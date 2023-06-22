Как Дом Радио стал междисциплинарным хабом, объединившим все виды искусств

Виталий Полонский

главный хормейстер musicAeterna

Ваши проекты для Дома Радио?

Immortal Bach и все программы с участием хора. Сейчас мы готовим премьеру нового произведения нашего резидента Андреаса Мустукиса.

Что такое трансмедийный концерт-мистерия Immortal Bach?

Это инициатива Теодора Курентзиса — сделать коллаборацию хора и нового направления MA Dance. Мне показалось, что надо расширить возможности художественного выражения, и мы пригласили Noir Films, команду видеохудожников, которая также работает в Доме Радио. Во время создания перформанса чувствовалось, что у всех нас было общее представление о результате, но каждый вносил что‐то свое. Звуковой художник Виктория Харкевич написала музыкальное интро, чтобы, переступая порог здания из уличного пространства, человек сразу погружался в совершенно другое состояние. Мы назвали его «ты один». Даже рассадка зрителей была задумана на расстоянии, чтобы не было возможности ни с кем пообщаться, дать себе шанс подумать и почувствовать. У нас была цель, чтобы слушатель остался наедине с музыкой и испытал чувства, которые невозможно пережить на обычном концерте или во время просмотра фильма.

Самое важное в концепте Дома Радио?

Любой человек может почерпнуть здесь знания или опыт на уровне эстетики или чувств. Тот опыт, который не каждая культурная институция может предложить. Здесь большой междисциплинарный артистический пул, который не только творит, но и много внимания уделяет просветительской деятельности.

Театральный опыт, который вас изменил.

Встреча с Питером Селларсом на постановке оперы Перселла «Королева индейцев». Этот артист научил нас всех общечеловеческой любви. Он продемонстрировал, как любое тело, любого человека можно вмонтировать в правду действа. Для Селларса каждый артист — это личность и индивидуальный подход. Он излучал свет и добро, не было негативной энергии. И хочется всегда сохранять это направление, ведь только в любви может родиться что‐то важное.

Произведение, которое помогает примириться с собой (и другими)?

Возможно, эта музыка еще не написана. Для меня акт творчества — это постановка вопроса, а не его решение. Искусство скорее тревожит мысли, чем усмиряет.