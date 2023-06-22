Как Дом Радио стал междисциплинарным хабом, объединившим все виды искусств

Творческая резиденция оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса давно перестала быть только репетиционной и звукозаписывающей базой. Дом Радио — лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2023 года — превратился в культурную институцию, функционирующую по принципу гезамткунстверка — объединения всех искусств. Теперь это междисциплинарный хаб, где кураторами составлена мощнейшая просветительская программа, придуманы лаборатории «Пляс» и «Распев», участие в который может принять каждый петербуржец (по предварительной регистрации), создано пространство для меломанов «Фонотека» и дом новой труппы современного танца MA Dance.
Евгений Калачев, Дмитрий Шелковин, Максим Еружинец, Кристина Галько, Анна Гусева, Виталий Полонский, Алевтина Грунтовская, Аврора Жуковская, Анна Фефелова, Екатерина Арсеньева, Арина Мирсаетова, Андреас Мустукис.
Команда Дома Радио сфотографирована в зале «Тесла» – аппаратной, где сохранилось историческое оборудование Tesla. Само здание в стиле неоклассицизма было построено в 1914 году для Благородного собрания, а в 1933 году в нем расположилась редакция Ленинградского радио, трансляция которого не прерывалась даже во время блокады.
Аврора Жуковская
художник
Ваши проекты для Дома Радио?
Инсталляция пространств Дома Радио для вечера Love Will Tear Us Apart. Вечер, посвященный премьере спектакля Youkali, плакат и иллюстрации к нему. Плакаты к перформансу «О» и концерту «Песни о любви и забвении». Логотип для musicAetrna Dance. Персональная выставка — тотальная инсталляция Tramvayi Nostalji. Существует единое поле, объединяющее воплощенные проекты. Каждый раз мы пробуем построить лестницу, уходящую в небо.
Ваша выставка одним предложением?
Все невозможное сделать возможным.
Самый неожиданный отзыв?
Когда я вижу в глазах человека пробуждение.
Дом Радио — это...
Мир грез и непрерывный поиск истины.
Коллаборация вашей мечты?
Мечтаю встречать открытые сердца.
Музыка, которая мотивирует вас обнять весь мир?
Сейчас это Иоганн Себастьян Бах, кантата BWV 82 Ich habe genug.
Произведение, которое воплощает для вас слово «любовь»?
Молитва.
Виталий Полонский
главный хормейстер musicAeterna
Ваши проекты для Дома Радио?
Immortal Bach и все программы с участием хора. Сейчас мы готовим премьеру нового произведения нашего резидента Андреаса Мустукиса.
Что такое трансмедийный концерт-мистерия Immortal Bach?
Это инициатива Теодора Курентзиса — сделать коллаборацию хора и нового направления MA Dance. Мне показалось, что надо расширить возможности художественного выражения, и мы пригласили Noir Films, команду видеохудожников, которая также работает в Доме Радио. Во время создания перформанса чувствовалось, что у всех нас было общее представление о результате, но каждый вносил что‐то свое. Звуковой художник Виктория Харкевич написала музыкальное интро, чтобы, переступая порог здания из уличного пространства, человек сразу погружался в совершенно другое состояние. Мы назвали его «ты один». Даже рассадка зрителей была задумана на расстоянии, чтобы не было возможности ни с кем пообщаться, дать себе шанс подумать и почувствовать. У нас была цель, чтобы слушатель остался наедине с музыкой и испытал чувства, которые невозможно пережить на обычном концерте или во время просмотра фильма.
Самое важное в концепте Дома Радио?
Любой человек может почерпнуть здесь знания или опыт на уровне эстетики или чувств. Тот опыт, который не каждая культурная институция может предложить. Здесь большой междисциплинарный артистический пул, который не только творит, но и много внимания уделяет просветительской деятельности.
Театральный опыт, который вас изменил.
Встреча с Питером Селларсом на постановке оперы Перселла «Королева индейцев». Этот артист научил нас всех общечеловеческой любви. Он продемонстрировал, как любое тело, любого человека можно вмонтировать в правду действа. Для Селларса каждый артист — это личность и индивидуальный подход. Он излучал свет и добро, не было негативной энергии. И хочется всегда сохранять это направление, ведь только в любви может родиться что‐то важное.
Произведение, которое помогает примириться с собой (и другими)?
Возможно, эта музыка еще не написана. Для меня акт творчества — это постановка вопроса, а не его решение. Искусство скорее тревожит мысли, чем усмиряет.
Дмитрий Шелковин, Андреас Мустукис, Алевтина Грунтовская, Виталий Полонский, Анна Фефелова, Арина Мирсаетова, Аврора Жуковская
Александр Челидзе
танцовщик и хореограф, артист труппы MA Dance
Ваш проект для Дома Радио?
Концерт‐перформанс Immortal Bach c хором musicAeterna, видео от Noir Films и с моей хореографией. В этой постановке был задуман танцующий хор, я хотел найти способ взаимодействия с хоровой партитурой. Это совершенно другая специфика. Мне было интересно разрабатывать варианты для певцов так, чтобы партитура движения, дыхания, пения и пространства слились в одну вибрацию, в одно действие. Еще я придумал идею света, проникающего в лед: драматургическая задумка, что свет, как музыка Баха, проникает в лед‐жизнь.
Самый неожиданный отзыв?
Многие люди говорили мне о духовном опыте. Для меня это высшая похвала.
Дом Радио — это...
Дом Искусства.
Какой должна быть культурная институция нового времени?
Такой, как Дом Радио. Я думаю, со временем это место станет эталоном междисциплинарного взаимодействия, на него будут равняться. Здесь между творческими людьми происходит бесконечное взаимодействие.
Коллаборация вашей мечты?
Мне интересно выстраивать движение там, где оно не ожидается. Из хореографов, пожалуй, было бы интересно поработать с Димитрисом Папаиоанну.
Произведение, которое воплощает для вас слово «любовь»?
Вся музыка Баха. В объемном смысле этого слова. Любовь к чему‐то важному. Будь то бог или что‐то другое. Музыка — это любовь.
Место силы в Петербурге?
Казанский собор.
Анна Гусева
режиссер, художественный руководитель танцевальной труппы MA Dance
Ваши проекты для Дома Радио?
Я режиссер видеоарта Sebastian im Traum, перфоманса Love Will Tear Us Apart, оперы Карла Орфа De temporum fine comoedia, перформанса «Страдание на всех языках звучит одинаково», спектакля‐концерта Youkali и спектакля‐диптиха на музыку произведений Игоря Стравинского «Персефона» и «Cимфония псалмов».
Как вы готовили первую работу MA Dance Youkali?
Самой интересной оказалась коллаборация с композиторами‐резидентами Дома Радио: музыкальное полотно создавалось с нуля, вживую. Да, это сложно, потому что постановщик должен заранее знать музыку, чтобы рассчитать на нее шаги. Но такое взаимодействие — это волшебство. Композитор заранее рассказывает свою идею, где и какие планируются акценты, но потом появляются новые мысли, изменения в музыкальном тексте, и работа меняет направление. Потом музыку проверяют на оркестре. Когда произведение или его части сыграны, все делают пометки, и композитор опять уходит работать. Такой живой творческий процесс редко кто может себе позволить, но у наших композиторов была такая возможность.
Главная идея спектакля?
Это попытка исследовать, как разрешается коллективная и индивидуальная тревога перед лицом неопределенного будущего и к чему приводит жизнь в ожидании. Все персонажи постановки ждут. Ждут отправления в страну мечты Юкали из одноименной песни Вайля. Ждут, когда случится Событие, наступит завтра, придет счастье, настанет дивный мир. Это ожидание полно тревоги — в поезде в небывалую страну, где сбываются сокровенные желания, не хватит мест для всех. Поезд в итоге не придет, потому что чудесный край — это то пространство, которое ты занимаешь в эту секунду, а счастье — это быть здесь и сейчас.
Что самого удивительного с вами произошло в Доме Радио?
Здесь случилось то, о чем сказал Балабанов: «Главное в этой жизни — найти своих и успокоиться».
Музыкальный опыт, который вас изменил.
Шестая симфония Малера в исполнении musicAeterna и Теодора Курентзиса.
Место силы в Петербурге?
Конный клуб «Приор».
Лаборатория «Распев»
Андреас Мустукис
композитор и художник, резидент Дома Радио
Откуда вы?
С Кипра.
Ваши проекты для Дома Радио?
Я — один из композиторов спектакля Youkali, 14 февраля состоялась премьера моего сочинения L’adieu на слова Гийома Аполлинера. Еще я сделал в Доме Радио выставку IM ÄTHER и готовлю большое одноименное сочинение, над которым работал два года. Идея родилась у меня еще до резидентства, но потребовалось время, чтобы она развилась и оформилась. Вообще идеи приходят и уходят, но, возвращаясь, они словно попадают на новый виток спирали, пока где‐то наверху не найдут выхода в реальность. Бывает и мучительная одержимость идеей. Обычно такие относятся к феноменам жизни: любви, потерям, страхам, несправедливости, детской боли. Я отхожу от них с целью создать что‐то положительное, и только тогда пишу музыку. Меня не беспокоят образы звука, звук — это деталь, средство. Меня больше интересует контекст звука.
Что самого удивительного произошло с вами в Доме Радио?
Встречи с друзьями из 1990‐х, времен моей учебы в Петербурге.
Дом Радио — это...
Поиск Утопии.
Театральный опыт, изменивший вас?
Ребенком я попал на представление советской труппы в амфитеатре в Греции. Это был спектакль по пьесе Максима Горького «На дне». Меня он потряс, подтолкнул многое переосмыслить. За это же люблю «Преступление и наказание» Достоевского, до сих пор помню, как выглядела книга: была зима, у меня поднялась температура, и мама решила оставить меня дома. Я прочитал и переосмыслил ценность моей жизни, моего присутствия на земле. Задумался, что значит смерть и почему в мире так мало любви. Потом, конечно, были Кафка, Марсель Пруст, Томас Манн, но чтение Достоевского стало для меня незабываемым опытом. Возможно, потому что мне тогда было лет шестнадцать, возраст, в котором ты очень чувствителен и восприимчив.
Произведение, которое помогает примириться с собой?
Есть такой альбом, называется Cypriot Vespers, там собрана хоровая музыка XV века, франко‐фламандская полифония. Удивительным образом она связана с моей родиной. В те времена на Кипре была франкократия, и на остров переехал французский придворный композитор Жан Анель. Благодаря ему Кипр стал одним из центров полифонии, наравне с Авиньоном и Гентом. Не так давно эту музыку нашел бельгийский коллектив Graindelavoix, расшифровал ее и записал на диск.
Анна Фефелова
куратор образовательных проектов musicAeterna
Ваши проекты для Дома Радио?
Я запустила встречи «Распев» для всех желающих петь вместе, занятия по свободе движений и пластическому выражению эмоций «Пляс», мы продолжили «Лабораторию современного зрителя» с разбором партитур, лекциями и круглыми столами об искусстве, «Профессорские читки» — мы приглашаем профессоров петербургских вузов в библиотеку‐фонотеку, чтобы узнать, какая художественная или научно‐популярная книга лежит у них на столе. Собственно, открытие этой самой библиотеки‐фонотеки, а также Клуба имени Эмиля Берлинера — так звали изобретателя граммофона. Места, где встречаются те, кто любит слушать редкие и важные записи, пластинки и диски, шедевры и апокрифы музыкальной звукозаписи и разговаривать об услышанном. Еще у нас прошел практикум для студентов музыкальных вузов «Лаборатория Баха» и цикл лекций Виктора Мазина «Психоанализ в пространстве звуков». Самое главное, что на все эти события может попасть каждый — по предварительной регистрации.
Неожиданный отзыв на вашу работу?
Неожиданно было в первый раз услышать, что эти проекты действительно меняют чью‐то жизнь в лучшую сторону.
Как бы вы описали Дом Радио?
Это другая реальность посреди Петербурга.
Какой должна быть культурная институция нового времени?
У нее должны быть идеи, сообщество и способность к рефлексии.
Произведение, которое воплощает для вас слово «любовь»?
Adagietto из Пятой симфонии Малера.
Произведение, которое помогает примириться с собой (и другими)?
Бах, Хоральная прелюдия си минор.
Анна Гусева, Максим Еружинец, Александр Челидзе, Екатерина Арсеньева, Евгений Калачев, Кристина Галько
Максим Еруженец
режиссер команды Noir Films
Откуда вы?
Из Архангельска.
Ваши проекты для Дома Радио за последний год?
«Хроники Дома Радио» — видеозаметки о жизни самого музыкального места Петербурга, визуальный ряд для концерта‐ перформанса Immortal Bach, инсталляция на версию композиции Курта Вайля Complainte de la Seine на стихи Бертольда Брехта для спектакля Yokali, которую написал Вангелино Курентзис.
Самый неожиданный отзыв?
Отклик от Вангелино Курентзиса на видеоинсталляцию для его музыки: «Это был самый психоделичный опыт за всю мою жизнь»
Что нужно услышать в Доме Радио?
Когда исполняются новые сочинения резидентов.
Какой должна быть культурная институция нового времени?
У институции должен быть мудрый лидер, который сможет органично выстроить баланс вертикали и горизонтали внутри институции.
Что вы считаете самым важным в концепте Дома Радио?
Возможность реализации своих самых смелых идей.
Театральный опыт, который вас изменил.
Постановки Димитриса Папаиоанну.
Произведение, которое воплощает для вас слово «любовь»?
Альбом Нильса Фрама Music for Animals.
Алевтина Грунтовская
хореограф MA Dance
Откуда вы?
Я из Саратова, но больше семи лет живу в Петербурге.
Ваши проекты для Дома Радио?
Опера De temporum fine comoedia Карла Орфа, перформанс «Страдание на всех языках звучит одинаково» в хореографии Владимира Варнавы для гастролей в Ереване, перформанс Love Will Tear Us Apart, перформанс “Blue times”, Eighth floor elevator в хореографии Анастасии Кадрулевой, танцевальный спектакль‐концерт Youkali, перформанс «О». Также я являюсь сокуратором образовательной программы «Теории о практике: встречи‐рефлексии о танце и перформансе XX–XXI вв.», в рамках которой проходят просмотры постановок современного танца и лекции. Ее мы придумали с танцовщиком труппы MA Dance Евгением Калачевым: у нас почти одновременно возникла идея вечеров, где мы могли бы вместе со слушателями обсуждать танец, делиться нашими знаниями и погружаться в новое вместе.
О чем ваш перформанс Blue times?
Идея перформанса по мотивам книги «Синеты» Мэгги Нельсон возникла у меня еще до того, как я стала частью труппы MA Dance. Зимой с коллегой Еленой Лисной мы отправились в путешествие и решили, что будем вместе погружаться в тему синестезии для этой постановки, а потом к нам присоединилась солистка хора Екатерина Дондукова — исследовать возможности голоса и движения, а также работу с гипсом, который впоследствии мы стали наносить на тело, как вторую кожу.
Какой должна быть культурная институция нового времени?
Слышать дыхание этого времени, допускать даже то, что ей кажется девиантным, и при этом точно осознавать магистральную линию.
Самое важное в концепте Дома Радио?
Междисциплинарный подход.
Музыкальный опыт, который вас изменил.
Слушать, как моя бабушка исполняет народные песни, и перформанс Love Will Tear Us Apart режиссера Анны Гусевой на Дягилевском фестивале, где я была перформером.
Произведение, которое воплощает для вас слово «любовь»?
Стихотворение «Похоронный блюз» Уистана Одена.
Танцспекталь Youkali новой труппы MA Dance
Евгений Калачев
артист труппы MA Dance
Ваши проекты для Дома Радио за последний год?
Все проекты MA Dance в качестве танцовщика, танцклассы в рамках «Лаборатории современного зрителя» с Анной Фефеловой и «Теории о практике» с Алевтиной Грунтовской. Идея последнего частично выросла из моей потребности собираться с коллегами новосозданной танцевальной труппы, чтобы набирать общий зрительский опыт, заниматься теорией танца, находить общие эстетические ценности. Мой интерес, помимо самого личного любопытства к просмотру спектаклей и изучению литературы о теории искусства, — создать для гостей Дома Радио площадку для рефлексии, осмысления увиденного.
Что самого удивительного с вами произошло в Доме Радио?
Танцы под Малера, чтение стихов с коллегами.
Какой должна быть культурная институция нового времени?
В контексте, в инфополе нового времени, сотрудничать с другими институциями, быть интерактивной, то есть вовлекать зрителя в сотворчество.
Что вы считаете самым важным в концепте Дома Радио?
Здесь есть место и классическим, и авангардным произведениям, а также бесплатная просветительская программа.
Произведение, которое помогает примириться с собой (и другими)?
Документальный фильм «Человек» Яна Артюс‐Бертрана.
Дмитрий Шелковин
хормейстер «Малого Распева»
Ваш проект для Дома Радио?
«Малый Распев». Он о том, что любой человек может петь при наличии желания и системности занятий. Есть два принципиальных отличия от ранее созданного проекта «Распев»: постоянство состава и отсутствие у его участников какого‐либо музыкального образования.
Что самого удивительного с вами произошло в Доме Радио?
Соприкосновение с языком современного танца на занятиях с хореографами Александром Челидзе и Анастасией Пешковой.
Какой должна быть культурная институция нового времени?
Автономной и актуальной.
Что вы считаете самым важным в концепте Дома Радио?
Попытку сделать современный аналог гезамткунстверка, и не только в постановочных, театральных проектах.
Коллаборация вашей мечты?
MusicAeterna и петербургский постхор Attaque de panique.
Музыка, которая мотивирует вас обнять весь мир?
Пусть будут Simon & Garfunkel и The Beatles.
Произведение, которое помогает примириться с собой (и другими)?
И. С. Бах. Он всегда больше тебя, что бы ты ни сделал. Это успокаивает.
Выставка Авроры Жуковской Tramvayi Nostalji
Арина Мирсаетова
руководитель и дирижер «Большого Распева»
Откуда вы?
Можно сказать, что я из Сибири. До 14 лет жила в Кемеровской области, в городе Прокопьевске, где начала активно заниматься музыкой. С 14 до 20 лет училась в Алтайском крае, в городе Бийске, там закончила школы и музыкальное училище как теоретик и дирижер хора, и после этого поступила в консерваторию в Новосибирске. Там же с первого курса начала работать в оперном театре с Теодором Курентзисом. Затем была Пермь с musicAeterna и вот теперь Петербург.
Ваш проект для Дома Радио за последний год?
Наряду с концертными программами нашего художественного руководителя Теодора Курентзиса, главный проект для меня — создание и презентация любительского хора «Большой Распев». В апреле 2022 года в Доме Радио начались еженедельные встречи, на которых все желающие под руководством артистов хора musicAeterna осваивали партитуры композиторов, русские народные песни, английские спиричуэлс и многое другое. В декабре из постоянных участников этих встреч был создан любительский хор Дома Радио «Большой Распев» под моим руководством. Два месяца мы готовили свою первую программу специально для благотворительных выступлений во время Великого Поста, и состоялись два концерта, 25 марта у нас, в Доме Радио, и 8 апреля в Верхнем храме Феодоровского собора. Этот коллектив создан для совместного творчества и музыкального развития абсолютно разных людей, для которых музыка — это часть жизни.
Какой должна быть культурная институция нового времени?
Интересной, современной, прогрессивной, новаторской и на 100 % доступной для всех.
Музыкальный опыт, который вас изменил.
«Свадебка» Стравинского в Москве с Теодором Курентзисом, еще в новосибирский период. Запомнились «Реквием» Верди в Милане и каждое участие в Зальцбургском фестивале.
Кристина Галько
главный куратор программы Дома Радио
Что такое Дом Радио сейчас?
Культурно‐просветительская институция, где команда кураторов определяет контент, форму и содержание и работает в связке с продюсерами, художниками и медиаторами. Наша команда берет за основу своей идентичности метод и концепцию gesamtkunstwerk — объединенных искусств.
Какие задачи у Дома Радио?
Главная миссия — просветительская. Мы нацелены на создание диалогического пространства между зрителями, кураторами и практиками, которое объединяет людей через культурное взаимодействие. Например, в этом сезоне мы сделали проекты «Пляс» и «Распев», а внутри них образовалось несколько сообществ, часть которых самоорганизовалась в любительский хор, а этот хор стал давать благотворительные концерты для разных фондов.
Как вы включаете город в программу Дома Радио?
Часть наших проектов направлены на диалог с городской средой. 16 и 17 июня мы показываем социально‐исследовательский проект «Город как звук», в рамках которого в Доме Радио пройдут бесплатные концерты уличных музыкантов, отбор которых был осуществлен через open call. Куратором проекта выступает наш композитор‐резидент Алексей Ретинский. Это горизонтальный проект, в котором партитура концерта создается только с помощью определения порядка номеров выступающих. Таким образом, сами музыканты смогут заново переосмыслить пространство Дома Радио. Мы планировали этот проект до выхода нашумевшего закона об исполнении музыки на улицах, но теперь получается, что Дом Радио в некотором смысле выступит заменой улицы.
Музыкальный и театральный опыт, который изменил вашу жизнь?
Концерт The Soft Moon, постановка Теодора Курентзиса и Ромео Кастеллуччи «Дон Жуан», диптих танцевальной компании Peeping Tom «Пропавшая дверь / Потерянная комната».
Медиации в Доме Радио
Екатерина Арсеньева
директор Дома Радио
О чем для вас проект Дома Радио?
О звуке и преломлении звука во всех видах искусств. О вдохновении и вере, помноженной на энергию, талант, профессионализм, ежедневный труд и вклад всей команды в развитие Дома Радио.
Самый неожиданный отзыв о вашей работе?
«Раньше я приезжал в Петербург, а теперь я приезжаю в Дом Радио».
Дом Радио — это...
Сингулярность.
Какой должна быть культурная институция нового времени?
Цельной и гибкой.
Музыкальный или театральный опыт, который вас изменил.
«Ад/Inferno» Ромео Кастеллуччи.
Коллаборация вашей мечты?
Со SpaceX.
Произведение, которое помогает примириться с собой (и другими)?
King Crimson Starless.
Место силы в Петербурге для вас?
Новодевичье кладбище Петербурга.
Текст: КСЕНИЯ ГОЩИЦКАЯ
Фото: ИРА КОЛОМИНА
Визаж и волосы: МАРГАРИТА ПАНИЧЕВА
Свет: МАКСИМ САМСОНОВ, SKYPOINT
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023:
Ювелирную компанию ALROSA Diamonds
Премиального петербургского девелопера Группу RBI
Компанию LADOGA
Официального дилера премиальных автомобилей EXEED Центр РОЛЬФ Витебский
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