перформанс “Blue times”, Eighth floor elevator в хореографии Анастасии Кадрулевой, танцевальный спектакль‐концерт Youkali, перформанс «О». Также я являюсь сокуратором образовательной программы «Теории о практике: встречи‐рефлексии о танце и перформансе XX–XXI вв.», в рамках которой проходят просмотры постановок современного танца и лекции. Ее мы придумали с танцовщиком труппы MA Dance Евгением Калачевым: у нас почти одновременно возникла идея вечеров, где мы могли бы вместе со слушателями обсуждать танец, делиться нашими знаниями и погружаться в новое вместе.

О чем ваш перформанс Blue times?

Идея перформанса по мотивам книги «Синеты» Мэгги Нельсон возникла у меня еще до того, как я стала частью труппы MA Dance. Зимой с коллегой Еленой Лисной мы отправились в путешествие и решили, что будем вместе погружаться в тему синестезии для этой постановки, а потом к нам присоединилась солистка хора Екатерина Дондукова — исследовать возможности голоса и движения, а также работу с гипсом, который впоследствии мы стали наносить на тело, как вторую кожу.

Какой должна быть культурная институция нового времени?

Слышать дыхание этого времени, допускать даже то, что ей кажется девиантным, и при этом точно осознавать магистральную линию.

Самое важное в концепте Дома Радио?

Междисциплинарный подход.

Музыкальный опыт, который вас изменил.

Слушать, как моя бабушка исполняет народные песни, и перформанс Love Will Tear Us Apart режиссера Анны Гусевой на Дягилевском фестивале, где я была перформером.

Произведение, которое воплощает для вас слово «любовь»?

Стихотворение «Похоронный блюз» Уистана Одена.